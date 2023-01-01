Удаление первых 1000 строк из таблицы в SQL Server 2008#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для опытных пользователей и отважных замыслов, ниже представлен эффективный способ удаления 1000 строк из таблицы в SQL Server:
-- Прощай, первые 1000...
DELETE TOP (1000) FROM MyTable;
Если порядок удаления строк имеет значение, используйте следующий запрос:
-- Прощание с временными путешественниками по порядку их прибытия...
DELETE FROM MyTable WHERE ID IN (
SELECT TOP 1000 ID FROM MyTable ORDER BY ArrivalTime
);
Примечание: Не забудьте заменить названия своей таблицы, столбца с идентификаторами и времени прибытия. Рекомендуется создать резервную копию таблицы перед удалением!
Порядок: особый ингредиент удаления
Если важен порядок удаления строк, например, для регистрации времени путешественников, его можно установить таким образом:
-- Путешественники предпочитают порядок.
WITH OrderedDeletes AS (
SELECT TOP 1000 *
FROM MyTable
ORDER BY ArrivalTime DESC
)
-- Прощай, последние!
DELETE FROM OrderedDeletes;
С помощью общего табличного выражения (CTE) мы можем определить нужный порядок удаления.
Ловушки и хитрости
Попытка использовать
DELETE со
SELECT TOP 1000 * является ошибкой:
-- Результат будет разрушительным, словно взрыв на уроке химии.
DELETE FROM (
SELECT TOP 1000 * FROM MyTable
) AS wannabe_deleted;
В данном контексте будет правильнее использовать подзапрос с
IN. Этот вариант гораздо безопаснее.
Хитрости производительности
Скорость удаления – важный аспект:
- Размер имеет значение: Большие таблицы требуют большего времени на обработку.
- Индексы: Индексы на упорядоченных столбцах существенно ускоряют процесс удаления.
- Ограничения: Работаете с внешними ключами? Будьте готовы к удалению связанных данных.
- Триггеры: Процесс удаления может активировать триггеры, добавляя драматику в процесс.
Визуализация
Удаление первых 1000 строк визуализируется как процесс извлечения верхних книг из стопки:
До: 📚📚📚 (2000 книг)
После: 📚 (1000 книг)
Ровно так, как мы удаляем верхний слой книг, мы и удаляем строки в SQL.
Большие таблицы, большие пакеты
Для очень больших таблиц рекомендуется использовать удаление порциями:
-- Действуйте с осторожностью!
WHILE @@ROWCOUNT > 0
BEGIN
DELETE TOP (1000)
FROM MyTable
WHERE CONDITION IF YOU DARE
ORDER BY MyColumn;
-- Остановитесь, когда сочтете нужным
END
Сохраняем мир: учитываем конкуренцию
Высокая нагрузка может вызвать конфликты. Для их предотвращения используются уровни изоляции транзакций и подсказки по блокировке:
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
-- Бережно и решительно, пропуская заблокированные строки!
DELETE TOP (1000) FROM MyTable WITH (READPAST);
Безопасность превыше всего
С ценными данными шутки плохи. Именно поэтому вот несколько советов для безопасного удаления данных:
SET ROWCOUNT: установите лимит на количество удаляемых записей.
-- Обещаем: не больше 1000 за раз! SET ROWCOUNT 1000; DELETE FROM MyTable WHERE CONDITION; SET ROWCOUNT 0;
Транзакции: это ваша сеть безопасности в случае ошибок.
BEGIN TRANSACTION; -- Здесь работает магия -- COMMIT TRANSACTION;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик