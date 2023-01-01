Удаление первых 1000 строк из таблицы в SQL Server 2008

Быстрый ответ

Для опытных пользователей и отважных замыслов, ниже представлен эффективный способ удаления 1000 строк из таблицы в SQL Server:

SQL Скопировать код -- Прощай, первые 1000... DELETE TOP (1000) FROM MyTable;

Если порядок удаления строк имеет значение, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код -- Прощание с временными путешественниками по порядку их прибытия... DELETE FROM MyTable WHERE ID IN ( SELECT TOP 1000 ID FROM MyTable ORDER BY ArrivalTime );

Примечание: Не забудьте заменить названия своей таблицы, столбца с идентификаторами и времени прибытия. Рекомендуется создать резервную копию таблицы перед удалением!

Порядок: особый ингредиент удаления

Если важен порядок удаления строк, например, для регистрации времени путешественников, его можно установить таким образом:

SQL Скопировать код -- Путешественники предпочитают порядок. WITH OrderedDeletes AS ( SELECT TOP 1000 * FROM MyTable ORDER BY ArrivalTime DESC ) -- Прощай, последние! DELETE FROM OrderedDeletes;

С помощью общего табличного выражения (CTE) мы можем определить нужный порядок удаления.

Ловушки и хитрости

Попытка использовать DELETE со SELECT TOP 1000 * является ошибкой:

SQL Скопировать код -- Результат будет разрушительным, словно взрыв на уроке химии. DELETE FROM ( SELECT TOP 1000 * FROM MyTable ) AS wannabe_deleted;

В данном контексте будет правильнее использовать подзапрос с IN . Этот вариант гораздо безопаснее.

Хитрости производительности

Скорость удаления – важный аспект:

Размер имеет значение : Большие таблицы требуют большего времени на обработку.

: Большие таблицы требуют большего времени на обработку. Индексы : Индексы на упорядоченных столбцах существенно ускоряют процесс удаления.

: Индексы на упорядоченных столбцах существенно ускоряют процесс удаления. Ограничения : Работаете с внешними ключами? Будьте готовы к удалению связанных данных.

: Работаете с внешними ключами? Будьте готовы к удалению связанных данных. Триггеры: Процесс удаления может активировать триггеры, добавляя драматику в процесс.

Визуализация

Удаление первых 1000 строк визуализируется как процесс извлечения верхних книг из стопки:

Markdown Скопировать код До: 📚📚📚 (2000 книг) После: 📚 (1000 книг)

Ровно так, как мы удаляем верхний слой книг, мы и удаляем строки в SQL.

Большие таблицы, большие пакеты

Для очень больших таблиц рекомендуется использовать удаление порциями:

SQL Скопировать код -- Действуйте с осторожностью! WHILE @@ROWCOUNT > 0 BEGIN DELETE TOP (1000) FROM MyTable WHERE CONDITION IF YOU DARE ORDER BY MyColumn; -- Остановитесь, когда сочтете нужным END

Сохраняем мир: учитываем конкуренцию

Высокая нагрузка может вызвать конфликты. Для их предотвращения используются уровни изоляции транзакций и подсказки по блокировке:

SQL Скопировать код SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; -- Бережно и решительно, пропуская заблокированные строки! DELETE TOP (1000) FROM MyTable WITH (READPAST);

Безопасность превыше всего

С ценными данными шутки плохи. Именно поэтому вот несколько советов для безопасного удаления данных:

SET ROWCOUNT : установите лимит на количество удаляемых записей. SQL Скопировать код -- Обещаем: не больше 1000 за раз! SET ROWCOUNT 1000; DELETE FROM MyTable WHERE CONDITION; SET ROWCOUNT 0;

Транзакции: это ваша сеть безопасности в случае ошибок. SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; -- Здесь работает магия -- COMMIT TRANSACTION;

