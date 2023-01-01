Удаление записей по условию в Rails: модель Managers
Быстрый ответ
Если вам требуется быстро удалить записи с определёнными атрибутами в Rails, то примените метод
delete_all. Он удаляет записи без активации колбэков:
# Кого тут на встречу Джону?
User.delete_all(name: 'John')
Если при этом важно выполнить колбэки, то в угоду скорости используйте
destroy_all.
# Джон, это прощание. Колбэки о тебе не забудут
User.destroy_all(name: 'John')
Выбор между скоростью (
delete_all) и целостностью колбэков (
destroy_all) зависит от конкретной ситуации.
Все тонкости
О важности колбэков
Метод
destroy_all осуществляет удаление данных, обращаясь к колбэкам жизненного цикла. Особенно это актуально, когда необходимо проинформировать связанные модели об удалении.
# Да проиграешь ты этот бой, спам!
Comment.where(spam: true).destroy_all
К примеру, перед удалением спам-комментария может срабатывать колбэк
before_destroy, в результате которого создается копия комментария для модерации.
Если время — деньги:
delete_all
Метод
delete_all удаляет записи прямолинейно и не активирует колбэки, что способствует ускорению работы с большими объёмами данных.
# Проваливай, преграда прошлого!
LogEntry.delete_all('created_at < ?', 1.year.ago)
Применяйте этот метод с осторожностью: связанные модели не узнают об удалении записей.
Недавно добавленное:
delete_by
Релиз Rails 6 представил метод
delete_by, который объединяет выборку по условию и удаление в одно быстрое действие:
# Только свежие темы, следим за актуальностью!
Post.delete_by(category: 'Archived')
Учёт целостности данных
Забота о "детях", или связанных записях
Удаление данных может привести к появлению осиротевших записей или даже к нарушению целостности внешних ключей, если забыть о связанных «детях».
# Куда же пойдут дети?
User.where(inactive: true).delete_all
Проработка зависимостей
Грамотно настроенная опция
:dependent в связях моделей позволяет контролировать действия при удалении, например, через
:destroy,
:delete_all или
:nullify.
class User < ApplicationRecord
# Осторожно, здесь есть посты
has_many :posts, dependent: :destroy
end
Колбэки относительно условий
Настройте колбэки для обработки только тех связанных моделей, которые соответствуют определённым условиям:
# Если комментарии подтверждены – их можно удалять, остальные нужны для документации
has_many :comments, -> { where(approved: true) }, dependent: :destroy
Не так очевидные нюансы
Двуличный
delete_all
Метод
delete_all эффективен, так как работает на уровне SQL и не создает объекты в Ruby, но помните об его последствиях.
Соблюдение закона дружбы: ограничения и
destroy_all
destroy_all уважит ваш выбор ограничения внешних ключей, в отличие от
delete_all, который может вызвать ошибки при их игнорировании.
Баланс производительности
Создавать колбэки для оптимизации базы данных следует с обдуманностью. Иногда в массовых операциях они излишни.
Визуализация
Приведём аналогию: у нас есть сад, в котором необходимо убрать увядающие цветы 🥀:
Сад до: [🌷, 🌼, 🍀, 🌱, 🥀, 🌻]
Садовник приступает к действиям:
# Прощай, увядший мир, в нашем саду тебе не найдется места!
Garden.destroy_all { |flower| flower.wilted? }
И вот, наш сад снова светится яркими красками, как будто никогда и не было увядания:
Сад после: [🌷, 🌼, 🍀, 🌱, 🌻]
Неужели этот сад не создаёт атмосферу счастья и красоты?
Завершение
Только практика позволяет достичь совершенства. Не забудьте оценить эффективность представленных здесь советов! Успехов вам в программировании!👩💻
Элина Баранова
разработчик Android