Учет регистра при UNIQUE в SQL: различие 'Seth' и 'seth'
Для обеспечения уникальности значений в столбце с учётом чувствительности к регистру в SQL следует применить двоичное сравнение для столбцов типа
VARCHAR. В качестве примера рассмотрим следующий код для MySQL:
CREATE TABLE Users (
Username VARCHAR(50) COLLATE utf8_bin UNIQUE
);
В приведенном примере на столбец
Username накладывается ограничение
UNIQUE со сравнением на основе коллации
utf8_bin. Это позволит системе расценивать значения 'Alice' и 'alice' как различные, таким образом обеспечивая их уникальность.
Специфика работы с чувствительностью к регистру в SQL
ОбычноОграничение уникальности
UNIQUE в SQL не учитывает регистр символов, определяющих значения, пренебрегая различием между заглавными и строчными буквами. Однако, возможна настройка SQL таким образом, чтобы сходные отличия признавались и поддерживались чувствительность к регистру при проверке на уникальность.
Использование utf8_bin для обеспечения чувствительности к регистру
Для конфигурирования столбца
VARCHAR так, чтобы он учитывал регистр при проверке уникальности, можно применить коллацию
utf8_bin:
ALTER TABLE Users
MODIFY Username VARCHAR(50)
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_bin UNIQUE;
Следуя такой стратегии, значения 'Seth' и 'seth' будут считаться различными. Такой подход позволяет учесть даже самые тонкие детали!
Использование VARBINARY вместо VARCHAR
Альтернативой может служить замена типа данных
VARCHAR на
VARBINARY. Данный подход обеспечивает не только учет регистра, но и различие значений, даже при наличии замыкающих пробелов:
ALTER TABLE Users
MODIFY Username VARBINARY(50) UNIQUE;
Такой подход исключает возможность скрыть пробелы, но при этом требует особого подхода при проведении сортировки и сравнения значений.
Принцип работы двоичного сравнения
Преимущества
- Абсолютная точность: Двоичное сравнение позволит формировать запросы, которые с абсолютной уверенностью будут различать данные.
- Учет особенностей языка: Очень важно для языков, в которых значение слов меняется в зависимости от регистра.
Недостатки
- Пользовательский опыт: Ошибки в регистре при вводе могут создать трудности при взаимодействии с системой.
- Ограничения локализации: Двоичное сравнение игнорирует правила регистра, зависящие от локали, что может усложнить работу в международных системах.
Визуализация
Можно представить столбцы
VARCHAR и их способность к обработке уникальности как шляпы, находящиеся на стойках:
|ID стойки
|Отличительная шляпа (без учета регистра)
|Отличительная шляпа (с учетом регистра)
|1
| 🎩
TopHat
| 🎩
TopHat
|2
| 👒
tophat
| 👒
tophat
|3
| 🧢
Tophat
| 🧢
Tophat
Стойка SQL без учета регистра
Стойка 1: 🎩👒 (Шляпа 👒 скрыта под шляпой 🎩, ведь для системы это одинаковые "шляпы")
Стойка SQL с учетом регистра
Стойка 1: 🎩
Стойка 2: 👒
Стойка 3: 🧢 (Каждая шляпа занимает своё место!)
Важно помнить, что
VARCHAR в SQL оценивается c учётом чувствительности к регистру!
Тестирование учета регистра
Перед внедрением всегда проводите тестирование. Создавайте различные сценарии, где записи отличаются только регистром, и проверяйте, как работает уникальность в вашей базе данных.
Возможности различных SQL систем
Каждая SQL система, будь то MySQL, PostgreSQL, SQL Server или SQLite, предоставляет методы для обеспечения чувствительности к регистру:
- PostgreSQL предлагает множество коллаций для задач, требующих чувствительности к регистру.
- SQL Server использует коллацию
Latin1_General_BIN2для задания ограничения
UNIQUE.
- В SQLite изначальное отказ от использования
COLLATE NOCASEведет к чувствительному к регистру поведению.
Понимание специфики вашей SQL системы и внимательное изучение документации помогут вам достичь желаемого результата.
