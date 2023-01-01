Удаление времени из даты в Oracle SQL: конвертация в VARCHAR2

Быстрый ответ

Чтобы избавиться от времени в датах Oracle SQL, вам пригодится функция TRUNC :

SQL Скопировать код -- И... вуаля! Время исчезло. SELECT TRUNC(date_col) FROM table;

Теперь благодаря TRUNC у нас есть чистая дата с началом дня в 00:00:00.

TRUNC: великий сокрушитель времени

Функция TRUNC в Oracle SQL — это подлинный гуру обработки дат. Она словно "обрубает" время, оставляя только дату, начинающуюся с полуночи — 00:00:00. Результат — это идеально чистая дата, отлично подходящая для сравнений, агрегирования или приведения ваших данных в порядок. Хаос времени побеждён!

Дата под маской VARCHAR2

Бывает, что дата представлена в формате строки VARCHAR2 . В таком случае потребуется комбинация двух функций. Сначала мы определяем дату с помощью TO_DATE и устанавливаем соответствующий формат, затем применяем TRUNC :

SQL Скопировать код -- От маскировки к реальной дате SELECT TRUNC(TO_DATE(varchar_date_col, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) FROM table;

Не забывайте: строки, которые выглядят как даты, могут стать предметом споров среди специалистов SQL. Такая маскировка может вызвать сложности при работе с датами и ухудшить производительность. Избегайте этого, по возможности!

Будьте настороже, форматные мини!

Неожиданный формат даты может оказаться настолько опасным, как и мина, сорвавшая ваш запрос. Параметр NLS_DATE_FORMAT определяет представление дат, которые форматируются функцией TO_CHAR . Проверьте ваши настройки, чтобы избежать неприятных сюрпризов:

SQL Скопировать код -- Создаем безопасное рабочее пространство ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD';

Если вы уже нарвались на мину форматирования, вам поможет VALIDATE_CONVERSION() — инструмент для обнаружения и предотвращения ошибок в Oracle 12c:

SQL Скопировать код -- Отряд по обезвреживанию готов к действиям SELECT date_col FROM table WHERE VALIDATE_CONVERSION(date_col AS DATE, 'YYYY-MM-DD') = 1;

Великое искусство управления датами

Важно всегда непременно помнить о типах данных при обращении к функциям TRUNC и TO_DATE . Любое несоответствие может привести к большим проблемам. По этой причине прежде всего следите за корректностью данных. Проверьте результаты на тестовом наборе данных перед показом их другим, учитывайте требования к столбцу даты и бизнес-логику вашего проекта.

