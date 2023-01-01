Удаление диапазона строк в SQL: эффективный метод (id от x до y)

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы эффективно удалить несколько записей в пределах заданного диапазона, вы можете использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код DELETE FROM ИмяТаблицы WHERE id BETWEEN X AND Y;

Убедитесь, что ИмяТаблицы заменено на имя вашей таблицы, а X и Y определены в качестве границ диапазона идентификаторов для удаления.

Если вам необходимо удалить группы записей, не входящих в определенный диапазон, используйте оператор IN с перечислением нужных ID:

SQL Скопировать код DELETE FROM ИмяТаблицы WHERE id IN (X, Z, ...);

Как достичь наибольшей эффективности при удалении

Использование удаления по диапазону

Для удаления последовательных записей идеально подходит оператор BETWEEN . Когда столбец ID неупорядочен, вместо этого можно использовать id >= X AND id <= Y для достижения аналогичного результата.

Наибольшая эффективность оператора IN

Оператор IN в незаменим при удалении отдельных, несмежных записей. Его можно использовать как со списком значений, так и с результатами подзапроса. Убедитесь, что в возвращаемом поле указан только один ID.

Обеспечение атомарности при пакетных удалениях

Чтобы операция удаления была атомарной, оформите её в транзакции. Это гарантирует, что внесённые изменения либо выполнены в полной мере, либо не выполняются вовсе.

Ускорение процесса удаления

Чтобы оптимизировать процесс удаления:

Старайтесь избегать использования избыточных подзапросов при работе с оператором IN .

при работе с оператором . Общая команда DELETE может быть быстрее, чем множество малых.

может быть быстрее, чем множество малых. Настройка уровня изоляции READ UNCOMMITTED может снизить количество блокировок.

может снизить количество блокировок. Использование SET NOCOUNT ON помогает подавлять отчёты о количестве изменённых строк, увеличивая скорость выполнения операций.

Визуализация

Допустим, наши эмодзи обозначают строки SQL, и мы хотим удалить некоторые из них в заданном диапазоне:

До удаления: 🏢🏬🏢🏢🏢🏦🏢🏢

Например, нам нужно удалить здания с 2-го по 5-е (это соответствует строкам с ID от X до Y).

SQL Скопировать код -- говорили купить дом, но не уточнили, что это не должно быть из базы данных DELETE FROM ИмяТаблицы WHERE id BETWEEN X AND Y;

После удаления: 🏭🏬🏰🏫🏭

Строки, попавшие в указанный диапазон, удалены. Здесь BETWEEN служит нам надёжным инструментом для "сноса".

Удаление отдельных записей без последовательных ID

Если нужно удалять записи, ID которых не идут подряд, оператор IN работает отлично:

SQL Скопировать код -- почистим неактивные идентификаторы, как ненужные вещи DELETE FROM ИмяТаблицы WHERE id IN (3, 5, 9, 12);

Как если бы вы выбирательно выселяли жителей из отдельных квартир, а не сносили весь дом: каждый указанный id представляет собой выборочное удаление.

Проверка данных после удаления для уверенности

После выполнения команды DELETE :

@@ROWCOUNT сообщит вам о количестве затронутых строк.

сообщит вам о количестве затронутых строк. Проверка состояния данных будет способствовать поддержанию целостности информации.

информации. Вы можете использовать комбинацию BEGIN TRAN и ROLLBACK для предотвращения неожиданного удаления данных.

Развитие сложных сценариев удаления

Удаление с последствиями

Учитывайте наличие триггеров и каскадных операций, которые могут вызвать дополнительные удаления.

Использование списка ID в формате XML и хранимых процедур

Передача ID в формате XML может быть полезной в сложных ситуациях, но к этому методу следует прибегать только в случае необходимости.

Не тратьте время на сортировку перед удалением

Хотя предварительная сортировка может показаться полезной, зачастую она является лишней и ухудшает производительность. SQL Server самостоятельно оптимизирует процесс удаления, Поэтому дополнительные меры подготовки не требуются.

Будьте внимательны с уровнями изоляции

Снижение уровня изоляции до READ UNCOMMITTED ускоряет выполнение запросов, но риск грязного чтения требует аккуратности.

Полезные материалы