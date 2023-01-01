Уникальное значение MySQL max()+1: решение конфликтов ID#MySQL / MariaDB #PRIMARY KEY #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для того чтобы надежно добавлять уникальные записи, рекомендуется использовать последовательности или выполнить операцию в рамках транзакции с уровнем изоляции SERIALIZABLE. Наиболее эффективным вариантом являются последовательности:
CREATE SEQUENCE Saviour START WITH 1; -- Пользуемся последовательностями!
INSERT INTO Customers (ID, Details) VALUES (NEXTVAL(Saviour), 'Джон Доу');
Если невозможно использовать последовательности, предпочтите уровень изоляции SERIALIZABLE для гарантирования безопасности транзакции:
BEGIN TRANSACTION;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; -- Минимизируем возможность неприятных сюрпризов!
INSERT INTO Customers (ID) SELECT MAX(ID) + 1 FROM Customers; -- Увеличиваем идентификатор корректно!
COMMIT;
Соблюдение принципа аномарности операций обеспечивает отсутствие дубликатов идентификаторов, даже при параллельной вставке записей разными пользователями.
Работа без поддержки последовательностей
Если поддержка последовательностей отсутствует, либо функциональность
AUTO_INCREMENT недоступна из-за устаревшей технологии либо специфических ограничений, решение может состоять в применении стратегии
max() + 1. Однако такой подход требует строгого контроля параллелизма для избежания появления условий гонки.
Комбинация транзакций и блокировок: надежные союзники
При вероятности использования
max() + 1 преимущественно рекомедуется выбирать уровень изоляции
SERIALIZABLE для транзакций, поддерживающих целостность данных, и применять явные блокировки таблиц:
START TRANSACTION;
LOCK TABLE Customers WRITE; -- Ограничиваем параллельный доступ!
INSERT INTO Customers (ID) SELECT MAX(ID) + 1 FROM Customers;
COMMIT;
UUID: незаметные герои
Если строгая последовательность идентификаторов не является предметом заботы, вы можете использовать UUID или GUID для обеспечения уникальности без привлечения последовательностей и блокировок:
INSERT INTO Customers (ID, Details) VALUES (UUID(), 'Джон Доу'); -- Уникальность гарантирована!
Специфические функции для баз данных: тайное оружие
Некоторые базы данных предоставляют свои собственные функции и расширения, позволяющие генерировать уникальные и случайные идентификаторы более безопасным и эффективным образом, например, можно использовать
pgcrypto в PostgreSQL:
INSERT INTO Customers (ID, Details) VALUES (gen_random_uuid(), 'Джон Доу'); -- Используем случайность в нашу пользу!
Погружение в управлению параллелизмом
Компетентное управление параллелизмом является ключом к обеспечению согласованности данных и предотвращению проблем при перезаписи записей.
Уровни изоляции транзакции: как выбрать защиту
Правильно определённый уровень изоляции может предвратить большую часть проблем, связанных с параллельным доступом. Высокие уровни, такие как
SERIALIZABLE, эффективны, но могут снижать производительность из-за чрезмерного использования блокировок.
Стратегии блокировки: вызовите караул!
Блокирование таблицы до вставки данных позволяет эффективно контролировать параллельные вставки. Однако использование этого метода требует аккуратности, иначе возможно возникновение взаимных блокировок и снижение производительности.
Обработка ошибок: предусмотреть непредвиденное
Глубокая и проработанная обработка ошибок и повторные попытки способны стать надежными помощниками при возникновении конфликтов между транзакциями в процессе вставки данных:
-- Псевдокод
BEGIN;
WHILE insertion_not_successful DO
TRY
-- Здесь код, осуществляющий вставку
COMMIT;
EXCEPTION WHEN unique_violation THEN
ROLLBACK; -- Сгладить последствия!
END TRY;
END WHILE;
Визуализация
Процесс УВЕЛИЧЕНИЯ значений при помощи метода
max() + 1 можно уподобить вступлению в многоголовую очередь:
Текущая очередь: [1, 2, 3, 3, 4]
Добавление новой записи методом
max() + 1:
Последний номер (максимум): 4
Следующий номер: 4 + 1 = 5
Новое место успешно добавлено:
Обновленная очередь: [1, 2, 3, 3, 4, **5**]
Примечание: Существует риск переполнения очереди, и в результате могут появиться дублированные номера!
Плавание в условиях риска
Преодолевать препятствия на пути эксплуатации метода
max() + 1 помогут продвинутые подходы к решению наиболее типичных проблем:
Условия гонки: опередить конкурентов
В условиях гонки за получение максимума и его инкремент при использовании
max() + 1, уровень изоляции
SERIALIZABLE показывает себя великолепно. Однако при высоких нагрузках он не лишен рисков.
- Профессиональный совет: Используйте блокировки на уровне приложения, сочетая их с стратегиями повтора, или же переключитесь на последовательности, автоинкрементацию или применение UUID.
Дубликаты при откатах: проблема умножается
Откаты транзакций способны создать пробелы в последовательности идентификаторов, что ведет к дублированию значений при повторных попытках вставки.
- Профессиональный совет: Тщательно продумайте логику повтора, примиритеcь с пробелами в нумерации или используйте механизмы генерации идентификаторов, которые не требуют строгой последовательности.
Узкие места производительности: обход пробок
При большом количестве параллельных вставок производительность может упасть из-за блокировок на уровне строк или таблиц.
- Профессиональный совет: Подумайте о масштабируемости решения, рассмотрите возможность использования распределенных последовательностей или асинхронности процедур и шардинга.
Денис Сурков
архитектор данных