Удаление записей по условию в Rails: модель Managers

Быстрый ответ

Если вам требуется быстро удалить записи с определёнными атрибутами в Rails, то примените метод delete_all . Он удаляет записи без активации колбэков:

ruby Скопировать код # Кого тут на встречу Джону? User.delete_all(name: 'John')

Если при этом важно выполнить колбэки, то в угоду скорости используйте destroy_all .

ruby Скопировать код # Джон, это прощание. Колбэки о тебе не забудут User.destroy_all(name: 'John')

Выбор между скоростью ( delete_all ) и целостностью колбэков ( destroy_all ) зависит от конкретной ситуации.

Все тонкости

О важности колбэков

Метод destroy_all осуществляет удаление данных, обращаясь к колбэкам жизненного цикла. Особенно это актуально, когда необходимо проинформировать связанные модели об удалении.

ruby Скопировать код # Да проиграешь ты этот бой, спам! Comment.where(spam: true).destroy_all

К примеру, перед удалением спам-комментария может срабатывать колбэк before_destroy , в результате которого создается копия комментария для модерации.

Если время — деньги: delete_all

Метод delete_all удаляет записи прямолинейно и не активирует колбэки, что способствует ускорению работы с большими объёмами данных.

ruby Скопировать код # Проваливай, преграда прошлого! LogEntry.delete_all('created_at < ?', 1.year.ago)

Применяйте этот метод с осторожностью: связанные модели не узнают об удалении записей.

Недавно добавленное: delete_by

Релиз Rails 6 представил метод delete_by , который объединяет выборку по условию и удаление в одно быстрое действие:

ruby Скопировать код # Только свежие темы, следим за актуальностью! Post.delete_by(category: 'Archived')

Учёт целостности данных

Забота о "детях", или связанных записях

Удаление данных может привести к появлению осиротевших записей или даже к нарушению целостности внешних ключей, если забыть о связанных «детях».

ruby Скопировать код # Куда же пойдут дети? User.where(inactive: true).delete_all

Проработка зависимостей

Грамотно настроенная опция :dependent в связях моделей позволяет контролировать действия при удалении, например, через :destroy , :delete_all или :nullify .

ruby Скопировать код class User < ApplicationRecord # Осторожно, здесь есть посты has_many :posts, dependent: :destroy end

Колбэки относительно условий

Настройте колбэки для обработки только тех связанных моделей, которые соответствуют определённым условиям:

ruby Скопировать код # Если комментарии подтверждены – их можно удалять, остальные нужны для документации has_many :comments, -> { where(approved: true) }, dependent: :destroy

Не так очевидные нюансы

Двуличный delete_all

Метод delete_all эффективен, так как работает на уровне SQL и не создает объекты в Ruby, но помните об его последствиях.

Соблюдение закона дружбы: ограничения и destroy_all

destroy_all уважит ваш выбор ограничения внешних ключей, в отличие от delete_all , который может вызвать ошибки при их игнорировании.

Баланс производительности

Создавать колбэки для оптимизации базы данных следует с обдуманностью. Иногда в массовых операциях они излишни.

Визуализация

Приведём аналогию: у нас есть сад, в котором необходимо убрать увядающие цветы 🥀:

Markdown Скопировать код Сад до: [🌷, 🌼, 🍀, 🌱, 🥀, 🌻]

Садовник приступает к действиям:

ruby Скопировать код # Прощай, увядший мир, в нашем саду тебе не найдется места! Garden.destroy_all { |flower| flower.wilted? }

И вот, наш сад снова светится яркими красками, как будто никогда и не было увядания:

Markdown Скопировать код Сад после: [🌷, 🌼, 🍀, 🌱, 🌻]

Неужели этот сад не создаёт атмосферу счастья и красоты?

Завершение

Только практика позволяет достичь совершенства. Не забудьте оценить эффективность представленных здесь советов! Успехов вам в программировании!👩‍💻