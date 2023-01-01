Удаление дубликатов из SQL таблицы без первичного ключа

Быстрый ответ

Для удаления дубликатов из SQL-таблицы можно использовать CTE (общее табличное выражение) и функцию ROW_NUMBER() . Это позволит присвоить уникальный порядковый номер каждой строке в группе дубликатов:

SQL Скопировать код WITH CTE_Dupes AS ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1, col2 ORDER BY (SELECT NULL)) AS RowNum FROM ваша_таблица ) DELETE FROM CTE_Dupes WHERE RowNum > 1;

В этом примере col1, col2 нужно заменить на столбцы, которые определяют дубликаты, а ваша_таблица — на имя вашей конкретной таблицы. Таким образом, будет сохранено только по одному экземпляру каждого дубликата.

Добавление уникального идентификатора: временное решение

Если в таблице отсутствует первичный ключ, можно временно присвоить каждой строке уникальный идентификатор:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ADD id INT IDENTITY(1,1);

После удаления дубликатов созданный столбец можно убрать:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица DROP COLUMN id;

Такой подход позволяет обеспечить сохранность валидных данных при удалении дубликатов.

Удаление дубликатов без изменения структуры

Если у вас нет возможности менять структуру таблицы, примените самоприсоединение (self-join) по столбцам, которые определяют дубликаты:

SQL Скопировать код DELETE t1 FROM ваша_таблица t1 INNER JOIN ваша_таблица t2 WHERE t1.столбец_дубликата = t2.столбец_дубликата AND t1.уникальный_столбец > t2.уникальный_столбец;

В данном примере столбец_дубликата и уникальный_столбец необходимо заменить на соответствующие столбцы вашей таблицы.

Специфические стратегии для СУБД

SQL Server

В SQL Server эффективной является стратегия удаления дубликатов с помощью функции ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код WITH cte AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Столбец_дубликата ORDER BY Уникальный_столбец) AS rn FROM ваша_таблица ) DELETE FROM cte WHERE rn > 1;

PostgreSQL и Oracle

Для PostgreSQL и Oracle можно использовать CTID или ROWID :

SQL Скопировать код DELETE FROM ваша_таблица WHERE ctid NOT IN ( SELECT min(ctid) FROM ваша_таблица GROUP BY Столбец_дубликата );

MySQL

В MySQL наиболее удобно использовать временные таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TEMPORARY TABLE temp_table AS SELECT * FROM ваша_таблица GROUP BY Столбец_дубликата; TRUNCATE ваша_таблица; INSERT INTO ваша_таблица SELECT * FROM temp_table;

Целостность данных

Не забывайте проверять на целостность собственные данные:

SQL Скопировать код SELECT столбцы, COUNT(*) FROM ваша_таблица GROUP BY столбцы HAVING COUNT(*) > 1;

Данный запрос подтвердит отсутствие дубликатов в таблице.

Визуализация

Прежде и после вычистки дубликатов:

SQL Скопировать код DELETE t1 FROM класс t1 INNER JOIN класс t2 WHERE t1.имя = t2.имя AND t1.rowid > t2.rowid;

После этой операции таблица будет очищена от дубликатов.

Будьте внимательны при работе с большими объёмами данных

При обработке больших объёмов данных или при работе с взаимосвязанными таблицами необходимо проявлять особую осторожность. Для предупреждения повторного появления дубликатов используйте ограничения или уникальные индексы:

SQL Скопировать код CREATE UNIQUE INDEX idx_uniq_col1_col2 ON ваша_таблица(col1, col2);

Это предотвращает создание новых дубликатов в данных.

