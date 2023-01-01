Удаление нулей после десятичного в SQL Server: DECIMAL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы избавиться от незначащих нулей в десятичных числах, преобразуйте данные в тип FLOAT, а затем обратно в VARCHAR:

SELECT CONVERT(VARCHAR(20), CAST(column_name AS FLOAT)) FROM table_name; 
-- Удаляет незначащие нули из десятичных чисел

Этот способ довольно быстрый, но важно убедиться, что впрок скорости не жертвуем точностью данных.

Пошаговый план для смены профессии

Важность точности и влияние преобразований данных

При преобразовании данных в тип float мы переходим к представлению числовых значений с плавающей точкой, что может затронуть точность числа. При работе с десятичными данными крайне важно учесть каждую цифру.

Для сохранения точности данных избегайте применения операции CAST к FLOAT/REAL для точных типов данных, таких как decimal(9,6), которые имеют фиксированную точность. (Примечание: в SQL точность всегда играет значительную роль.)

Точность и сохранность данных

Если даже минимальные ошибки округления не допустимы для ваших данных, можно предпочесть функцию STR.

SELECT STR(column_name, 10, 6) 
-- Аккуратное удаление нулей, сохраняющее целостность данных

Также можно применить функцию FORMAT(), однако учтите, что она может работать медленнее из-за выполнения CLR-кода.

Форматирование на стороне клиента и сервера

Тем, кто стремится к максимальной чистоте данных, можно порекомендовать производить форматирование на стороне клиента. Такой подход предотвратит несоответствия из-за региональных настроек и обеспечит сохранность данных:

decimal value = 10.5000m;
string displayValue = value.ToString("0.0####"); // Убирает незначащие нули, не меняя исходные данные

Пользовательские строки форматирования чисел в .NET – это настоящее спасение!

Изучение альтернативных методов обрезки нулей

Если применение FLOAT вызывает у вас волнение, существуют и другие варианты.

SELECT REVERSE(CAST(ROUND(REVERSE(column_name), 2) AS NVARCHAR(20))) FROM table_name; 
-- Если обратное преобразование помогает избавиться от лишних нулей, используйте этот метод!

Убедитесь, что ваш выбор подходит для всех десятичных значений и учтите возможность получения чисел в научной нотации для очень малых значений.

Влияние на производительность

Не стоит игнорировать план выполнения запросов, так же как и информацию о содержании калорий на упаковке пиццы. Убедитесь, что выбранное преобразование не вызывает значительного падения производительности.

Визуализация

Представьте свое десятичное число как дерево бонсай со множеством лишних веточек-нулей:

Исходное десятичное число:      10.5000   // Бонсай с лишними ветвями

Удаляем лишние нули:

SELECT CAST(10.5000 AS FLOAT)    // "Секатор" в SQL, быстрый и точный

Получаем идеальное десятичное число:

Обработанный результат:        10.5      // Идеально сформированный бонсай

Проблемы округления и последовательность

Некоторые подходы, такие как применение FLOAT, могут вызвать ошибки округления. Рекомендация – избегайте использования FLOAT/REAL, если точность данных является критической.

Более безопасные преобразования с использованием TRY_CAST

Если есть вероятность ошибки при преобразовании данных из-за их формата, используйте TRY_CAST:

SELECT TRY_CAST(column_name AS FLOAT) FROM table_name; // Безопасное преобразование: в случае неудачи вернет NULL, а не ошибку!

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-технический метод рекомендуется для удаления незначащих нулей из десятичных чисел с минимальным воздействием на точность?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

