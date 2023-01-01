Удаление дубликатов из результатов SQL Union: примеры

Быстрый ответ

Для эффективного удаления дубликатов при объединении наборов данных рекомендуется использовать ключевое слово UNION вместо UNION ALL :

SQL Скопировать код SELECT col FROM table1 UNION SELECT col FROM table2;

Этот код позволяет объединить данные из table1 и table2 , формируя условную выборку уникальных записей. В отличие от UNION ALL , включающего все дубликаты, UNION действует как фильтр, исключающий повторяющиеся строки.

UNION и UNION ALL – два разных способа объединения

Хорошим примером может служить история о двух близнецах: один принимает всех подряд ( UNION ALL ), не обращая внимания на дубли, а другой заинтересован исключительно в уникальности ( UNION ), незаметно выполняя SELECT DISTINCT для ваших записей и выдавая только уникальные строки.

Когда вы объединяете наборы данных и столкнулись с неожиданными дубликатами, UNION позволит фильтровать повторы так же легко, как орёл отыскивает свою добычу в открытом поле. Однако и другие операции, такие как JOIN или условия в операторе WHERE, могут вызвать появление дубликатов.

Когда UNION ALL нарушает правило уникальности

Проблемы могут возникнуть в следующих случаях:

Проблемы с JOIN : Убедитесь в корректности использованных в JOIN ключей, чтобы избежать появления дублей. Некоторые записи могут казаться идентичными, но на самом деле они содержат разные данные.

: Убедитесь в корректности использованных в JOIN ключей, чтобы избежать появления дублей. Некоторые записи могут казаться идентичными, но на самом деле они содержат разные данные. Фильтрация с помощью WHERE : Перекрывающиеся условия в операторе WHERE могут привести к появлению дубликатов из различных запросов. Учитывайте это при формулировке условий в WHERE, чтобы исключить дублирование.

: Перекрывающиеся условия в операторе WHERE могут привести к появлению дубликатов из различных запросов. Учитывайте это при формулировке условий в WHERE, чтобы исключить дублирование. Подзапросы: Правильное использование псевдонимов поможет избежать путаницы и ошибок при объединении данных и выборке уникальных строк.

Мастерство формулирования запросов

Создание хорошего запроса напоминает процесс ухода за бонсай: важны мельчайшие детали, форма и гармония. Если запросы с использованием UNION становятся слишком сложными – возможно, пришло время для их оптимизации. Попробуйте применить оператор OR вместо множества UNION для упрощения запроса и повышения его читаемости.

Когда запрос сформулирован четко и ясно, он выполняется быстрее, давая вам больше времени для отдыха и кофе.

Визуализация

Markdown Скопировать код Склад A (🍎): [Яблоко, Банан, Апельсин] Склад B (🍌): [Банан, Апельсин, Ананас]

UNION без дубликатов = Уникальные Продукты:

Markdown Скопировать код 🍎🔀🍌: [Яблоко, Банан, Апельсин, Ананас] # Применение UNION – это как наполнять холодильник исключительно уникальными продуктами.

Благодаря UNION ваш холодильник будет свободен от дублирующихся продуктов!

Точность в UNION

Отметим, что UNION ищет точные дубликаты строк целиком, а не отдельных столбцов. Даже малейшие отличия, включая нулевые значения (в контексте SQL это "неизвестные" значения), приведут к тому, что строки будут считаться уникальными, так как в SQL NULL не равен NULL.

Углубление в особенности SQL

При работе с UNION важно учесть некоторые специфические особенности, которые могут зависеть от используемой системы управления базами данных. Детально изучите работу UNION в документации своей SQL-платформы:

