Удаление атрибута из JSON-колонки в PostgreSQL: руководство

Быстрый ответ

Для того чтобы удалить атрибут из колонки jsonb в PostgreSQL, используйте оператор - . Предположим, вы имеете таблицу my_table с колонкой json_data , и вам необходимо удалить ключ 'unwanted_key' . Для этого произведите следующий запрос:

SQL Скопировать код UPDATE my_table SET json_data = json_data – 'unwanted_key' WHERE json_data ? 'unwanted_key';

Таким образом, ключ 'unwanted_key' будет удалён из всей колонки json_data , где он присутствует.

Эффективное управление параллельными обновлениями

Работая с параллельными обновлениями, важно принимать во внимание уровни изоляции транзакций и предупреждать возникновение проблем, связанных с блокировками.

Если требуется удалить один ключ и в то же время добавить или обновить другой, можно воспользоваться оператором || . Пример такого обновления:

SQL Скопировать код UPDATE my_table SET json_data = (json_data – 'unwanted_key') || '{"new_key": "new_value"}'::jsonb WHERE json_data ? 'unwanted_key';

Работа с типами данных JSON и JSONB

Если вы используете тип данных json , преобразуйте его в jsonb для удобства использования операций с JSONB, предоставляемых PostgreSQL:

SQL Скопировать код UPDATE my_table SET json_data = json_data::jsonb – 'unwanted_key' WHERE json_data::jsonb ? 'unwanted_key';

Помните, что для использования возможностей JSONB вам потребуется версия PostgreSQL 9.4 или более поздняя.

Работа с вложенными структурами JSON

Для работы с вложенными структурами используйте оператор #- , который позволяет удалить элементы по указанному пути:

SQL Скопировать код UPDATE my_table SET json_data = json_data #- '{nested,unwanted_key}'::text[] WHERE json_data @> '{"nested":{"unwanted_key":"value"}}'::jsonb;

Безопасность превыше всего: Тестируйте и снова тестируйте

Прежде чем применять глобальные обновления, обязательно протестируйте их на отдельной выборке данных или на клоне базы данных. Никогда не забывайте о важности резервного копирования.

Для сложных операций с JSON создавайте функции PL/pgSQL для стандартизации и упрощения последующей поддержки.

Визуализация

Восприятие объекта JSON можно сравнить с набором инструментов, где каждый ключ — это отдельный инструмент:

Markdown Скопировать код До: 🧰 { "молоток" 🔨, "пила" 🪚, "гаечный ключ" 🔧 } Операция: -🔧 (Удалить гаечный ключ) После: 🧰 { "молоток" 🔨, "пила" 🪚 }

Разъяснение операторов JSON

Оператор - удаляет пару ключ-значение из объекта JSONB, оператор || объединяет JSONB-объекты, а #- удаляет вложенные элементы.

Рекомендации для непрерывной работы

Особое внимание следует уделить неизменяемым колонкам, обработке null и пустых объектов, влиянию больших объемов данных на производительность и корректному приведению типов данных между json и jsonb .

Полезные материалы