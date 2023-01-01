logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Удаление ограничения NOT NULL в SQL Server без потери данных
Перейти

#DDL: CREATE / ALTER / DROP  #NULL и обработка пропусков  #Ограничения (Constraints)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы отменить ограничение not null в SQL Server, используйте команды ALTER TABLE и ALTER COLUMN. Образец базового запроса приведен ниже:

SQL

ALTER TABLE ВашаТаблица ALTER COLUMN ВашСтолбец ТипСтолбца NULL;

Применительно к практическому использованию, запрос может выглядеть следующим образом:

SQL

ALTER TABLE сотрудники ALTER COLUMN имяСотрудника VARCHAR(255) NULL;

Теперь столбец имяСотрудника в таблице сотрудники может содержать значения NULL, при этом величина и тип столбца остаются без изменений.

Убедиться, что вы понимаете последствия, которые может иметь такое изменение: допуск значений NULL может подействовать на поведение ваших приложений непредсказуемо.

Пошаговый план для смены профессии

Воздействие на данные и приложения

Перевод столбца из состояния NOT NULL в состояние, что допускает NULL, может повлечь ряд последствий, касающихся данных и приложений:

  • Логика приложения: Ожидает ли приложение этого поля быть заполненным?
  • Целостность данных: Внесение пустых значений может влиять на данные аналитики.
  • Значения по умолчанию: Возможно, вам придется задать значение по умолчанию или другое ограничение для сведения к минимуму эффекта от NULL значений.

Записки по использованию ALTER COLUMN

Важно учесть некоторые тонкости при использовании этой команды:

  • Зависимости: Процедуры, функции и триггеры, которые зависят от не нулевых значений, могут начать работать иначе, чем предполагалось.
  • Перестроение индексов: Индексированный столбец после изменения может потребовать перестроения индексов, что временно уменьшит продуктивность.
  • Явное удаление ограничения: Если ограничение NOT NULL именовано, его может быть необходимо удалять отдельно.
SQL

-- Не забудьте сделать бэкап перед тем, как попробовать это у себя! 😉
ALTER TABLE ИмяТаблицы DROP CONSTRAINT ИмяОграничения;

Практические примеры уничтожения ограничений

Вы можете столкнуться с необходимостью разрешения NULL значений в столбцах в таких ситуациях:

  • Изменение схемы базы данных: Адаптация структуры базы данных под новые бизнес-требования.
  • Импорт данных: Приведение структуры таблицы в соответствие с данными из других источников.
  • Обновление устаревших систем: Изменение старых систем данных в целях их обновления.
SQL

-- Пусть старый столбец учится новым трюкам! 😁
ALTER TABLE стараяТаблица ALTER COLUMN старыйСтолбец INT NULL;

Лучшие практики перед внесением изменений в столбцы

Прежде чем позволить NULL в свои таблицы, убедитесь, что вы:

  • Резервное копирование: Сделали резервную копию базы данных.
  • Тестирование: Провели замены на тестовом сервере.
  • Коммуникация в команде: Оповестили команду о запланированных заменах.

Временное удаление ограничений

Во время вам может потребоваться временной отказ от ограничений столбца:

  • Условное изменение: Добавьте условия в SQL-скрипты для замены столбца при необходимости.
  • Аудит: Очень следите за всеми изменениями данных.
  • Восстановление: Подготовьте скрипт для возстановления ограничения NOT NULL, если это будет необходимо.
SQL

-- Как переключатель: включил или выключил ограничение. 💡
IF EXISTS (ваше_условие)
    ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяСтолбца int NULL;
ELSE
    ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяСтолбца int NOT NULL;

Визуализация

Удаление ограничения NOT NULL можно изобразить как процесс разблокировки двери:

До разблокировки: |🚪🔒|

Разблокировка:

SQL

ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяСтолбца типДанных NULL;

После разблокировки: |🚪|

В столбец теперь можно вставлять значения NULL!

Полезные материалы

  1. ALTER TABLE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная Microsoft документация по ALTER TABLE.
  2. How to get Exception Error Code in C# – Stack Overflow — обсуждение о методах работы с ошибками при изменениях в базе данных.
  3. SQL Server: ALTER TABLE Statement — руководство по команде ALTER TABLE.
  4. Use Caution with SQL Server's MERGE Statement — напоминание о том, чтобы быть осторожным с оператором MERGE, как и с ALTER.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как отменить ограничение NOT NULL для столбца в SQL Server?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

Загрузка...