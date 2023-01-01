Удаление дубликатов в SQL Server: решение без уникального ID

Быстрый ответ

Для быстрого избавления от дублирующихся строк в SQL Server можно использовать Общее Табличное Выражение (CTE) с функцией ROW_NUMBER(). Суть функции заключается в присваивании уникальных номеров случайным повторяющимся записям, что облегчает процесс их удаления.

WITH CTE AS (
   SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column1 ORDER BY column2) AS rn
   FROM your_table
)
DELETE FROM CTE WHERE rn > 1;

Вместо column1 укажите поле, по которому идентифицируются дубликаты, column2, соответственно, будет обозначать поле сортировки. После выполнения данного запроса у вас останется только первая из повторяющихся записей.

Подробное объяснение

Борьба с дубликатами в нескольких столбцах

Если дубликаты должны быть определены по нескольким полям, все эти поля следует включить в условие PARTITION BY. Этим вы обеспечите точное определение дублирующихся строк.

Проверка перед удалением

Перед тем как удалять данные, необходимо удостовериться в том, что вы удаляете именно то, что нужно. Для этого можно заменить DELETE на SELECT, что позволит просмотреть записи, подлежащие удалению.

SELECT * FROM CTE WHERE rn > 1;

Альтернативные методы

Если функция ROW_NUMBER() вам не подходит, в определенных ситуациях можно использовать функцию RANK().

WITH CTE AS (
   SELECT RANK() OVER (PARTITION BY column1 ORDER BY column2) AS rnk
   FROM your_table
)
DELETE FROM CTE WHERE rnk > 1;

Визуализация

Визуализация данных помогает лучше понять процессы, в том числе и операции SQL. Представьте записи как гостей на вечеринке, каждый из которых должен быть уникален.

На воображаемой вечеринке гости выглядят так:

[🧑, 🧑👯‍♀️, 🧑, 🧑👯‍♀️, 🧑👯‍♀️, 🧑]

Примените SQL для "отправки" дублирующих гостей домой:

DELETE FROM your_table
WHERE id NOT IN (
    SELECT MIN(id)
    FROM your_table
    GROUP BY column1
);

После проведения "мероприятия" у нас остались только уникальные гости:

[🧑, 🧑, 🧑]

Ваши данные теперь освобождены от повторяющихся "гостей"!

Работа со сложными дубликатами

Группировка и максимальный ID

Если в таблице отсутствует явный идентификатор, используйте сочетание GROUP BY с MAX(id), чтобы эффективно удалить дублирующие строки, оставив уникальные.

DELETE y
FROM your_table y
LEFT JOIN (
   SELECT MAX(id) as MaxID FROM your_table GROUP BY column1, column2, column3
) AS KeepRows ON y.id = KeepRows.MaxID
WHERE KeepRows.MaxID IS NULL;

Такой подход позволит оставить запись с наибольшим идентификатором в каждой группе.

Удаление без уникальных ключевых идентификаторов

В случае отсутствия уникальных индексов примените указанные выше методы, такие как использование CTE с ROW_NUMBER() или GROUP BY с агрегатными функциями, для исключения дублей.

Лучшие практики для профессионалов SQL

Создайте резервную копию

Всегда создавайте резервную копию таблицы перед удалением данных. Это ваша "страховка от осложнений".

Тестирование важно

Проводите тесты в безопасной, не продуктовой среде. Производственная среда – это не место для экспериментов!

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

