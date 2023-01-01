Удаление нескольких таблиц в PostgreSQL с помощью маски

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно удалить несколько таблиц в PostgreSQL, воспользуйтесь динамической командой DROP TABLE в рамках анонимного блока DO. Для отбора таблиц, соответствующих определённому шаблону, при обращении к pg_tables используйте оператор LIKE .

SQL Скопировать код DO $$ DECLARE _tableName TEXT; BEGIN FOR _tableName IN SELECT tablename FROM pg_tables WHERE tablename LIKE 'pattern%' LOOP -- Подготовка к удалению таблиц. EXECUTE 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(_tableName) || ' CASCADE'; END LOOP; END; $$;

Вместо 'pattern%' укажите требуемый шаблон. Команду CASCADE применяйте осмотрительно, поскольку это приведет к удалению всех связанных с таблицей объектов.

Проверьте список таблиц перед удалением

Перед тем как удалить таблицы, убедитесь в точности отбора. Для этого используйте команду RAISE INFO и выведите список таблиц или соберите его отдельно:

SQL Скопировать код SELECT tablename FROM pg_tables WHERE tablename LIKE 'pattern%';

Выделите время, чтобы тщательно проверить полученный список и подтвердить удаление лишь нужных таблиц.

Массовое удаление таблиц: более продвинутые стратегии

В сложных случаях вы можете применить оператор ILIKE для поиска без учета регистра либо детального отбора, для этого используйте таблицы pg_catalog .

Избегайте ошибок: генерируйте и проверяйте SQL-запросы

Формируйте SQL-команды отдельно, так вы получите возможность тщательно их проверить до выполнения. Для создания запроса на удаление:

SQL Скопировать код SELECT 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(tablename) || ' CASCADE;' FROM pg_tables WHERE tablename LIKE 'pattern%';

После проверки выполните скрипт используя psql -f drop_tables.sql .

Выборочная работа с таблицами

Применение условия WHERE в скрипте влияет на конечный результат:

SQL Скопировать код SELECT 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(schemaname) || '.' || quote_ident(tablename) || ' CASCADE;' FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public' AND tablename LIKE 'pattern%';

Данный подход позволяет ограничить зону действия лишь таблицами схемы public .

Командная строка и редакторы – ваши помощники

С помощью командной строки psql или текстового редактора vim вы можете преобразовать список названий таблиц в набор команд и выполнить их.

Визуализация

Визуализируйте процесс удаления таблиц как снос зданий:

Markdown Скопировать код 🏗️ Стройплощадка: [Table_1, Table_2, Wildcard_Tables*, Table_N]

При применении шаблона:

Markdown Скопировать код Подкладка взрывчатки 🧨: [Table_1, Table_2, 🧨, Table_N] Взрыв 💥: Удаляем все таблицы, соответствующие 🧨 (Wildcard_Tables*)

В результате получаем:

Markdown Скопировать код Участок после сноса 🏗️: [Table_1, Table_2, Table_N]

Все таблицы, подходящие под шаблон, были удалены!

Лучше перебдеть, чем недобдеть

В PostgreSQL для удаления таблиц нужно проявить максимальную ответственность. Следовательно:

Создавайте резервные копии базы данных.

Протестируйте скрипт удаления в тестовом окружении.

Используйте транзакции с BEGIN и ROLLBACK , чтобы протестировать изменения без какого-либо риска.

и , чтобы протестировать изменения без какого-либо риска. Отслеживайте журналы и вывод RAISE INFO .

Поддержание порядка после удаления

Проведите работы по освобождению места и обновлению статистики после удаления таблиц. Работайте вместе с командой DBA для соблюдения наилучших практик.

