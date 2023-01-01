Уникальный индекс на NULL поля в Postgres: подробное руководство#PostgreSQL #Индексы #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для того чтобы обеспечить условную уникальность для столбцов, которые могут включать NULL значения, вам нужно создать частичный индекс. Вот пример SQL-кода для PostgreSQL:
CREATE UNIQUE INDEX idx_uniq_conditional
ON YourTable (YourColumn)
WHERE YourColumn IS NOT NULL;
Данный индекс обеспечит уникальность в столбце
YourColumn для значений, отличных от NULL, и позволит включать сколько угодно строк с NULL значением в этом столбце.
Возможности PostgreSQL 15: Уникальность NULL
PostgreSQL 15 облегчает работу с уникальными ограничениями, применяемыми к NULL, благодаря новому условию
NULLS NOT DISTINCT. Таким образом, NULL теперь ведёт себя аналогично любому другому уникальному значению, что упрощает управление ограничениями:
ALTER TABLE your_table
ADD CONSTRAINT your_constraint UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (column1, column2, ...);
На версиях PostgreSQL ниже 15-й необходимо использовать другие методы реализации подобного типа уникальности.
Стратегии для старых версий PostgreSQL
Функция COALESCE: Замещение NULL и обеспечение уникальности
Функцию
COALESCE можно применить как средство замены
NULL на уникальные значения:
CREATE UNIQUE INDEX idx_uniq_coalesce
ON your_table ((COALESCE(your_nullable_column, 'unique_placeholder')));
Рекомендуется использовать UUID в качестве заполнителя для предотвращения коллизий. Кроме того, рекомендуется включить ограничение
CHECK для предотвращения нежелательных вставок значения заполнителя.
Генератор: Создание индексов для производных столбцов
Вычисляемые столбцы позволяют создавать виртуальные столбцы, которые являются пригодными для индексации:
ALTER TABLE your_table
ADD your_generated_column AS (COALESCE(your_nullable_column, 'unique_placeholder'));
CREATE UNIQUE INDEX idx_uniq_generated
ON your_table (your_generated_column);
Таким образом, NULL значения преобразуются в уникальные значения для нужд индексации.
Частичный индекс с перекрытием
Когда требуется создать индекс для нескольких столбцов, которые могут содержать NULL, сложность увеличивается:
CREATE UNIQUE INDEX idx_uniq_partial
ON your_table (col1, col2)
WHERE col1 IS NOT NULL AND col2 IS NOT NULL;
Необходимо внимательно подходить к выбору стратегии и оценивать возможность убрать условие
WHERE для повышения эффективности работы баз данных.
Визуализация
Создание уникальных ограничений для столбцов, пропускающих NULL, можно сравнить с игрой в тетрис: необходимо формировать уникальные комбинации фигур, среди которых есть поражающиеся:
| Фигура A | Фигура B | Фигура C |
| -------- | -------- | ---------- |
| 🧩🔹 | 🧩🔹 | 🧩 (Пустота) |
| 🧩🔹 | 🧩 (Пустота) | 🧩🔹 |
| 🧩 (Пустота) | 🧩🔹 | 🧩🔹 |
Уникальное ограничение: В каждой строке уникальная комбинация пазлов без пропусков.
Правильно: 🧩🔹🧩🔹🧩 🧩🔹🧩 🧩🔹 🧩 🧩🔹🧩🔹
Неправильно: 🧩🔹🧩🔹🧩 🧩🔹🧩🔹🧩 // Повторение однотипного набора без пропусков
Это отлично иллюстрирует концепцию уникального ограничения SQL, при котором значения NULL игнорируются, позволяя остальным значениям уникально сочетаться.
Применение на практике
Удаление замещающих ключей: Последствия
При проектировании баз данных, замещающие ключи помогают связывать таблицы. Однако, когда уникальные ограничения применяются непосредственно к столбцам данных, важно осознавать последствия их удаления:
CREATE UNIQUE INDEX idx_uniq_user_recipe
ON menu(user_id, recipe_id)
WHERE MenuId IS NULL;
Возможно, для каждой комбинации пользователя и рецепта требуется всего одна запись, независимо от значения
MenuId.
Минимальные определения таблиц
Минимальные определения таблиц помогают прозрачно видеть структуру и предотвращают смешивание данных, поддерживая при этом уникальные ограничения. Лучше концентрироваться на предотвращении дублирования пар пользователь-рецепт, вне зависимости от
MenuId.
Внешние ключи: Острый двухсторонний меч
Использование внешних ключей обеспечивает целостность данных, однако их включение в уникальные ограничения требует балансировки, особенно при использовании частичных индексов.
Павел Усов
администратор баз данных