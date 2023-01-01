Удаление пробелов после данных в столбце SQL Server

Быстрый ответ

Для быстрого удаления нежелательных пробелов в конце данных в SQL Server воспользуйтесь функцией RTRIM в команде UPDATE:

SQL Скопировать код -- Всё прекрасно. Хвостовых пробелов больше нет. Данные в надлежащем порядке! UPDATE YourTable SET YourColumn = RTRIM(YourColumn) WHERE YourColumn LIKE '% ';

Если у вас несколько колонок, рекомендуется следующий подход:

SQL Скопировать код -- До свидания, рутинная работа. Мы ценим наше время! UPDATE YourTable SET Col1 = RTRIM(Col1), Col2 = RTRIM(Col2) -- Добавьте колонки по мере необходимости. WHERE Col1 LIKE '% ' OR Col2 LIKE '% '; -- Дополните условие для всех колонок.

Resolver проблему с пробелами стало таким простым, будто вы просто отвели ваши данные на SPA-процедуры!

Обрезка проста, как два плюс два

Если вы используете SQL Server 2017 или более новую версию, все становится еще проще благодаря функции TRIM, которая удаляет как ведущие, так и хвостовые пробелы одним махом!

SQL Скопировать код -- Это как избавиться от лишнего веса символов без усилий! UPDATE YourTable SET YourColumn = TRIM(YourColumn);

Мои поля – мои правила!

Если требуется работать с несколькими колонками, стоит прибегнуть к динамическому SQL. Используя INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS , вы можете получить имена колонок и сгенерировать инструкции обновления. Главное – точно указать названия колонок и таблиц:

SQL Скопировать код -- Готовимся к масштабной чистке пробелов. DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = ''; SELECT @sql += 'UPDATE YourTable SET ' + COLUMN_NAME + ' = LTRIM(RTRIM(' + COLUMN_NAME + ')); ' FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'YourTable' AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar'); -- Запускаем и наслаждаемся результатом! EXEC sp_executesql @sql;

Не забудьте создать бэкап данных и проверить динамический SQL на небольшом объеме данных, прежде чем применять его в больших масштабах. Безопасность превыше всего!

Не только пробелам грозит обрезка

Если в данных присутствуют и другие невидимые символы, такие как табуляция или переводы строк, то в помощь могут прийти РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ или итеративные функции REPLACE!

Соблюдаем лучшие практики при обновлении

Старое проверенное правило: Всегда делайте бэкап данных перед их обновлением.

перед их обновлением. Начинайте с малого. Проверьте инструкции UPDATE на ограниченном наборе данных перед массовым применением.

перед массовым применением. Работаете с большими таблицами? Обновляйте их по частям, чтобы избежать проблем с блокировками.

Визуализация

Представьте, что столбцы – это улицы, а строки – дома на этих улицах. Хвостовой пробел в ячейке – это словно мусорный контейнер 🗑️, поставленный на уборку:

Markdown Скопировать код До обрезки: |🏠 🗑️| |🏠 🗑️🗑️| |🏠| |🏠 🗑️|

Мы – мусоровозы, которые проезжают по улице и забирают весь мусор:

SQL Скопировать код UPDATE YourTable SET YourColumn = RTRIM(YourColumn);

После прохода мусоровоза улицы становятся снова чистыми:

Markdown Скопировать код После обрезки: |🏠| |🏠| |🏠| |🏠|

🏘️ В итоге, каждая улица (колонка) в нашем городе (базе данных) сияет чистотой! 🏞️

Заботимся о транзакционной целостности

Пакуйте ваши SQL-операции по обновлению данных в контекст транзакционного управления, чтобы достичь золотой середины между эффективностью и безопасностью:

SQL Скопировать код -- Потому что всегда есть риск непредвиденных ситуаций! BEGIN TRANSACTION; BEGIN TRY -- Ваши операторы UPDATE в действии! COMMIT TRANSACTION; END TRY BEGIN CATCH -- Обнаружен сбой. Возвращаемся назад для сохранения целостности данных. ROLLBACK TRANSACTION; -- Обрабатываем исключения: регистрируем и исправляем. END CATCH

Это поможет предотвратить ситуации, когда было выполнено только часть обновлений.

Уборка после SQL-праздника

Не забудьте удалить временные таблицы после себя, чтобы база данных не загромождалась:

SQL Скопировать код -- До свидания, временные данные! DROP TABLE IF EXISTS #YourTempTable;

Так ваш гарантируете сохранность данных, а ваш DBA будет вам благодарен!

