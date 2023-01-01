Удаление строк в MySQL, где нет совпадений в другой таблице#MySQL / MariaDB #JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если вам требуется эффективно удалить записи из
TableA, которые не имеют соответствий в
TableB, вы можете воспользоваться следующим запросом:
DELETE FROM TableA
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM TableB WHERE TableB.ID = TableA.ID
);
Таким образом, будут удалены только те записи из
TableA, которые не имеют соответствий в
TableB. Не забудьте сделать резервную копию данных перед выполнением удаления!
Детальный разбор оператора DELETE: Погружаемся в практику SQL
Безопасное выполнение удаления с помощью транзакций
Рекомендуется использовать транзакции при работе с оператором DELETE, чтобы минимизировать риск потери данных:
BEGIN TRANSACTION;
DELETE ...; -- Здесь ваш код для удаления, относьтесь к нему ответственно
SELECT @@ROWCOUNT; -- Подсчет удалённых строк
ROLLBACK TRANSACTION; -- Если что-то пошло не так, эта строка станет вашим спасением!
Используем LEFT JOIN и IS NULL для поиска отсутствующих совпадений
Чтобы найти и удалить строки, не имеющие совпадений, можно использовать комбинацию
LEFT JOIN и
IS NULL:
DELETE TableA
FROM TableA
LEFT JOIN TableB ON TableA.ID = TableB.ID
WHERE TableB.ID IS NULL; -- Если результат NULL, совпадений нет!
Особенности использования NOT IN с большими наборами данных
Оператор
NOT IN может оказаться полезным, но при работе с большими объемами данных он может ухудшить производительность и вызвать непредвиденные проблемы с NULL значениями.
Визуализация
Давайте наглядно проиллюстрируем процесс удаления строк с несовпадающими ID на следующем примере:
Дом А (🏠1): Имеющиеся ID почтовых ящиков [📬1, 📬2, 📬3]
Дом В (🏠2): Список действующих ID [📇2, 📇3]
Наша задача — удалить те почтовые ящики, у которых нет соответствующих ID.
До: 🏠1 [📬1❌, 📬2✅, 📬3✅] <-> 🏠2 [📇2, 📇3]
После: 🏠1 [📬2✅, 📬3✅]
Таким образом, почтовые ящики без действующих ID удаляются из дома А.
Профессиональные рекомендации для опытных разработчиков
Учитывайте взаимосвязи между таблицами перед удалением
Перед тем как приступить к массовому удалению, важно полностью осознавать связи между таблицами, чтобы избежать нежелательных последствий.
Задание FOREIGN KEY для поддержания целостности данных
Установка внешних ключей (FOREIGN KEY) заранее предотвратит появление несоответствий и «сиротских» данных:
ALTER TABLE TableA
ADD CONSTRAINT FK_TableB_TableA
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES TableB(ID)
ON DELETE NO ACTION; -- Чтобы избежать появления данных, у которых нет связи.
Использование подзапросов для детального анализа данных
Для подробного анализа данных в базе рекомендуется использовать подзапросы вместе с такими условиями, как
NOT EXISTS,
LEFT JOIN/IS NULL или
NOT IN.
Регулярно создавайте резервные копии
Создание резервных копий данных перед использованием функционала DELETE – это забота о безопасности ваших данных.
Занимайтесь бенчмаркингом и оптимизацией производительности
При работе с большим объемом данных, проверяйте производительность запросов DELETE на небольших выборках перед тем, как выполнять их на полном наборе данных.
Что следует избегать при работе с DELETE
Непредсказуемые последствия операции DELETE
Даже простые операции удаления могут иметь неожиданные и не всегда приятные последствия. Будьте осторожны с каскадным удалением и сложными условиями.
NULL в сочетании с NOT IN — опасная комбинация
Использование
NOT IN может обернуться проблемами, если существуют NULL-значения. Будьте внимательны и предотвращайте потерю данных:
-- Запутанные углы:
DELETE FROM TableA
WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM TableB WHERE ID IS NOT NULL);
Тщательно проверяйте свои запросы перед выполнением
Всегда тщательно просматривайте запросы DELETE перед их запуском. Двойная проверка может помочь вам избежать многих проблем.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных