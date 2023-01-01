Удаление дубликатов строк в PostgreSQL: SQL-команда

Быстрый ответ

Для эффективного удаления дубликатов в малых SQL-таблицах можно применять общие табличные выражения (CTE) с функцией ROW_NUMBER(). Данный подход присваивает числовой ранг каждой строке в пределах групп дубликатов, после чего избыточные записи можно без труда исключить:

SQL Скопировать код -- Эффективное решение для маленьких таблиц, подобно точному броску ниндзя-сюрикена WITH RankedDuplicates AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY id) AS rn FROM table_name ) DELETE FROM RankedDuplicates WHERE rn > 1; -- Оставляем только одну строку из каждой группы дубликатов

Вместо unique_column подставьте столбец, дубликаты из которого нужно устранить, а table_name — имя вашей таблицы. Таким образом, сохраняется первая строка, а все остальные удаляются.

Разбор подходов: руководство для различных ситуаций

Профилактика появления дубликатов путём применения ограничений UNIQUE

Чтобы предотвратить появление новых дубликатов, можно добавить ограничения UNIQUE, которые позволят поддерживать порядок в данных:

SQL Скопировать код -- Ограничение UNIQUE обеспечивает порядок данных, как учитель за порядком в классе ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT constraint_name UNIQUE(unique_column1, unique_column2);

Ограничения UNIQUE — это эффективный инструмент для предотвращения повторов в таблицах.

Применение CTID в PostgreSQL для исключения дубликатов

В PostgreSQL можно использовать CTID, позволяющий легко удалить лишние записи:

SQL Скопировать код -- CTID – это уникальный идентификатор строки в PostgreSQL для удобного исключения дубликатов DELETE FROM table_name WHERE ctid NOT IN ( SELECT MIN(ctid) FROM table_name GROUP BY unique_column );

CTID помогает легко находить и исключать дублирующиеся записи.

Работа с большими таблицами

Для преобразования больших таблиц можно создать новую таблицу с уникальными записями:

SQL Скопировать код -- Создание новой таблицы с уникальными записями исключает все дубликаты, делая их невидимыми CREATE TABLE new_table AS SELECT DISTINCT ON (unique_column) * FROM table_name;

После этого старую таблицу можно заменить на вновь созданную. Этот подход особенно эффективен, если первоначальная таблица переполнена дубликатами.

Визуализация

Процесс удаления дубликатов можно представить как сортировку коробки с яблоками:

Markdown Скопировать код До: [🍎, 🍎, 🍎🍏, 🍏, 🍎]

Убираем избыточные элементы... 🌀 Удаляем дубликаты

Markdown Скопировать код После: [🍎, 🍏]

Результатом становятся только уникальные яблоки, допуская прохождение только им, исключая повторы.

Сложный вопрос: решение задачи при отсутствии ключей

Обработка таблицы без ключевых полей

Если в вашей таблице изначально не было ключей, примените операторы EXISTS и NOT EXISTS для удаления дубликатов:

SQL Скопировать код -- Поиск и удаление дубликатов, словно поиск металла в песке с помощью детектора DELETE FROM table_name t1 WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM table_name t2 WHERE t2.unique_column = t1.unique_column AND t2.id < t1.id );

Добавление ключевых полей после создания таблицы

Если в таблице нет первичных ключей, их можно добавить позже, что упростит работу с данными:

SQL Скопировать код -- Добавление первичного ключа — это стремление к порядку и важная процедура, как и важно дать имя новому питомцу ALTER TABLE table_name ADD COLUMN id SERIAL PRIMARY KEY;

