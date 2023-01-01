Удаление строк в MySQL, где нет совпадений в другой таблице

#MySQL / MariaDB  #JOIN (соединения таблиц)  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Если вам требуется эффективно удалить записи из TableA, которые не имеют соответствий в TableB, вы можете воспользоваться следующим запросом:

DELETE FROM TableA
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM TableB WHERE TableB.ID = TableA.ID
);

Таким образом, будут удалены только те записи из TableA, которые не имеют соответствий в TableB. Не забудьте сделать резервную копию данных перед выполнением удаления!

Детальный разбор оператора DELETE: Погружаемся в практику SQL

Безопасное выполнение удаления с помощью транзакций

Рекомендуется использовать транзакции при работе с оператором DELETE, чтобы минимизировать риск потери данных:

BEGIN TRANSACTION; 
DELETE ...; -- Здесь ваш код для удаления, относьтесь к нему ответственно
SELECT @@ROWCOUNT; -- Подсчет удалённых строк
ROLLBACK TRANSACTION; -- Если что-то пошло не так, эта строка станет вашим спасением!

Используем LEFT JOIN и IS NULL для поиска отсутствующих совпадений

Чтобы найти и удалить строки, не имеющие совпадений, можно использовать комбинацию LEFT JOIN и IS NULL:

DELETE TableA
FROM TableA
LEFT JOIN TableB ON TableA.ID = TableB.ID
WHERE TableB.ID IS NULL; -- Если результат NULL, совпадений нет!

Особенности использования NOT IN с большими наборами данных

Оператор NOT IN может оказаться полезным, но при работе с большими объемами данных он может ухудшить производительность и вызвать непредвиденные проблемы с NULL значениями.

Визуализация

Давайте наглядно проиллюстрируем процесс удаления строк с несовпадающими ID на следующем примере:

Дом А (🏠1): Имеющиеся ID почтовых ящиков [📬1, 📬2, 📬3]
Дом В (🏠2): Список действующих ID [📇2, 📇3]

Наша задача — удалить те почтовые ящики, у которых нет соответствующих ID.

До: 🏠1 [📬1❌, 📬2✅, 📬3✅] <-> 🏠2 [📇2, 📇3]
После: 🏠1 [📬2✅, 📬3✅]

Таким образом, почтовые ящики без действующих ID удаляются из дома А.

Профессиональные рекомендации для опытных разработчиков

Учитывайте взаимосвязи между таблицами перед удалением

Перед тем как приступить к массовому удалению, важно полностью осознавать связи между таблицами, чтобы избежать нежелательных последствий.

Задание FOREIGN KEY для поддержания целостности данных

Установка внешних ключей (FOREIGN KEY) заранее предотвратит появление несоответствий и «сиротских» данных:

ALTER TABLE TableA
ADD CONSTRAINT FK_TableB_TableA
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES TableB(ID)
ON DELETE NO ACTION; -- Чтобы избежать появления данных, у которых нет связи.

Использование подзапросов для детального анализа данных

Для подробного анализа данных в базе рекомендуется использовать подзапросы вместе с такими условиями, как NOT EXISTS, LEFT JOIN/IS NULL или NOT IN.

Регулярно создавайте резервные копии

Создание резервных копий данных перед использованием функционала DELETE – это забота о безопасности ваших данных.

Занимайтесь бенчмаркингом и оптимизацией производительности

При работе с большим объемом данных, проверяйте производительность запросов DELETE на небольших выборках перед тем, как выполнять их на полном наборе данных.

Что следует избегать при работе с DELETE

Непредсказуемые последствия операции DELETE

Даже простые операции удаления могут иметь неожиданные и не всегда приятные последствия. Будьте осторожны с каскадным удалением и сложными условиями.

NULL в сочетании с NOT IN — опасная комбинация

Использование NOT IN может обернуться проблемами, если существуют NULL-значения. Будьте внимательны и предотвращайте потерю данных:

-- Запутанные углы:
DELETE FROM TableA
WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM TableB WHERE ID IS NOT NULL);

Тщательно проверяйте свои запросы перед выполнением

Всегда тщательно просматривайте запросы DELETE перед их запуском. Двойная проверка может помочь вам избежать многих проблем.

Полезные материалы

  1. SQL Joins — Обзор различных типов объединений в SQL.
  2. LEFT JOIN vs. LEFT OUTER JOIN in SQL Server — Разъяснение различий между LEFT JOIN и LEFT OUTER JOIN.
  3. Options to Retrieve SQL Server Temporal Table and History Data — Информация о временных таблицах в SQL Server.
  4. Using memory-optimized tables to improve SQL Server DELETE performance — Способы улучшения производительности операции DELETE.
