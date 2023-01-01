Удаление дубликатов из SQL таблицы без первичного ключа#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для удаления дубликатов из SQL-таблицы можно использовать CTE (общее табличное выражение) и функцию
ROW_NUMBER(). Это позволит присвоить уникальный порядковый номер каждой строке в группе дубликатов:
WITH CTE_Dupes AS (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1, col2 ORDER BY (SELECT NULL)) AS RowNum
FROM ваша_таблица
)
DELETE FROM CTE_Dupes WHERE RowNum > 1;
В этом примере
col1, col2 нужно заменить на столбцы, которые определяют дубликаты, а
ваша_таблица — на имя вашей конкретной таблицы. Таким образом, будет сохранено только по одному экземпляру каждого дубликата.
Добавление уникального идентификатора: временное решение
Если в таблице отсутствует первичный ключ, можно временно присвоить каждой строке уникальный идентификатор:
ALTER TABLE ваша_таблица ADD id INT IDENTITY(1,1);
После удаления дубликатов созданный столбец можно убрать:
ALTER TABLE ваша_таблица DROP COLUMN id;
Такой подход позволяет обеспечить сохранность валидных данных при удалении дубликатов.
Удаление дубликатов без изменения структуры
Если у вас нет возможности менять структуру таблицы, примените самоприсоединение (self-join) по столбцам, которые определяют дубликаты:
DELETE t1
FROM ваша_таблица t1
INNER JOIN ваша_таблица t2
WHERE t1.столбец_дубликата = t2.столбец_дубликата
AND t1.уникальный_столбец > t2.уникальный_столбец;
В данном примере
столбец_дубликата и
уникальный_столбец необходимо заменить на соответствующие столбцы вашей таблицы.
Специфические стратегии для СУБД
SQL Server
В SQL Server эффективной является стратегия удаления дубликатов с помощью функции
ROW_NUMBER():
WITH cte AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Столбец_дубликата ORDER BY Уникальный_столбец) AS rn
FROM ваша_таблица
)
DELETE FROM cte WHERE rn > 1;
PostgreSQL и Oracle
Для PostgreSQL и Oracle можно использовать
CTID или
ROWID:
DELETE FROM ваша_таблица
WHERE ctid NOT IN (
SELECT min(ctid)
FROM ваша_таблица
GROUP BY Столбец_дубликата
);
MySQL
В MySQL наиболее удобно использовать временные таблицы:
CREATE TEMPORARY TABLE temp_table AS
SELECT * FROM ваша_таблица
GROUP BY Столбец_дубликата;
TRUNCATE ваша_таблица;
INSERT INTO ваша_таблица SELECT * FROM temp_table;
Целостность данных
Не забывайте проверять на целостность собственные данные:
SELECT столбцы, COUNT(*)
FROM ваша_таблица
GROUP BY столбцы
HAVING COUNT(*) > 1;
Данный запрос подтвердит отсутствие дубликатов в таблице.
Визуализация
Прежде и после вычистки дубликатов:
DELETE t1
FROM класс t1
INNER JOIN класс t2
WHERE
t1.имя = t2.имя
AND t1.rowid > t2.rowid;
После этой операции таблица будет очищена от дубликатов.
Будьте внимательны при работе с большими объёмами данных
При обработке больших объёмов данных или при работе с взаимосвязанными таблицами необходимо проявлять особую осторожность. Для предупреждения повторного появления дубликатов используйте ограничения или уникальные индексы:
CREATE UNIQUE INDEX idx_uniq_col1_col2 ON ваша_таблица(col1, col2);
Это предотвращает создание новых дубликатов в данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик