Удаление атрибута из JSON-колонки в PostgreSQL: руководство
Быстрый ответ
Для того чтобы удалить атрибут из колонки
jsonb в PostgreSQL, используйте оператор
-. Предположим, вы имеете таблицу
my_table с колонкой
json_data, и вам необходимо удалить ключ
'unwanted_key'. Для этого произведите следующий запрос:
UPDATE my_table
SET json_data = json_data – 'unwanted_key'
WHERE json_data ? 'unwanted_key';
Таким образом, ключ
'unwanted_key' будет удалён из всей колонки
json_data, где он присутствует.
Эффективное управление параллельными обновлениями
Работая с параллельными обновлениями, важно принимать во внимание уровни изоляции транзакций и предупреждать возникновение проблем, связанных с блокировками.
Если требуется удалить один ключ и в то же время добавить или обновить другой, можно воспользоваться оператором
||. Пример такого обновления:
UPDATE my_table
SET json_data = (json_data – 'unwanted_key') || '{"new_key": "new_value"}'::jsonb
WHERE json_data ? 'unwanted_key';
Работа с типами данных JSON и JSONB
Если вы используете тип данных
json, преобразуйте его в
jsonb для удобства использования операций с JSONB, предоставляемых PostgreSQL:
UPDATE my_table
SET json_data = json_data::jsonb – 'unwanted_key'
WHERE json_data::jsonb ? 'unwanted_key';
Помните, что для использования возможностей JSONB вам потребуется версия PostgreSQL 9.4 или более поздняя.
Работа с вложенными структурами JSON
Для работы с вложенными структурами используйте оператор
#-, который позволяет удалить элементы по указанному пути:
UPDATE my_table
SET json_data = json_data #- '{nested,unwanted_key}'::text[]
WHERE json_data @> '{"nested":{"unwanted_key":"value"}}'::jsonb;
Безопасность превыше всего: Тестируйте и снова тестируйте
Прежде чем применять глобальные обновления, обязательно протестируйте их на отдельной выборке данных или на клоне базы данных. Никогда не забывайте о важности резервного копирования.
Для сложных операций с JSON создавайте функции PL/pgSQL для стандартизации и упрощения последующей поддержки.
Визуализация
Восприятие объекта JSON можно сравнить с набором инструментов, где каждый ключ — это отдельный инструмент:
До: 🧰 {
"молоток" 🔨,
"пила" 🪚,
"гаечный ключ" 🔧
}
Операция: -🔧 (Удалить гаечный ключ)
После: 🧰 {
"молоток" 🔨,
"пила" 🪚
}
Разъяснение операторов JSON
Оператор
- удаляет пару ключ-значение из объекта JSONB, оператор
|| объединяет JSONB-объекты, а
#- удаляет вложенные элементы.
Рекомендации для непрерывной работы
Особое внимание следует уделить неизменяемым колонкам, обработке
null и пустых объектов, влиянию больших объемов данных на производительность и корректному приведению типов данных между
json и
jsonb.
Полезные материалы
Екатерина Громова
аналитик данных