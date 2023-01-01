Транзакции в MS-SQL: плюсы и минусы оборачивания запросов#Транзакции (ACID)
Быстрый ответ
Использование транзакции для конкретного SQL-оператора позволяет контролировать откат операции, что полезно не только в случае ошибок. Это своего рода страховка, обеспечивающая возможность восстановления данных в случае сбоев и выполнение условного отката в соответствии с бизнес-логикой, не затрагивая другие части приложения.
Возьмём пример с явным контролем отката:
BEGIN;
DELETE FROM Orders WHERE id = 123; -- Удаление заказа под номером 123
-- Здесь следует проверка определённых условий перед подтверждением изменений
ROLLBACK; -- или COMMIT, если все проверки пройдены успешно
На основании результата проверки мы можем отменить выполненную операцию
DELETE, что обеспечивает больший контроль, предсказуемость и безопасность выполнения операций.
Почему транзакции нужны для отдельных операторов
Хотя каждый SQL-оператор и так является атомарной операцией (то есть сам по себе представляет транзакцию), использование транзакционного контекста для каждого оператора позволяет обеспечить проверку целостности данных, контролировать выполнение и предотвращать конфликтные ситуации, например, гонки состояний.
Допустим, у нас есть триггеры, которые могут вызвать изменения и, если они не выполнены полностью, привести к несогласованности данных. Транзакции помогут предотвратить такую ситуацию.
Рассмотрим пример со сценарием триггера:
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE Account SET balance = balance – 100 WHERE id = 1; -- Списание с счёта
-- Здесь может быть ряд дополнительных вызовов
COMMIT TRANSACTION; -- Подтверждение изменений – полностью или ни одного
В данном случае объединение всех изменений, вызванных триггером, в одной транзакции обеспечивает их целостность.
Влияние транзакций на производительность и журналирование
Важно помнить, что применение транзакций не проходит бесследно, особенно в тех случаях, когда транзакция касается всего одной операции. Влияние на производительность может быть незначительным, но всегда стоит сравнить преимущества консистентности и возможности отката перед тем, как решить о применении транзакций.
Стандартные операторы, такие как BULK INSERT и TRUNCATE TABLE, проходят операцию фиксации в журнале транзакций, даже если записываются в минимальном объёме. Будучи в транзакции, они сохраняют достаточное количество информации для возможного отката.
Защита данных с помощью уровней изоляции
Уровни изоляции транзакций предопределяют степень защиты данных. По умолчанию уровень изоляции выбирается таким образом, чтобы балансировать между производительностью и надёжностью данных. Однако в зависимости от условий может потребоваться более высокий уровень изоляции для предотвращения «грязного чтения» или потери обновлений.
Отборочная обработка
Транзакции – это суперсредство с ограничениями, как и у супергероев. Не следует бездумно применять транзакции везде, не учитывая их назначение, накладные расходы и время блокировок. Они могут помочь в решении некоторых задач, но нужно всегда помнить о балансе.
В случаях, когда требуется контролировать видимость изменений, когда изменения вызываются внешними факторами, вроде триггеров, или когда требуется защита от ошибок, использование транзакций становится необходимым.
Визуализация
Визуально это может выглядеть так:
Без транзакции:
💎 – Ценный, но уязвимый камень без защиты.
С транзакцией:
🔒[ 💎 ] – Драгоценный камень в неприступной крепости транзакции. Защищено и безопасно.
Транзакции защищают ваш SQL-оператор, как футляр защищает драгоценный камень.
Практическое применение однооператорных транзакций
Используйте явные транзакции, когда:
- Вам нужен внутренний контроль над изменениями и их видимостью.
- Важно удержать изменения заблокированными до исполнения определённых условий.
- Операция зависит от внешних условий или может привести к ошибкам в процессе выполнения.
Павел Усов
администратор баз данных