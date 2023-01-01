Тестирование условий в SQL: использование CASE в Select

#Основы SQL  #SELECT и выборка данных  #CASE WHEN  
Быстрый ответ

Можно использовать булевы условия в запросе SELECT, используя конструкцию CASE или назначая результат соответствующего значения столбцу:

Пример использования CASE для определения статуса:

SQL

SELECT id, имя, CASE WHEN возраст > 18 THEN 'Взрослый' ELSE 'Несовершеннолетний' END AS статус FROM пользователи;

Пример присвоения булевого значения:

SQL

SELECT id, имя, (возраст > 18) AS взрослый FROM пользователи;

Конструкция CASE позволяет получать описательные результаты, тогда как напрямую булево выражение возвращает либо 1 (истина), либо 0 (ложь).

Что такое

CASE — это мощный инструмент SQL, он позволяет гибко обрабатывать данные и реализовывать бизнес-логику. Как if-else в программировании, CASE обрабатывает несколько условий и возвращает разные результаты в зависимости от ситуации. Это особенно полезно для юнит-тестирования и моделирования сценариев с данными.

Пример с несколькими условиями, используя CASE:

SQL

SELECT 
  имя_пользователя, 
  CASE 
    WHEN оценка >= 90 THEN 'Отлично'
    WHEN оценка >= 75 THEN 'Хорошо'
    WHEN оценка >= 50 THEN 'Удовлетворительно'
    ELSE 'Неудовлетворительно'
  END AS успеваемость
FROM студенты;

Работая с SQL Server, для простой булевой оценки рекомендуется использовать функцию IIF:

SQL

SELECT имя_пользователя, IIF(оценка >= 50, 'Сдал', 'Не сдал') AS результат FROM студенты;

Как избежать ошибок, используя

Возможны ошибки при использовании равенства (=) в SELECT. Здесь CASE и IIF помогут, отражая булеву логику в SQL-запросах для различных СУБД.

Комплексные условия в

CASE эффективно справляется с проверкой множества условий в одном столбце:

SQL

SELECT 
  название_продукта,
  CASE 
    WHEN количество > 50 и цена < 20 THEN 'Массовое предложение'
    WHEN количество <= 50 и цена < 20 THEN 'Оптовая продажа'
    WHEN цена >= 20 THEN 'Премиум товар'
    ELSE 'Товары для ежедневного использования'
  END AS категория
FROM продукты;

Визуализация

Воспринимайте список выборки SQL с булевыми выражениями как светофор, который регулирует движение строк:

Markdown

SELECT
  CASE
    WHEN условие THEN '🟢'    -- Ехать!
    ELSE '🔴'                  -- Стоять!
  END as Сигнал
FROM Таблица

Соблюдение или невыполнение условия определяет "сигнал светофора" для каждой строки:

Markdown

Строка 1: 🚗 -> 🟢 (условие выполняется, проехать)
Строка 2: 🚙 -> 🟢 (условие выполняется, проехать)
Строка 3: 🚕 -> 🔴 (условие не выполняется, остановиться)

CASE в SQL – своеобразный светофор, управляющий потоком данных с помощью булевых выражений.

В чем разница между WHERE и использованием булевых выражений

Булевы выражения отличаются от предложения WHERE, которое используется как фильтр для выборки строк:

SQL

SELECT id, имя
FROM пользователи
WHERE возраст > 18;

В отличие от этого, булево выражение в списке выборки возвращает информацию об атрибутах каждой выбранной строки:

SQL

SELECT id, имя, (возраст > 18) AS взрослый
FROM пользователи;

Полезные материалы

  1. Элементы языка PL/SQL — Документация Oracle по Конструкциям и выражениям CASE в PL/SQL.
  2. Использование булевой логики в SQL Server.
  3. Официальная документация PostgreSQL: Тип данных Boolean.
  4. Обсуждение использования булева значения в SQL Select statement на Stack Overflow.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...