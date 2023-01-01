Учет регистра при UNIQUE в SQL: различие 'Seth' и 'seth'

Быстрый ответ

Для обеспечения уникальности значений в столбце с учётом чувствительности к регистру в SQL следует применить двоичное сравнение для столбцов типа VARCHAR . В качестве примера рассмотрим следующий код для MySQL:

SQL Скопировать код CREATE TABLE Users ( Username VARCHAR(50) COLLATE utf8_bin UNIQUE );

В приведенном примере на столбец Username накладывается ограничение UNIQUE со сравнением на основе коллации utf8_bin . Это позволит системе расценивать значения 'Alice' и 'alice' как различные, таким образом обеспечивая их уникальность.

Специфика работы с чувствительностью к регистру в SQL

ОбычноОграничение уникальности UNIQUE в SQL не учитывает регистр символов, определяющих значения, пренебрегая различием между заглавными и строчными буквами. Однако, возможна настройка SQL таким образом, чтобы сходные отличия признавались и поддерживались чувствительность к регистру при проверке на уникальность.

Использование utf8_bin для обеспечения чувствительности к регистру

Для конфигурирования столбца VARCHAR так, чтобы он учитывал регистр при проверке уникальности, можно применить коллацию utf8_bin :

SQL Скопировать код ALTER TABLE Users MODIFY Username VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin UNIQUE;

Следуя такой стратегии, значения 'Seth' и 'seth' будут считаться различными. Такой подход позволяет учесть даже самые тонкие детали!

Использование VARBINARY вместо VARCHAR

Альтернативой может служить замена типа данных VARCHAR на VARBINARY . Данный подход обеспечивает не только учет регистра, но и различие значений, даже при наличии замыкающих пробелов:

SQL Скопировать код ALTER TABLE Users MODIFY Username VARBINARY(50) UNIQUE;

Такой подход исключает возможность скрыть пробелы, но при этом требует особого подхода при проведении сортировки и сравнения значений.

Принцип работы двоичного сравнения

Преимущества

Абсолютная точность : Двоичное сравнение позволит формировать запросы, которые с абсолютной уверенностью будут различать данные.

: Двоичное сравнение позволит формировать запросы, которые с абсолютной уверенностью будут различать данные. Учет особенностей языка: Очень важно для языков, в которых значение слов меняется в зависимости от регистра.

Недостатки

Пользовательский опыт : Ошибки в регистре при вводе могут создать трудности при взаимодействии с системой.

: Ошибки в регистре при вводе могут создать трудности при взаимодействии с системой. Ограничения локализации: Двоичное сравнение игнорирует правила регистра, зависящие от локали, что может усложнить работу в международных системах.

Визуализация

Можно представить столбцы VARCHAR и их способность к обработке уникальности как шляпы, находящиеся на стойках:

ID стойки Отличительная шляпа (без учета регистра) Отличительная шляпа (с учетом регистра) 1 🎩 TopHat 🎩 TopHat 2 👒 tophat 👒 tophat 3 🧢 Tophat 🧢 Tophat

Стойка SQL без учета регистра

Markdown Скопировать код Стойка 1: 🎩👒 (Шляпа 👒 скрыта под шляпой 🎩, ведь для системы это одинаковые "шляпы")

Стойка SQL с учетом регистра

Markdown Скопировать код Стойка 1: 🎩 Стойка 2: 👒 Стойка 3: 🧢 (Каждая шляпа занимает своё место!)

Важно помнить, что VARCHAR в SQL оценивается c учётом чувствительности к регистру!

Тестирование учета регистра

Перед внедрением всегда проводите тестирование. Создавайте различные сценарии, где записи отличаются только регистром, и проверяйте, как работает уникальность в вашей базе данных.

Возможности различных SQL систем

Каждая SQL система, будь то MySQL, PostgreSQL, SQL Server или SQLite, предоставляет методы для обеспечения чувствительности к регистру:

PostgreSQL предлагает множество коллаций для задач, требующих чувствительности к регистру.

предлагает множество коллаций для задач, требующих чувствительности к регистру. SQL Server использует коллацию Latin1_General_BIN2 для задания ограничения UNIQUE .

использует коллацию для задания ограничения . В SQLite изначальное отказ от использования COLLATE NOCASE ведет к чувствительному к регистру поведению.

Понимание специфики вашей SQL системы и внимательное изучение документации помогут вам достичь желаемого результата.

