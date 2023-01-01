Уникальные продукты по ключевому слову: DISTINCT и COUNT в MySQL#MySQL / MariaDB #DISTINCT #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Чтобы установить количество уникальных значений в столбце таблицы MySQL, используйте
COUNT(DISTINCT column_name). Например, чтобы рассчитать количество уникальных пользователей по
user_id в таблице
users, примените следующий запрос:
SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM users;
Ответ будет указывать на количество уникальных пользовательских идентификаторов в таблице.
Разбор функции COUNT(DISTINCT)
Тонкости подсчета: использование WHERE
Если требуется отфильтровать подсчет по определенным условиям, используйте
COUNT(DISTINCT) вместе с
WHERE:
SELECT COUNT(DISTINCT user_id) FROM users WHERE active = 1;
В этом примере рассчитывается количество активных пользователей, исключая неактивных.
Защита от SQL-инъекций: принцип «лучше перебдеть»
В случае работы с PHP используйте подготовленные запросы для защиты от SQL-инъекций:
$stmt = $pdo->prepare('SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table WHERE condition = :value');
$stmt->execute(['value' => $userInput]);
Этот подход повышает безопасность и оптимизирует выполнение запросов.
Безопасность базы данных: оградите свои ключи
Регулирование доступа и прав доступа помогает обеспечивать целостность и безопасность ваших данных.
Визуализация
Возьмите корзину, полную разнообразной выпечки 🧺: [🥐, 🍞, 🥖, 🥐, 🍩, 🥖, 🥐, 🍞, 🥐, 🍩].
Применение
DISTINCT можно сравнить с убиранием дубликатов:
Витрина пекарни после применения DISTINCT 🧁: [🥐, 🍞, 🥖, 🍩].
А
COUNT покажет, сколько у нас разных видов выпечки:
Ответ пекаря с COUNT(DISTINCT) 🧑🍳: "У нас представлены четыре различных вида выпечки!"
Подсчет подмножеств: сила GROUP BY
При работе с большими наборами данных можно использовать
GROUP BY для подсчета числа уникальных записей по каждой категории:
SELECT category, COUNT(DISTINCT product_id) FROM products GROUP BY category;
Это ускоряет подсчет в каждой конкретной категории.
Использование GROUP BY: алтернатива DISTINCT
GROUP BY сам по себе формирует уникальные группы, так что в большинстве случаев использование
DISTINCT не требуется.
SELECT type, COUNT(product_id) FROM products GROUP BY type;
Освоение искусства балансировки производительности в SQL
Эффективная оптимизация с помощью вложенных запросов
При подсчете уникальных значений можно оптимизировать производительность, применяя вложенные запросы:
SELECT COUNT(1) FROM (SELECT DISTINCT user_id FROM sessions) as unique_sessions;
Здесь таблица
sessions используется только однажды для улучшения производительности запроса.
Оптимизационный трюк: переключитесь на COUNT(1)
Часто
COUNT(1) работает быстрее, чем
COUNT(*), благодаря меньшей нагрузке на систему.
SELECT COUNT(1) FROM (SELECT DISTINCT user_id FROM sessions) as unique_sessions;
Денис Сурков
архитектор данных