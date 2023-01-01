Уменьшение размера лог-файла SQL Server: проблема и решения

Быстрый ответ

Сначала мы создаём резервную копию журнала транзакций. Это особо важно, если вы работаете с моделями FULL или BULK-LOGGED восстановления:

SQL Скопировать код /* 💾 Создаём резервную копию журнала */ BACKUP LOG YourDB TO DISK = 'BackupPath.bak'

Затем проводим сжатие файла журнала:

SQL Скопировать код /* 🗜️ Сжимаем файл журнала */ DBCC SHRINKFILE(LogName, TargetMB)

Замените YourDB на имя вашей базы данных, BackupPath.bak на путь, где будет храниться резервная копия, LogName — на имя вашего файла журнала, а TargetMB — на желаемый размер в мегабайтах. Важно помнить: Чрезмерное сжатие может вызвать фрагментацию. Поэтому будьте осторожны и заботьтесь о своих индексах!

Простой трюк: переключение модели восстановления

Если план бэкапа не предусматривает точное восстановление данных, можно переключиться на модель SIMPLE:

Узнаём текущую модель восстановления:

SQL Скопировать код /* Какая модель восстановления используется? */ SELECT recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name = 'YourDB';

Переключаемся на SIMPLE:

SQL Скопировать код /* Переключаемся на модель SIMPLE */ ALTER DATABASE YourDB SET RECOVERY SIMPLE;

Сжимаем файл журнала:

SQL Скопировать код /* 💦 Производим сжатие файла журнала */ DBCC SHRINKFILE(LogName, DesiredMB);

Возвращаем модель FULL восстановления, если это необходимо для стратегии бэкапа:

SQL Скопировать код /* Возвращаемся к модели FULL */ ALTER DATABASE YourDB SET RECOVERY FULL;

Создаем полный бэкап базы данных после изменения модели восстановления, чтобы сохранить целостность данных:

SQL Скопировать код /* 📸 Фиксируем изменения полным бэкапом */ BACKUP DATABASE YourDB TO DISK = 'FullBackupPath.bak';

Сохраняем конец журнала, чтобы не потерять транзакции

Для минимизации потерь данных и облегчения процесса сжатия:

Создаём бэкап конца журнала перед сжатием, чтобы сохранить незавершённые транзакции. Это критически важно для модели FULL восстановления:

SQL Скопировать код /* Создаём резервную копию конца журнала транзакций */ BACKUP LOG YourDB TO DISK = 'TailLogBackupPath.trn' WITH NORECOVERY;

Инициируем контрольную точку для принудительного записи изменений на диск, что облегчит нагрузку на журнал:

SQL Скопировать код /* Устанавливаем контрольную точку */ CHECKPOINT;

Визуализация

Файл журнала SQL Server можно представить как контейнер с грузом:

Markdown Скопировать код До: [📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦📘] – 📘 символизирует лишние элементы (Переполненный журнал)

С помощью сжатия мы его преобразовываем:

SQL Скопировать код DBCC SHRINKFILE(LogFileName, target_size);

Результат — более компактный и оптимизированный вариант:

Markdown Скопировать код После: [📦📘📦📦📦📘] – 📘 представляют необходимые элементы (Уменьшенный журнал)

Запомните: 🛑 Чрезмерное сжатие может негативно повлиять на производительность системы!

Обслуживание журнала — это не только сжатие

Эффективное управление файлом журнала не ограничивается его уменьшением:

Регулярные бэкапы журналов освобождают пространство и необходимы при использовании модели FULL.

освобождают пространство и необходимы при использовании модели FULL. Мониторинг за ростом файла журнала помогает избежать неприятных сюрпризов.

файла журнала помогает избежать неприятных сюрпризов. Определение оптимального размера файла журнала предотвращает частое автоматическое расширение.

файла журнала предотвращает частое автоматическое расширение. Автоматическое сжатие может быть вредным! Хотя это кажется удобным, но может навредить производительности. Используйте это с умом и только тогда, когда это действительно необходимо.

Уменьшайте с умом, чтобы избежать проблем с файлом журнала

Неправильное сжатие может привести к фрагментации. Следите за этим:

Берегите свои индексы! После сжатия индексы могут стать фрагментированными. Перестройте их, если это необходимо.

После сжатия индексы могут стать фрагментированными. Перестройте их, если это необходимо. Возврат к исходному размеру . Если уменьшить файл слишком сильно, его размер в скором времени вернётся к первоначальному, чем вызовет проблемы в работе системы. Продумайте корректный размер файла.

. Если уменьшить файл слишком сильно, его размер в скором времени вернётся к первоначальному, чем вызовет проблемы в работе системы. Продумайте корректный размер файла. Физическая фрагментация – это реальность! Файлы журналов на диске могут быть фрагментированы, что замедлит операции ввода-вывода.

Если уменьшение не дает результатов, ищем альтернативные решения

В сложных случаях, когда сжатие не дает ожидаемого результата:

Отсоединение и повторное подключение базы данных . Этот метод рискованный и может привести к потере данных. Используйте только в крайней необходимости.

. Этот метод рискованный и может привести к потере данных. Используйте только в крайней необходимости. Замена файла журнала . Можно попробовать создать новый файл журнала и отказаться от старого.

. Можно попробовать создать новый файл журнала и отказаться от старого. Инструменты от SQLSkills. Найдите дополнительную информацию и инструменты для правильного управления файлом журнала транзакций.

