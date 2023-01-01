Уникальность комбинации двух столбцов в PostgreSQL: SQL-запрос
Быстрый ответ
Для гарантии уникальности комбинации двух колонок в PostgreSQL используйте ограничение уникальности:
ALTER TABLE ваша_таблица ADD CONSTRAINT уникальность_col1_col2 UNIQUE (колонка1, колонка2);
Это ограничение предотвращает дублирование пар значений в выбранных колонках.
Если обе колонки всегда заполнены, рассмотрите возможность создания составного первичного ключа:
ALTER TABLE ваша_таблица ADD PRIMARY KEY (колонка1, колонка2);
Начиная с версии 10 PostgreSQL, для добавления автоинкрементных колонок рекомендуется использовать
GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, вместо
serial:
ALTER TABLE ваша_таблица ADD COLUMN новое_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY;
Проверьте, что колонки, входящие в ограничение уникальности, не содержат NULL, чтобы избежать путаницы с пониманием уникальности:
ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN колонка1 SET NOT NULL;
ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN колонка2 SET NOT NULL;
Безопасное изменение схемы с помощью миграций
При изменении схемы базы данных рекомендуется использовать миграции "вверх" и "вниз" для гарантии безопасности процесса:
- Миграция "вверх" создает или изменяет схему.
- Миграция "вниз" выполняет откат изменений в случае ошибки или нештатной ситуации.
Такой подход позволяет выстроить надежный процесс инкрементной разработки схемы базы данных с минимизацией риска для данных.
Изменение ограничений и колонок: будьте осторожны
Для удаления ограничения уникальности или целой колонки используйте следующие SQL-команды:
ALTER TABLE ваша_таблица DROP CONSTRAINT уникальность_col1_col2; -- в случае ошибки при настройке
ALTER TABLE ваша_таблица DROP COLUMN имя_колонки; -- если колонка стала неактуальной
Применяйте их с пониманием возможных рисков для работы приложения и целостности данных.
Защита целостности данных
Составное ограничение уникальности обеспечивает уникальность каждой пары значений:
CREATE TABLE пример (
id INTEGER,
колонка1 INTEGER NOT NULL,
колонка2 INTEGER NOT NULL,
UNIQUE (колонка1, колонка2) -- Запрет на дублирование.
);
Подробнее о DDL-ограничениях можно узнать из официальной документации PostgreSQL:
Визуализация
Представьте уникальность комбинации двух колонок как специфический замок:
🔒 Уникальный замок: (🔑 Колонка А, 🔑 Колонка Б)
Каждый уникальный ключ подходит для этого замка:
🔒🔑🧩: [A1+B1, A2+B2, A3+B3] // В образе – уникальность.
Дубликаты к замку не подходят:
❌ [A1+B1, A1+B2, A1+B1] // Последний ключ – копия, замок остается закрытым.
PostgreSQL отсекает записи, нарушающие ограничение уникальности.
Тактичная обработка ограничений
При нарушении ограничений следует обрабатывать исключения тактично и информировать пользователя о конфликтах с дублирующимися данными.
Существуют различные стратегии обработки конфликтов:
- Предотвращение конфликтов: проверка данных перед добавлением.
- Реагирование на конфликты: использование
ON CONFLICTдля устранения ошибок при вставке данных.
INSERT INTO ваша_таблица (колонка1, колонка2) VALUES (значение1, значение2)
ON CONFLICT ON CONSTRAINT уникальность_col1_col2 DO NOTHING;
// SQL-конфликты обрабатываются без ошибок.
Продвинутое использование уникальных ограничений
Уникальные ограничения можно эксплуатировать с пользой для вашей системы:
- Для создания Составных Ключей: обеспечивая уникальность комбинаций значений нескольких колонок.
- В Бизнес-логике: гарантируя выполнение сложных требований к уникальности.
- Для Производительности запросов: использование уникальных индексов для ускорения поиска.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы