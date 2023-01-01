Уникальные строки в MySQL: выборка по одному столбцу

Быстрый ответ

Для отображения уникальных значений одного столбца вместе со всеми остальными данными используйте метод самосоединения:

SQL Скопировать код SELECT t.* FROM ваша_таблица t INNER JOIN ( SELECT DISTINCT столбец FROM ваша_таблица ) AS уникальные_значения ON t.столбец = уникальные_значения.столбец;

Замените ваша_таблица и столбец своими значениями. С этим приёмом каждое уникальное значение выбранного столбца может быть представлено в сочетании со всеми представленными данными в строках.

Анализ DISTINCT и GROUP BY

Преимущества GROUP BY перед DISTINCT

Мы часто используем DISTINCT, тогда как на самом деле подходящей будет опция GROUP BY. Для отображения уникальных значений одного столбца вместе со всеми остальными столбцами лучше использовать GROUP BY:

SQL Скопировать код SELECT id, день, месяц, ссылка FROM ваша_таблица GROUP BY ссылка;

Этот запрос возвращает уникальные ссылка и соответствующие им id , день , месяц . Однако следует помнить, что MySQL может выбирать данные для каждого столбца из разных строк.

Магия оконных функций: row_number()

Воспользуйтесь функцией row_number() для выбора уникальных значений, отсортированных по определенному критерию:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT t.*, row_number() OVER (PARTITION BY столбец ORDER BY id) AS номер_строки FROM ваша_таблица t ) как подзапрос WHERE подзапрос.номер_строки = 1;

Этот запрос разбивает данные по уникальному столбцу, а затем сортирует их по id , выбирая первую строку из каждой группы.

Использование подзапросов для фильтрации строк

Если функция row_number() не справляется с задачей, пригодятся подзапросы:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, row_number() OVER (PARTITION BY столбец) AS порядковый_номер FROM ваша_таблица ) AS псевдоним_подзапроса WHERE порядковый_номер = 1;

Условие порядковый_номер = 1 гарантирует, что каждое уникальное значение будет выбрано вместе с полными данными строки.

Нюансы и особенности

Особенности настройки SQL в MySQL могут привести к неожиданным результатам, например, использование неявного столбца в GROUP BY . Для более глубокого понимания этих вопросов обратитесь к документации и прочитайте обсуждения на Stack Overflow.

Альтернативные подходы: подзапросы и оператор IN

Использование подзапросов и оператора IN приемлемо для выбора уникальных значений, если объем данных в подзапросе невелик:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE id IN ( SELECT MIN(id) FROM ваша_таблица GROUP BY столбец );

Этот запрос отбирает уникальные значения по столбцу, выбрав наименьший id в каждой группе, как если бы вы выбрали самый маленький фрукт с каждого дерева.

Оптимизация запросов

Сокращайте количество обрабатываемых данных, выбирая только необходимые столбцы.

Используйте первичные ключи в подзапросах для обеспечения уникальности.

в подзапросах для обеспечения уникальности. Запаситесь терпением при использовании GROUP BY – MySQL может вернуть любую строку для каждого уникального значения.

– MySQL может вернуть любую строку для каждого уникального значения. Если требуется отобразить дополнительные столбцы, сохраняя уникальность одного поля, лучше использовать GROUP BY, а не DISTINCT.

Визуализация (теперь с эмодзи!)

Визуальное представление сильно облегчает понимание концепции:

Markdown Скопировать код Корзины с фруктами (🍎🍎🍏🍊🍊🍊): Применяем команду DISTINCT к типам фруктов

И получаем в результате:

Markdown Скопировать код Ваша корзина (🍎🍏🍊): Уникальные фрукты без дубликатов!

Клауза DISTINCT в SQL фильтрует набор значений до только уникальных фруктов точно так же, как вы бы это сделали в реальности:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT название_столбца FROM название_таблицы;

Итак, данный запрос возвращает уникальные значения из название_столбца , как если бы вы наполняли свою корзину только разными фруктами.

