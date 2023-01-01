Удаление дубликатов из результатов SQL Union: примеры#SQL для аналитиков #UNION / UNION ALL #DISTINCT
Быстрый ответ
Для эффективного удаления дубликатов при объединении наборов данных рекомендуется использовать ключевое слово
UNION вместо
UNION ALL:
SELECT col FROM table1
UNION
SELECT col FROM table2;
Этот код позволяет объединить данные из
table1 и
table2, формируя условную выборку уникальных записей. В отличие от
UNION ALL, включающего все дубликаты,
UNION действует как фильтр, исключающий повторяющиеся строки.
UNION и UNION ALL – два разных способа объединения
Хорошим примером может служить история о двух близнецах: один принимает всех подряд (
UNION ALL), не обращая внимания на дубли, а другой заинтересован исключительно в уникальности (
UNION), незаметно выполняя
SELECT DISTINCT для ваших записей и выдавая только уникальные строки.
Когда вы объединяете наборы данных и столкнулись с неожиданными дубликатами,
UNION позволит фильтровать повторы так же легко, как орёл отыскивает свою добычу в открытом поле. Однако и другие операции, такие как JOIN или условия в операторе WHERE, могут вызвать появление дубликатов.
Когда UNION ALL нарушает правило уникальности
Проблемы могут возникнуть в следующих случаях:
- Проблемы с JOIN: Убедитесь в корректности использованных в JOIN ключей, чтобы избежать появления дублей. Некоторые записи могут казаться идентичными, но на самом деле они содержат разные данные.
- Фильтрация с помощью WHERE: Перекрывающиеся условия в операторе WHERE могут привести к появлению дубликатов из различных запросов. Учитывайте это при формулировке условий в WHERE, чтобы исключить дублирование.
- Подзапросы: Правильное использование псевдонимов поможет избежать путаницы и ошибок при объединении данных и выборке уникальных строк.
Мастерство формулирования запросов
Создание хорошего запроса напоминает процесс ухода за бонсай: важны мельчайшие детали, форма и гармония. Если запросы с использованием UNION становятся слишком сложными – возможно, пришло время для их оптимизации. Попробуйте применить оператор OR вместо множества UNION для упрощения запроса и повышения его читаемости.
Когда запрос сформулирован четко и ясно, он выполняется быстрее, давая вам больше времени для отдыха и кофе.
Визуализация
Склад A (🍎): [Яблоко, Банан, Апельсин]
Склад B (🍌): [Банан, Апельсин, Ананас]
UNION без дубликатов = Уникальные Продукты:
🍎🔀🍌: [Яблоко, Банан, Апельсин, Ананас]
# Применение UNION – это как наполнять холодильник исключительно уникальными продуктами.
Благодаря
UNION ваш холодильник будет свободен от дублирующихся продуктов!
Точность в UNION
Отметим, что
UNION ищет точные дубликаты строк целиком, а не отдельных столбцов. Даже малейшие отличия, включая нулевые значения (в контексте SQL это "неизвестные" значения), приведут к тому, что строки будут считаться уникальными, так как в SQL NULL не равен NULL.
Углубление в особенности SQL
При работе с
UNION важно учесть некоторые специфические особенности, которые могут зависеть от используемой системы управления базами данных. Детально изучите работу
UNION в документации своей SQL-платформы:
Софья Овчинникова
аналитик баз данных