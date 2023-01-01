Уменьшение размера лог-файла SQL Server: проблема и решения#Разное
Быстрый ответ
Сначала мы создаём резервную копию журнала транзакций. Это особо важно, если вы работаете с моделями FULL или BULK-LOGGED восстановления:
/* 💾 Создаём резервную копию журнала */
BACKUP LOG YourDB TO DISK = 'BackupPath.bak'
Затем проводим сжатие файла журнала:
/* 🗜️ Сжимаем файл журнала */
DBCC SHRINKFILE(LogName, TargetMB)
Замените
YourDB на имя вашей базы данных,
BackupPath.bak на путь, где будет храниться резервная копия,
LogName — на имя вашего файла журнала, а
TargetMB — на желаемый размер в мегабайтах. Важно помнить: Чрезмерное сжатие может вызвать фрагментацию. Поэтому будьте осторожны и заботьтесь о своих индексах!
Простой трюк: переключение модели восстановления
Если план бэкапа не предусматривает точное восстановление данных, можно переключиться на модель SIMPLE:
- Узнаём текущую модель восстановления:
/* Какая модель восстановления используется? */
SELECT recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name = 'YourDB';
- Переключаемся на SIMPLE:
/* Переключаемся на модель SIMPLE */
ALTER DATABASE YourDB SET RECOVERY SIMPLE;
- Сжимаем файл журнала:
/* 💦 Производим сжатие файла журнала */
DBCC SHRINKFILE(LogName, DesiredMB);
- Возвращаем модель FULL восстановления, если это необходимо для стратегии бэкапа:
/* Возвращаемся к модели FULL */
ALTER DATABASE YourDB SET RECOVERY FULL;
- Создаем полный бэкап базы данных после изменения модели восстановления, чтобы сохранить целостность данных:
/* 📸 Фиксируем изменения полным бэкапом */
BACKUP DATABASE YourDB TO DISK = 'FullBackupPath.bak';
Сохраняем конец журнала, чтобы не потерять транзакции
Для минимизации потерь данных и облегчения процесса сжатия:
- Создаём бэкап конца журнала перед сжатием, чтобы сохранить незавершённые транзакции. Это критически важно для модели FULL восстановления:
/* Создаём резервную копию конца журнала транзакций */
BACKUP LOG YourDB TO DISK = 'TailLogBackupPath.trn' WITH NORECOVERY;
- Инициируем контрольную точку для принудительного записи изменений на диск, что облегчит нагрузку на журнал:
/* Устанавливаем контрольную точку */
CHECKPOINT;
Визуализация
Файл журнала SQL Server можно представить как контейнер с грузом:
До: [📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📘] – 📘 символизирует лишние элементы (Переполненный журнал)
С помощью сжатия мы его преобразовываем:
DBCC SHRINKFILE(LogFileName, target_size);
Результат — более компактный и оптимизированный вариант:
После: [📦📘📦📦📦📘] – 📘 представляют необходимые элементы (Уменьшенный журнал)
Запомните: 🛑 Чрезмерное сжатие может негативно повлиять на производительность системы!
Обслуживание журнала — это не только сжатие
Эффективное управление файлом журнала не ограничивается его уменьшением:
- Регулярные бэкапы журналов освобождают пространство и необходимы при использовании модели FULL.
- Мониторинг за ростом файла журнала помогает избежать неприятных сюрпризов.
- Определение оптимального размера файла журнала предотвращает частое автоматическое расширение.
- Автоматическое сжатие может быть вредным! Хотя это кажется удобным, но может навредить производительности. Используйте это с умом и только тогда, когда это действительно необходимо.
Уменьшайте с умом, чтобы избежать проблем с файлом журнала
Неправильное сжатие может привести к фрагментации. Следите за этим:
- Берегите свои индексы! После сжатия индексы могут стать фрагментированными. Перестройте их, если это необходимо.
- Возврат к исходному размеру. Если уменьшить файл слишком сильно, его размер в скором времени вернётся к первоначальному, чем вызовет проблемы в работе системы. Продумайте корректный размер файла.
- Физическая фрагментация – это реальность! Файлы журналов на диске могут быть фрагментированы, что замедлит операции ввода-вывода.
Если уменьшение не дает результатов, ищем альтернативные решения
В сложных случаях, когда сжатие не дает ожидаемого результата:
- Отсоединение и повторное подключение базы данных. Этот метод рискованный и может привести к потере данных. Используйте только в крайней необходимости.
- Замена файла журнала. Можно попробовать создать новый файл журнала и отказаться от старого.
- Инструменты от SQLSkills. Найдите дополнительную информацию и инструменты для правильного управления файлом журнала транзакций.
Полезные материалы
- DBCC SHRINKFILE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Инструкция по использованию DBCC SHRINKFILE для сжатия файла журнала транзакций в SQL Server.
- Журнал транзакций – SQL Server | Microsoft Docs — Узнайте больше о процессе переиспользования журнала транзакций в SQL Server.
- Модели восстановления (SQL Server) – SQL Server | Microsoft Docs — Информация о видах резервного копирования в связке с моделями восстановления в SQL Server.
- Управление журналом транзакций SQL Server от Тони Дэвиса и Гейл Шоу – Simple Talk — Лучшие практики управления файлами журнала транзакций.
- Как настроить логическое копирование (SQL Server) – SQL Server | Microsoft Docs — Обзор процесса настройки логического копирования для обеспечения восстановления после сбоев в SQL Server.
- Важность правильного управления размером журнала транзакций – Пол Р. Рэндал — О VLF и способах минимизации фрагментации журнала.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы