Тестирование условий в SQL: использование CASE в Select

Быстрый ответ

Можно использовать булевы условия в запросе SELECT , используя конструкцию CASE или назначая результат соответствующего значения столбцу:

Пример использования CASE для определения статуса:

SQL Скопировать код SELECT id, имя, CASE WHEN возраст > 18 THEN 'Взрослый' ELSE 'Несовершеннолетний' END AS статус FROM пользователи;

Пример присвоения булевого значения:

SQL Скопировать код SELECT id, имя, (возраст > 18) AS взрослый FROM пользователи;

Конструкция CASE позволяет получать описательные результаты, тогда как напрямую булево выражение возвращает либо 1 (истина), либо 0 (ложь).

Что такое

CASE — это мощный инструмент SQL, он позволяет гибко обрабатывать данные и реализовывать бизнес-логику. Как if-else в программировании, CASE обрабатывает несколько условий и возвращает разные результаты в зависимости от ситуации. Это особенно полезно для юнит-тестирования и моделирования сценариев с данными.

Пример с несколькими условиями, используя CASE:

SQL Скопировать код SELECT имя_пользователя, CASE WHEN оценка >= 90 THEN 'Отлично' WHEN оценка >= 75 THEN 'Хорошо' WHEN оценка >= 50 THEN 'Удовлетворительно' ELSE 'Неудовлетворительно' END AS успеваемость FROM студенты;

Работая с SQL Server, для простой булевой оценки рекомендуется использовать функцию IIF:

SQL Скопировать код SELECT имя_пользователя, IIF(оценка >= 50, 'Сдал', 'Не сдал') AS результат FROM студенты;

Как избежать ошибок, используя

Возможны ошибки при использовании равенства ( = ) в SELECT . Здесь CASE и IIF помогут, отражая булеву логику в SQL-запросах для различных СУБД.

Комплексные условия в

CASE эффективно справляется с проверкой множества условий в одном столбце:

SQL Скопировать код SELECT название_продукта, CASE WHEN количество > 50 и цена < 20 THEN 'Массовое предложение' WHEN количество <= 50 и цена < 20 THEN 'Оптовая продажа' WHEN цена >= 20 THEN 'Премиум товар' ELSE 'Товары для ежедневного использования' END AS категория FROM продукты;

Визуализация

Воспринимайте список выборки SQL с булевыми выражениями как светофор, который регулирует движение строк:

Markdown Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN '🟢' -- Ехать! ELSE '🔴' -- Стоять! END as Сигнал FROM Таблица

Соблюдение или невыполнение условия определяет "сигнал светофора" для каждой строки:

Markdown Скопировать код Строка 1: 🚗 -> 🟢 (условие выполняется, проехать) Строка 2: 🚙 -> 🟢 (условие выполняется, проехать) Строка 3: 🚕 -> 🔴 (условие не выполняется, остановиться)

CASE в SQL – своеобразный светофор, управляющий потоком данных с помощью булевых выражений.

В чем разница между WHERE и использованием булевых выражений

Булевы выражения отличаются от предложения WHERE , которое используется как фильтр для выборки строк:

SQL Скопировать код SELECT id, имя FROM пользователи WHERE возраст > 18;

В отличие от этого, булево выражение в списке выборки возвращает информацию об атрибутах каждой выбранной строки:

SQL Скопировать код SELECT id, имя, (возраст > 18) AS взрослый FROM пользователи;

