Удаление ограничения NOT NULL в SQL Server без потери данных

Быстрый ответ

Чтобы отменить ограничение not null в SQL Server, используйте команды ALTER TABLE и ALTER COLUMN . Образец базового запроса приведен ниже:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ВашаТаблица ALTER COLUMN ВашСтолбец ТипСтолбца NULL;

Применительно к практическому использованию, запрос может выглядеть следующим образом:

SQL Скопировать код ALTER TABLE сотрудники ALTER COLUMN имяСотрудника VARCHAR(255) NULL;

Теперь столбец имяСотрудника в таблице сотрудники может содержать значения NULL , при этом величина и тип столбца остаются без изменений.

Убедиться, что вы понимаете последствия, которые может иметь такое изменение: допуск значений NULL может подействовать на поведение ваших приложений непредсказуемо.

Воздействие на данные и приложения

Перевод столбца из состояния NOT NULL в состояние, что допускает NULL , может повлечь ряд последствий, касающихся данных и приложений:

Логика приложения : Ожидает ли приложение этого поля быть заполненным?

: Ожидает ли приложение этого поля быть заполненным? Целостность данных : Внесение пустых значений может влиять на данные аналитики.

: Внесение пустых значений может влиять на данные аналитики. Значения по умолчанию: Возможно, вам придется задать значение по умолчанию или другое ограничение для сведения к минимуму эффекта от NULL значений.

Записки по использованию ALTER COLUMN

Важно учесть некоторые тонкости при использовании этой команды:

Зависимости : Процедуры, функции и триггеры, которые зависят от не нулевых значений, могут начать работать иначе, чем предполагалось.

: Процедуры, функции и триггеры, которые зависят от не нулевых значений, могут начать работать иначе, чем предполагалось. Перестроение индексов : Индексированный столбец после изменения может потребовать перестроения индексов, что временно уменьшит продуктивность.

: Индексированный столбец после изменения может потребовать перестроения индексов, что временно уменьшит продуктивность. Явное удаление ограничения: Если ограничение NOT NULL именовано, его может быть необходимо удалять отдельно.

SQL Скопировать код -- Не забудьте сделать бэкап перед тем, как попробовать это у себя! 😉 ALTER TABLE ИмяТаблицы DROP CONSTRAINT ИмяОграничения;

Практические примеры уничтожения ограничений

Вы можете столкнуться с необходимостью разрешения NULL значений в столбцах в таких ситуациях:

Изменение схемы базы данных : Адаптация структуры базы данных под новые бизнес-требования.

: Адаптация структуры базы данных под новые бизнес-требования. Импорт данных : Приведение структуры таблицы в соответствие с данными из других источников.

: Приведение структуры таблицы в соответствие с данными из других источников. Обновление устаревших систем: Изменение старых систем данных в целях их обновления.

SQL Скопировать код -- Пусть старый столбец учится новым трюкам! 😁 ALTER TABLE стараяТаблица ALTER COLUMN старыйСтолбец INT NULL;

Лучшие практики перед внесением изменений в столбцы

Прежде чем позволить NULL в свои таблицы, убедитесь, что вы:

Резервное копирование : Сделали резервную копию базы данных.

: Сделали резервную копию базы данных. Тестирование : Провели замены на тестовом сервере.

: Провели замены на тестовом сервере. Коммуникация в команде: Оповестили команду о запланированных заменах.

Временное удаление ограничений

Во время вам может потребоваться временной отказ от ограничений столбца:

Условное изменение : Добавьте условия в SQL-скрипты для замены столбца при необходимости.

: Добавьте условия в SQL-скрипты для замены столбца при необходимости. Аудит : Очень следите за всеми изменениями данных.

: Очень следите за всеми изменениями данных. Восстановление: Подготовьте скрипт для возстановления ограничения NOT NULL , если это будет необходимо.

SQL Скопировать код -- Как переключатель: включил или выключил ограничение. 💡 IF EXISTS (ваше_условие) ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяСтолбца int NULL; ELSE ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяСтолбца int NOT NULL;

Визуализация

Удаление ограничения NOT NULL можно изобразить как процесс разблокировки двери:

До разблокировки: |🚪🔒|

Разблокировка:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяСтолбца типДанных NULL;

После разблокировки: |🚪|

В столбец теперь можно вставлять значения NULL !

