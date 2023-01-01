Уникальные строки в MySQL: выборка по одному столбцу#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #DISTINCT
Быстрый ответ
Для отображения уникальных значений одного столбца вместе со всеми остальными данными используйте метод самосоединения:
SELECT t.*
FROM ваша_таблица t
INNER JOIN (
SELECT DISTINCT столбец
FROM ваша_таблица
) AS уникальные_значения ON t.столбец = уникальные_значения.столбец;
Замените
ваша_таблица и
столбец своими значениями. С этим приёмом каждое уникальное значение выбранного столбца может быть представлено в сочетании со всеми представленными данными в строках.
Анализ DISTINCT и GROUP BY
Преимущества GROUP BY перед DISTINCT
Мы часто используем DISTINCT, тогда как на самом деле подходящей будет опция GROUP BY. Для отображения уникальных значений одного столбца вместе со всеми остальными столбцами лучше использовать GROUP BY:
SELECT id, день, месяц, ссылка
FROM ваша_таблица
GROUP BY ссылка;
Этот запрос возвращает уникальные
ссылка и соответствующие им
id,
день,
месяц. Однако следует помнить, что MySQL может выбирать данные для каждого столбца из разных строк.
Магия оконных функций: row_number()
Воспользуйтесь функцией
row_number() для выбора уникальных значений, отсортированных по определенному критерию:
SELECT * FROM (
SELECT t.*, row_number() OVER (PARTITION BY столбец ORDER BY id) AS номер_строки
FROM ваша_таблица t
) как подзапрос
WHERE подзапрос.номер_строки = 1;
Этот запрос разбивает данные по уникальному столбцу, а затем сортирует их по
id, выбирая первую строку из каждой группы.
Использование подзапросов для фильтрации строк
Если функция
row_number() не справляется с задачей, пригодятся подзапросы:
SELECT * FROM (
SELECT *, row_number() OVER (PARTITION BY столбец) AS порядковый_номер
FROM ваша_таблица
) AS псевдоним_подзапроса
WHERE порядковый_номер = 1;
Условие
порядковый_номер = 1 гарантирует, что каждое уникальное значение будет выбрано вместе с полными данными строки.
Нюансы и особенности
Особенности настройки SQL в MySQL могут привести к неожиданным результатам, например, использование неявного столбца в
GROUP BY. Для более глубокого понимания этих вопросов обратитесь к документации и прочитайте обсуждения на Stack Overflow.
Альтернативные подходы: подзапросы и оператор IN
Использование подзапросов и оператора
IN приемлемо для выбора уникальных значений, если объем данных в подзапросе невелик:
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE id IN (
SELECT MIN(id)
FROM ваша_таблица
GROUP BY столбец
);
Этот запрос отбирает уникальные значения по столбцу, выбрав наименьший
id в каждой группе, как если бы вы выбрали самый маленький фрукт с каждого дерева.
Оптимизация запросов
- Сокращайте количество обрабатываемых данных, выбирая только необходимые столбцы.
- Используйте первичные ключи в подзапросах для обеспечения уникальности.
- Запаситесь терпением при использовании
GROUP BY– MySQL может вернуть любую строку для каждого уникального значения.
- Если требуется отобразить дополнительные столбцы, сохраняя уникальность одного поля, лучше использовать GROUP BY, а не DISTINCT.
Визуализация (теперь с эмодзи!)
Визуальное представление сильно облегчает понимание концепции:
Корзины с фруктами (🍎🍎🍏🍊🍊🍊): Применяем команду DISTINCT к типам фруктов
И получаем в результате:
Ваша корзина (🍎🍏🍊): Уникальные фрукты без дубликатов!
Клауза
DISTINCT в SQL фильтрует набор значений до только уникальных фруктов точно так же, как вы бы это сделали в реальности:
SELECT DISTINCT название_столбца FROM название_таблицы;
Итак, данный запрос возвращает уникальные значения из
название_столбца, как если бы вы наполняли свою корзину только разными фруктами.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик