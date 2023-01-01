Удаление нескольких таблиц в PostgreSQL с помощью маски
Быстрый ответ
Если вам нужно удалить несколько таблиц в PostgreSQL, воспользуйтесь динамической командой
DROP TABLE в рамках анонимного блока DO. Для отбора таблиц, соответствующих определённому шаблону, при обращении к
pg_tables используйте оператор
LIKE.
DO
$$
DECLARE
_tableName TEXT;
BEGIN
FOR _tableName IN SELECT tablename FROM pg_tables WHERE tablename LIKE 'pattern%'
LOOP
-- Подготовка к удалению таблиц.
EXECUTE 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(_tableName) || ' CASCADE';
END LOOP;
END;
$$;
Вместо
'pattern%' укажите требуемый шаблон. Команду
CASCADE применяйте осмотрительно, поскольку это приведет к удалению всех связанных с таблицей объектов.
Проверьте список таблиц перед удалением
Перед тем как удалить таблицы, убедитесь в точности отбора. Для этого используйте команду
RAISE INFO и выведите список таблиц или соберите его отдельно:
SELECT tablename
FROM pg_tables
WHERE tablename LIKE 'pattern%';
Выделите время, чтобы тщательно проверить полученный список и подтвердить удаление лишь нужных таблиц.
Массовое удаление таблиц: более продвинутые стратегии
В сложных случаях вы можете применить оператор
ILIKE для поиска без учета регистра либо детального отбора, для этого используйте таблицы
pg_catalog.
Избегайте ошибок: генерируйте и проверяйте SQL-запросы
Формируйте SQL-команды отдельно, так вы получите возможность тщательно их проверить до выполнения. Для создания запроса на удаление:
SELECT 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(tablename) || ' CASCADE;'
FROM pg_tables
WHERE tablename LIKE 'pattern%';
После проверки выполните скрипт используя
psql -f drop_tables.sql.
Выборочная работа с таблицами
Применение условия
WHERE в скрипте влияет на конечный результат:
SELECT 'DROP TABLE IF EXISTS ' || quote_ident(schemaname) || '.' || quote_ident(tablename) || ' CASCADE;'
FROM pg_tables
WHERE schemaname = 'public'
AND tablename LIKE 'pattern%';
Данный подход позволяет ограничить зону действия лишь таблицами схемы
public.
Командная строка и редакторы – ваши помощники
С помощью командной строки
psql или текстового редактора
vim вы можете преобразовать список названий таблиц в набор команд и выполнить их.
Визуализация
Визуализируйте процесс удаления таблиц как снос зданий:
🏗️ Стройплощадка: [Table_1, Table_2, Wildcard_Tables*, Table_N]
При применении шаблона:
Подкладка взрывчатки 🧨: [Table_1, Table_2, 🧨, Table_N]
Взрыв 💥: Удаляем все таблицы, соответствующие 🧨 (Wildcard_Tables*)
В результате получаем:
Участок после сноса 🏗️: [Table_1, Table_2, Table_N]
Все таблицы, подходящие под шаблон, были удалены!
Лучше перебдеть, чем недобдеть
В PostgreSQL для удаления таблиц нужно проявить максимальную ответственность. Следовательно:
- Создавайте резервные копии базы данных.
- Протестируйте скрипт удаления в тестовом окружении.
- Используйте транзакции с
BEGINи
ROLLBACK, чтобы протестировать изменения без какого-либо риска.
- Отслеживайте журналы и вывод
RAISE INFO.
Поддержание порядка после удаления
Проведите работы по освобождению места и обновлению статистики после удаления таблиц. Работайте вместе с командой DBA для соблюдения наилучших практик.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: DROP TABLE — Документация по команде DROP TABLE от PostgreSQL.
- How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? – Stack Overflow — Опыт удаления таблиц, обсуждаемый на Stack Overflow.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 43.5. Основные операторы — Глубокое погружение в особенности динамического SQL в pl/pgsql.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 9.7. Сопоставление шаблонов — Детали использования LIKE и регулярных выражений в PostgreSQL.
- Psql – PostgreSQL wiki — Больше информации о командах psql.
- pgAdmin 4 — pgAdmin 4 8.2 documentation — Обзор инструмента для управления PostgreSQL — pgAdmin.
