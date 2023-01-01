Уникальные продукты по ключевому слову: DISTINCT и COUNT в MySQL

Быстрый ответ

Чтобы установить количество уникальных значений в столбце таблицы MySQL, используйте COUNT(DISTINCT column_name) . Например, чтобы рассчитать количество уникальных пользователей по user_id в таблице users , примените следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM users;

Ответ будет указывать на количество уникальных пользовательских идентификаторов в таблице.

Разбор функции COUNT(DISTINCT)

Тонкости подсчета: использование WHERE

Если требуется отфильтровать подсчет по определенным условиям, используйте COUNT(DISTINCT) вместе с WHERE :

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM users WHERE active = 1;

В этом примере рассчитывается количество активных пользователей, исключая неактивных.

Защита от SQL-инъекций: принцип «лучше перебдеть»

В случае работы с PHP используйте подготовленные запросы для защиты от SQL-инъекций:

php Скопировать код $stmt = $pdo->prepare('SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table WHERE condition = :value'); $stmt->execute(['value' => $userInput]);

Этот подход повышает безопасность и оптимизирует выполнение запросов.

Безопасность базы данных: оградите свои ключи

Регулирование доступа и прав доступа помогает обеспечивать целостность и безопасность ваших данных.

Визуализация

Возьмите корзину, полную разнообразной выпечки 🧺: [🥐, 🍞, 🥖, 🥐, 🍩, 🥖, 🥐, 🍞, 🥐, 🍩].

Применение DISTINCT можно сравнить с убиранием дубликатов: Витрина пекарни после применения DISTINCT 🧁: [🥐, 🍞, 🥖, 🍩].

А COUNT покажет, сколько у нас разных видов выпечки: Ответ пекаря с COUNT(DISTINCT) 🧑‍🍳: "У нас представлены четыре различных вида выпечки!"

Подсчет подмножеств: сила GROUP BY

При работе с большими наборами данных можно использовать GROUP BY для подсчета числа уникальных записей по каждой категории:

SQL Скопировать код SELECT category, COUNT(DISTINCT product_id) FROM products GROUP BY category;

Это ускоряет подсчет в каждой конкретной категории.

Использование GROUP BY: алтернатива DISTINCT

GROUP BY сам по себе формирует уникальные группы, так что в большинстве случаев использование DISTINCT не требуется.

SQL Скопировать код SELECT type, COUNT(product_id) FROM products GROUP BY type;

Освоение искусства балансировки производительности в SQL

Эффективная оптимизация с помощью вложенных запросов

При подсчете уникальных значений можно оптимизировать производительность, применяя вложенные запросы:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(1) FROM (SELECT DISTINCT user_id FROM sessions) as unique_sessions;

Здесь таблица sessions используется только однажды для улучшения производительности запроса.

Оптимизационный трюк: переключитесь на COUNT(1)

Часто COUNT(1) работает быстрее, чем COUNT(*) , благодаря меньшей нагрузке на систему.

SQL Скопировать код SELECT COUNT(1) FROM (SELECT DISTINCT user_id FROM sessions) as unique_sessions;

