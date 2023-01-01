Удаление дубликатов из результатов SQL Union: примеры

#SQL для аналитиков  #UNION / UNION ALL  #DISTINCT  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для эффективного удаления дубликатов при объединении наборов данных рекомендуется использовать ключевое слово UNION вместо UNION ALL:

SELECT col FROM table1
UNION
SELECT col FROM table2;

Этот код позволяет объединить данные из table1 и table2, формируя условную выборку уникальных записей. В отличие от UNION ALL, включающего все дубликаты, UNION действует как фильтр, исключающий повторяющиеся строки.

Пошаговый план для смены профессии

UNION и UNION ALL – два разных способа объединения

Хорошим примером может служить история о двух близнецах: один принимает всех подряд (UNION ALL), не обращая внимания на дубли, а другой заинтересован исключительно в уникальности (UNION), незаметно выполняя SELECT DISTINCT для ваших записей и выдавая только уникальные строки.

Когда вы объединяете наборы данных и столкнулись с неожиданными дубликатами, UNION позволит фильтровать повторы так же легко, как орёл отыскивает свою добычу в открытом поле. Однако и другие операции, такие как JOIN или условия в операторе WHERE, могут вызвать появление дубликатов.

Когда UNION ALL нарушает правило уникальности

Проблемы могут возникнуть в следующих случаях:

  • Проблемы с JOIN: Убедитесь в корректности использованных в JOIN ключей, чтобы избежать появления дублей. Некоторые записи могут казаться идентичными, но на самом деле они содержат разные данные.
  • Фильтрация с помощью WHERE: Перекрывающиеся условия в операторе WHERE могут привести к появлению дубликатов из различных запросов. Учитывайте это при формулировке условий в WHERE, чтобы исключить дублирование.
  • Подзапросы: Правильное использование псевдонимов поможет избежать путаницы и ошибок при объединении данных и выборке уникальных строк.

Мастерство формулирования запросов

Создание хорошего запроса напоминает процесс ухода за бонсай: важны мельчайшие детали, форма и гармония. Если запросы с использованием UNION становятся слишком сложными – возможно, пришло время для их оптимизации. Попробуйте применить оператор OR вместо множества UNION для упрощения запроса и повышения его читаемости.

Когда запрос сформулирован четко и ясно, он выполняется быстрее, давая вам больше времени для отдыха и кофе.

Визуализация

Склад A (🍎): [Яблоко, Банан, Апельсин]
Склад B (🍌): [Банан, Апельсин, Ананас]

UNION без дубликатов = Уникальные Продукты:

🍎🔀🍌: [Яблоко, Банан, Апельсин, Ананас]
# Применение UNION – это как наполнять холодильник исключительно уникальными продуктами.

Благодаря UNION ваш холодильник будет свободен от дублирующихся продуктов!

Точность в UNION

Отметим, что UNION ищет точные дубликаты строк целиком, а не отдельных столбцов. Даже малейшие отличия, включая нулевые значения (в контексте SQL это "неизвестные" значения), приведут к тому, что строки будут считаться уникальными, так как в SQL NULL не равен NULL.

Углубление в особенности SQL

При работе с UNION важно учесть некоторые специфические особенности, которые могут зависеть от используемой системы управления базами данных. Детально изучите работу UNION в документации своей SQL-платформы:

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое ключевое слово рекомендуется использовать для удаления дубликатов при объединении наборов данных?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

