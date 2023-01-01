Удаление записей в MySQL с условием в подзапросе: решение

#MySQL / MariaDB  #Подзапросы  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Если вам требуется выполнить операцию DELETE в MySQL, задавая условия удаления с помощью подзапроса, вы можете столкнуться с ограничениями базы данных, препятствующими обращению к той же таблице прямо в подзапросе. Ниже это предложены эффективные подходы решения этой проблемы:

С промежуточной таблицей:

SQL

DELETE FROM main_table 
WHERE id IN (
  SELECT id FROM (
    SELECT id FROM main_table WHERE условие
  ) AS subtable
);

С применением JOIN:

SQL

DELETE m 
FROM main_table m
INNER JOIN other_table o ON m.id = o.main_table_id
WHERE o.условие;

Эти методы помогут обойти ограничения MySQL и безопасно удалить данные.

Обходные стратегии

Вам следует быть внимательными к ограничениям MySQL, когда обращаетесь к той же таблице в подзапросе и в основном запросе. Используйте креативные подходы для обхода этих ограничений:

Создание временной таблицы:

Это один из способов обхода ограничений. Сначала переносим данные во временную таблицу, а затем удаляем их, опираясь на эту таблицу.

SQL

CREATE TEMPORARY TABLE temp_table AS
SELECT id FROM main_table WHERE условие;

DELETE FROM main_table WHERE id IN (SELECT id FROM temp_table);

DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS temp_table;

LEFT JOIN с вложенным подзапросом:

Для поиска и удаления записей, не имеющих соответствий в другой таблице, можно применить LEFT JOIN в сочетании с подзапросом:

SQL

DELETE m 
FROM main_table m
LEFT JOIN (
  SELECT id FROM other_table WHERE условие
) o ON m.id = o.id
WHERE o.id IS NULL;

Мудрые советы от знатоков SQL

Навык умного удаления данных в MySQL включает в себя обеспечение целостности данных и отношений между таблицами.

Каскадное удаление данных:

Сначала удаляйте данные из зависимых таблиц, тем самым вы предохраняете целостность данных:

SQL

DELETE child 
FROM child_table child
INNER JOIN parent_table parent ON child.parent_id = parent.id
WHERE parent.условие;

DELETE FROM parent_table WHERE условие;

Соответствие типов данных:

Важно соблюдать соответствие типов данных в подзапросах, чтобы избежать неприятных сюрпризов:

SQL

SELECT * FROM backup_table WHERE CAST(column AS the_same_data_type) = target_value;

Проверка подзапроса перед применением:

Проверьте подзапрос отдельно перед его использованием в DELETE:

SQL

SELECT * FROM (SELECT id FROM main_table WHERE условие) AS verification_subquery;

Покорение сложных условий

Комплексные запросы помогут вам справиться со сложными условиями удаления:

Применение подзапроса для нескольких условий:

SQL

DELETE FROM main_table WHERE id IN (
  SELECT id FROM (SELECT id FROM main_table WHERE условие1 AND условие2) AS subtable
);

Использование псевдонимов и JOIN:

Иногда псевдонимы и JOIN могут быть полезными для оптимального составления запроса:

SQL

DELETE m 
FROM main_table AS m
JOIN (
  SELECT id FROM main_table WHERE условие
) AS subquery ON m.id = subquery.id;

Визуализация

Представьте себе, что вам потребовалось удалить из кучи металлических предметов все винты:

Markdown

До: [🔩, 🪵, 🛠, 🔩, 🪓, 🔩]

Запрос DELETE действует как магнит, который притягивает только винты:

SQL

DELETE FROM hardware WHERE id IN (SELECT id FROM hardware WHERE type = 'screw');

После выполнения запроса:

Markdown

После: [🪵, 🛠, 🪓]

Денис Сурков

архитектор данных

