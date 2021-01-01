Удаление данных из InfluxDB: решаем проблему ошибок#Сбор данных и трекинг #Прогнозирование и временные ряды #Ошибки в данных и качество
Быстрый ответ
Безусловно, InfluxDB предусматривает возможность удалять данные. Для этого используется синтаксис запроса
DELETE на языке InfluxQL:
DELETE FROM "name_of_measurement" WHERE "condition"
Например, если требуется удалить данные, превышающие определённые показатели:
DELETE FROM "temperature" WHERE "value" > 100
Важно: помните, что удаление данных является окончательным. Обдумайте условия удаления, чтобы не стереть важные данные случайно!
Сначала убедитесь, что знаете версию InfluxDB
Перед тем как приступить к удалению данных, убедитесь, что вы знаете версию вашего InfluxDB. В различных версиях могут применяться разные синтаксические конструкции. Например, в InfluxDB 2.0 в процессе удаления используются CLI и REST API, вместо команд
DELETE и
DROP SERIES, которые применяются в версиях 1.x.
Поговорим о политиках хранения данных
Ключом к эффективному управлению жизненным циклом данных в InfluxDB являются политики хранения данных (Retention Policies, RP). Они позволяют автоматически удалять устаревшие данные, поддерживая порядок в базе данных.
CREATE RETENTION POLICY "one_week" ON "database_name" DURATION 1w REPLICATION 1 DEFAULT
InfluxDB 2.0: иной стиль удаления
В InfluxDB 2.0 удаление данных происходит с помощью более сложной команды, которая требует указания целевого bucket, временного диапазона и условия:
influx delete --bucket your_bucket --start '1970-01-01T00:00:00Z' --stop '2021-01-01T00:00:00Z' --predicate '_measurement="your_measurement"'
Более гибкое решение: мягкое удаление
Если вам нужно временно сохранить данные для последующей верификации, используйте метод мягкого удаления, вводя логическое поле (например, "ForUse") для маркировки данных как неактивных.
UPDATE "measurement_name" SET "ForUse" = FALSE WHERE "condition"
Прежде чем приступить к удалению...
Тренировка удаления в безопасной среде
Эффективной практикой является тренировка удаления в контролируемой среде, например, на стенде разработки или тестирования, перед тем как вносить изменения в продакшн-данные. Также всегда стоит создавать резервные копии перед массовым удалением данных.
Следите за обновлениями об известных багах
Чтобы избежать ошибок при удалении, следите за обновлениями в репозитории InfluxDB на GitHub относительно известных проблем и багов.
Визуализация
Поддерживайте порядок и чистоту данных:
Перед уборкой: [🥛, 🧀, 🍓, 🥗, 🧊(просрочен)]
DELETE FROM "storage" WHERE "item"='expired_ice_cubes';
После уборки: [🥛, 🧀, 🍓, 🥗]
Как в быту, так и в управлении данными, никогда не забывайте о необходимости поддержания порядка и чистоты.
Профессиональные советы для оптимизации процесса удаления данных
Пусть политики хранения станут вашим надёжным помощником
Политики хранения способствуют автоматическому управлению удалением данных, что значительно упростит вам задачу.
Проектируйте схему с учётом удаления данных
Правильное проектирование схемы облегчит процесс мягкого удаления, а также управление сроками хранения данных.
Пользоваться CLI и REST API в InfluxDB 2.0
CLI и REST API в InfluxDB 2.0 предоставляют большую гибкость при удалении данных, в сравнении со стандартной командой
DELETE.
Улучшите ввод данных с помощью line protocol
Для более эффективного управления данными в будущем используйте line protocol для их ввода – он выгодно отличается своей простотой и точностью.
Полезные материалы
- Управление базой данных с помощью InfluxQL | InfluxDB v1 Документация — официальное руководство по InfluxDB.
- Политики хранения в InfluxDB — обсуждение политик хранения на Stack Overflow.
- Пример пользователя по операциям DELETE в InfluxDB — примеры удаления данных.
- Проблемы удаления и их влияние на производительность в InfluxDB — список известных проблем, связанных с удалением данных и рекомендации по их решению.
Екатерина Громова
аналитик данных