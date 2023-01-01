logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Уменьшение даты на 1 день в PostgreSQL: работа с timestamp
Перейти

Уменьшение даты на 1 день в PostgreSQL: работа с timestamp

#PostgreSQL  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно вычесть один день из значения timestamp, используйте операцию - INTERVAL:

SQL

SELECT your_timestamp_column – INTERVAL '1 day' FROM your_table;

В данном случае your_timestamp_column и your_table — это имена вашего столбца с временем и таблицы соответственно. Этот запрос вернёт откорректированные временные метки.

Пошаговый план для смены профессии

Манипуляции с метками времени в различных сценариях

Случай 1: Определение последнего дня текущего месяца

Вы можете определить последний день текущего месяца, используя функцию date_trunc:

SQL

-- Теперь вы всегда будете знать, когда наступит конец месяца
SELECT (date_trunc('MONTH', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 MONTH – 1 day')::DATE AS last_day_of_month;

Случай 2: Создание динамических временных интервалов

Для создания динамических интервалов времени применяйте функцию make_interval:

SQL

-- Изучение времени теперь станет еще проще
SELECT CURRENT_TIMESTAMP – make_interval(days => 1);

Случай 3: Фильтрация записей за предыдущие дни

Можно отфильтровать записи по датам за предыдущие дни, используя временные интервалы. Если нужно "вернуться" на 130 дней назад:

SQL

-- Просто посмотрим, что было 130 дней назад
SELECT * FROM your_table WHERE your_timestamp_column >= now() – INTERVAL '130 days';

Визуализация

Можно представить процесс вычитания одного дня из временой метки как переход на одну страницу календаря назад:

Markdown

До: [📅📅📅📅**📆**📅📅📅]  # Мы обозначили текущую дату
SQL

SELECT your_timestamp_column – INTERVAL '1 day' AS adjusted_timestamp FROM your_table;
Markdown

После: [📅📅📅**📅**📆📅📅📅]  # И вот мы вернулись на день назад

Здесь 📆 символизирует текущую дату, и мы благодаря коду словно вернулись на день назад.

Советы по усовершенствованию написания SQL-запросов

Даты без учета времени

Если вам необходима только дата без временных меток, выполните следующую команду:

SQL

-- Выводятся только даты, время не учитывается
SELECT (your_timestamp_column – INTERVAL '1 day')::DATE FROM your_table;

Группировка данных для анализа временных трендов

Пользователь может воспользоваться группировкой и агрегацией данных для изучения временных трендов, с использованием функции COUNT:

SQL

-- Оценка изменений во времени
SELECT 
  (your_timestamp_column::DATE – INTERVAL '1 day') AS date_only,
  COUNT(*) 
FROM your_table 
GROUP BY date_only;

Вчера и завтра в PostgreSQL

В PostgreSQL очень просто получить дату вчерашнего и завтрашнего дня:

SQL

-- Заглянем в прошлое и будущее
SELECT 'yesterday'::TIMESTAMP, 'tomorrow'::TIMESTAMP;

Правильный синтаксис и использование данных — ключ к успеху

Важно выбрать верный тип данных и соблюдать синтаксис для корректного выполнения запроса:

SQL

-- Вот у нас и получается дата вчерашнего дня
SELECT now()::DATE – 1;

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.9. Функции и операторы,d работающие с датой и временем
  2. DATEADD (Transact-SQL) – SQL Server
  3. MySQL: Руководство по MySQL 8.0: 12.7 Функции для работы с датами и временем
  4. SQLite: Функции для работы с датами и временем
  5. Stack Overflow: Создание, хранение и использование значений времени
  6. Трансакт-SQL: Типы данных для даты и времени и соответствующие функции – SQL Server
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как вычесть один день из значения timestamp в PostgreSQL?
1 / 5

Павел Лазарев

аналитик по исследованиям

