Удаление дубликатов строк в PostgreSQL: SQL-команда
Быстрый ответ
Для эффективного удаления дубликатов в малых SQL-таблицах можно применять общие табличные выражения (CTE) с функцией ROW_NUMBER(). Данный подход присваивает числовой ранг каждой строке в пределах групп дубликатов, после чего избыточные записи можно без труда исключить:
-- Эффективное решение для маленьких таблиц, подобно точному броску ниндзя-сюрикена
WITH RankedDuplicates AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY unique_column ORDER BY id) AS rn
FROM table_name
)
DELETE FROM RankedDuplicates WHERE rn > 1; -- Оставляем только одну строку из каждой группы дубликатов
Вместо
unique_column подставьте столбец, дубликаты из которого нужно устранить, а
table_name — имя вашей таблицы. Таким образом, сохраняется первая строка, а все остальные удаляются.
Разбор подходов: руководство для различных ситуаций
Профилактика появления дубликатов путём применения ограничений UNIQUE
Чтобы предотвратить появление новых дубликатов, можно добавить ограничения UNIQUE, которые позволят поддерживать порядок в данных:
-- Ограничение UNIQUE обеспечивает порядок данных, как учитель за порядком в классе
ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name UNIQUE(unique_column1, unique_column2);
Ограничения UNIQUE — это эффективный инструмент для предотвращения повторов в таблицах.
Применение CTID в PostgreSQL для исключения дубликатов
В PostgreSQL можно использовать CTID, позволяющий легко удалить лишние записи:
-- CTID – это уникальный идентификатор строки в PostgreSQL для удобного исключения дубликатов
DELETE FROM table_name
WHERE ctid NOT IN (
SELECT MIN(ctid)
FROM table_name
GROUP BY unique_column
);
CTID помогает легко находить и исключать дублирующиеся записи.
Работа с большими таблицами
Для преобразования больших таблиц можно создать новую таблицу с уникальными записями:
-- Создание новой таблицы с уникальными записями исключает все дубликаты, делая их невидимыми
CREATE TABLE new_table AS
SELECT DISTINCT ON (unique_column) *
FROM table_name;
После этого старую таблицу можно заменить на вновь созданную. Этот подход особенно эффективен, если первоначальная таблица переполнена дубликатами.
Визуализация
Процесс удаления дубликатов можно представить как сортировку коробки с яблоками:
До: [🍎, 🍎, 🍎🍏, 🍏, 🍎]
Убираем избыточные элементы... 🌀 Удаляем дубликаты
После: [🍎, 🍏]
Результатом становятся только уникальные яблоки, допуская прохождение только им, исключая повторы.
Сложный вопрос: решение задачи при отсутствии ключей
Обработка таблицы без ключевых полей
Если в вашей таблице изначально не было ключей, примените операторы EXISTS и NOT EXISTS для удаления дубликатов:
-- Поиск и удаление дубликатов, словно поиск металла в песке с помощью детектора
DELETE FROM table_name t1
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM table_name t2
WHERE t2.unique_column = t1.unique_column
AND t2.id < t1.id
);
Добавление ключевых полей после создания таблицы
Если в таблице нет первичных ключей, их можно добавить позже, что упростит работу с данными:
-- Добавление первичного ключа — это стремление к порядку и важная процедура, как и важно дать имя новому питомцу
ALTER TABLE table_name ADD COLUMN id SERIAL PRIMARY KEY;
Полезные материалы
- WITH commontableexpression (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Основные аспекты документации Microsoft по CTE, которые способствуют развитию мастерства SQL-запросов.
- Видеоурок: Как убрать дублирующиеся записи в SQL – YouTube — Видеоурок о том, как эффективно и просто удалять дубликаты в SQL.
- Лучшие практики и производительность при удалении дубликатов — Сборник лучших практик для удаления данных из больших таблиц SQL.
Алина Карпова
инженер по данным