Уменьшение даты на 1 день в PostgreSQL: работа с timestamp

Быстрый ответ

Если вам нужно вычесть один день из значения timestamp, используйте операцию - INTERVAL :

SQL Скопировать код SELECT your_timestamp_column – INTERVAL '1 day' FROM your_table;

В данном случае your_timestamp_column и your_table — это имена вашего столбца с временем и таблицы соответственно. Этот запрос вернёт откорректированные временные метки.

Манипуляции с метками времени в различных сценариях

Случай 1: Определение последнего дня текущего месяца

Вы можете определить последний день текущего месяца, используя функцию date_trunc :

SQL Скопировать код -- Теперь вы всегда будете знать, когда наступит конец месяца SELECT (date_trunc('MONTH', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 MONTH – 1 day')::DATE AS last_day_of_month;

Случай 2: Создание динамических временных интервалов

Для создания динамических интервалов времени применяйте функцию make_interval :

SQL Скопировать код -- Изучение времени теперь станет еще проще SELECT CURRENT_TIMESTAMP – make_interval(days => 1);

Случай 3: Фильтрация записей за предыдущие дни

Можно отфильтровать записи по датам за предыдущие дни, используя временные интервалы. Если нужно "вернуться" на 130 дней назад:

SQL Скопировать код -- Просто посмотрим, что было 130 дней назад SELECT * FROM your_table WHERE your_timestamp_column >= now() – INTERVAL '130 days';

Визуализация

Можно представить процесс вычитания одного дня из временой метки как переход на одну страницу календаря назад:

Markdown Скопировать код До: [📅📅📅📅**📆**📅📅📅] # Мы обозначили текущую дату

SQL Скопировать код SELECT your_timestamp_column – INTERVAL '1 day' AS adjusted_timestamp FROM your_table;

Markdown Скопировать код После: [📅📅📅**📅**📆📅📅📅] # И вот мы вернулись на день назад

Здесь 📆 символизирует текущую дату, и мы благодаря коду словно вернулись на день назад.

Советы по усовершенствованию написания SQL-запросов

Даты без учета времени

Если вам необходима только дата без временных меток, выполните следующую команду:

SQL Скопировать код -- Выводятся только даты, время не учитывается SELECT (your_timestamp_column – INTERVAL '1 day')::DATE FROM your_table;

Группировка данных для анализа временных трендов

Пользователь может воспользоваться группировкой и агрегацией данных для изучения временных трендов, с использованием функции COUNT :

SQL Скопировать код -- Оценка изменений во времени SELECT (your_timestamp_column::DATE – INTERVAL '1 day') AS date_only, COUNT(*) FROM your_table GROUP BY date_only;

Вчера и завтра в PostgreSQL

В PostgreSQL очень просто получить дату вчерашнего и завтрашнего дня:

SQL Скопировать код -- Заглянем в прошлое и будущее SELECT 'yesterday'::TIMESTAMP, 'tomorrow'::TIMESTAMP;

Правильный синтаксис и использование данных — ключ к успеху

Важно выбрать верный тип данных и соблюдать синтаксис для корректного выполнения запроса:

SQL Скопировать код -- Вот у нас и получается дата вчерашнего дня SELECT now()::DATE – 1;

