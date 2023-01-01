Удаление строк из таблицы SQL по ID из другой таблицы

#JOIN (соединения таблиц)  #Подзапросы  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужен простой и быстрый способ решить задачу, воспользуйтесь следующим запросом для удаления записей из таблицы table_to_delete, сопоставляя id с записями в таблице reference_table:

SQL

DELETE target
FROM table_to_delete target
INNER JOIN reference_table ref ON target.id = ref.id;

Этот запрос удалит строки из table_to_delete, соответствующие данных в reference_table по столбцу id. Не забывайте создавать резервные копии перед проведением операций с изменением данных, чтобы предотвратить нежелательные последствия!

Пошаговый план для смены профессии

Подготовка – важный этап перед операцией

Прежде чем удалять данные, стоит убедиться, какие именно записи будут удалены. С помощью следующего запроса SELECT можно просмотреть данные, которые будут удалены:

SQL

SELECT target.*
FROM table_to_delete target
INNER JOIN reference_table ref ON target.id = ref.id;

Удаление записей: Альтернативные способы

Если вам больше нравится работать не с JOIN-ом, вот несколько других подходов к удалению записей:

Использование WHERE IN

SQL

DELETE FROM table_to_delete 
WHERE id IN (SELECT id FROM reference_table);

Альтернатива – WHERE EXISTS

SQL

DELETE FROM table_to_delete t1
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM reference_table t2 WHERE t1.id = t2.id);

Метод специфичный для PostgreSQL: DELETE с использованием USING

SQL

DELETE FROM table_to_delete t1
USING reference_table t2
WHERE t1.id = t2.id;

Не забывайте о необходимости тестировать все свои запросы. Обратите внимание, что результаты могут отличаться в зависимости от условий.

Запасные выходы: резервное копирование и транзакции

Перед выполнением операции удаления рекомендуется создать резервные копии данных и корректно использовать транзакции:

SQL

BEGIN TRANSACTION;
-- Ваш запрос на удаление
ROLLBACK TRANSACTION; -- это отмена
-- COMMIT TRANSACTION; -- подтверждение выполнения, если все определено верно

Проверьте использованные псевдонимы и соответствие условий JOIN вашим задачам.

Более глубокий уровень: полезные советы и подводные камни

Высокая производительность: использование индексов и ограничений

Для увеличения производительности операций удаления важно наличие индексов:

SQL

CREATE INDEX idx_reference_id ON reference_table (id);

Контекст имеет значение: варианты синтаксиса

Синтаксис запросов может различаться в зависимости от используемой системы управления базами данных. Например, запрос удаления для SQL Server выглядит следующим образом:

SQL

DELETE t1 
FROM table_to_delete AS t1 
JOIN reference_table AS t2 ON t1.id = t2.id;

Тестирование – высший принцип безопасности

Проводите тестирование запросов перед их выполнением, чтобы избежать ошибок.

Разгранения доступа: проверьте свои права

Убедитесь, что у вас есть необходимые права для выполнения операций удаления.

Визуализация

Представим базу данных как вечеринку:

Markdown

Сад (🌻🌿🌹🍃): это место, где хранятся ваши данные.
Список непрошенных гостей (📝): данные, которые следует удалить.

Очищение сада:

Markdown

🌻🌿📝🌹🍃 -> 📝🔍 -> 🌿🌹: содержимое "списка непрошенных гостей" удалено.
Markdown

До: [🌻, 🌿, 🌹, 🍃]
После: [🌻, 🌹, 🍃]

Метка 📝 указывает на данные, которые следует "выпустить во снах".

Вынесение вердикта: Проверка условий JOIN

Перед выполнением удаления проведите проверку условий JOIN, чтобы убедиться в точности соответствия данных запросам:

SQL

SELECT target.id, ref.id
FROM table_to_delete target
INNER JOIN reference_table ref ON target.id = ref.id;

Поиск оптимального решения: Продумываем производительность

Важно учитывать производительность: некоторые методы удаления работают быстрее других.

Полезные материалы

  1. Инструкция SQL DELETE
  2. DELETE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn
  3. Обзор типов SQL JOIN и учебник
  4. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 13.2.2 Удаление строк
  5. PostgreSQL: Документация: 16: DELETE
  6. Будьте осторожны с инструкцией MERGE в SQL Server
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для удаления записей, сопоставляя ID с другой таблицей?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

