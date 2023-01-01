Тестирование строки на наличие только цифр в SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того, чтобы быстро установить, состоит ли строка только из цифр в SQL Server, используйте оператор LIKE с паттерном '%[^0-9]%' . Это поможет выявить любое присутствие не числовых символов. Вот пример базового использования:

SQL Скопировать код DECLARE @TestString VARCHAR(100) = '12345'; -- Поменяйте на '123abc', чтобы проверить наличие букв. IF @TestString NOT LIKE '%[^0-9]%' PRINT 'Только цифры'; -- По аналогии с математическим учебником для начальной школы! ELSE PRINT 'Содержит не только цифры'; -- Нечто в роде числа Пи, но с буквами.

С помощью этого условия мы проверяем, содержит ли @TestString что-либо подобное цифрам, используя паттерн [^0-9] , который требуется в случае наличия в строке других символов.

Глубокое погружение: что стоит за проверкой символов

Проблемы с ISNUMERIC

Вначале может показаться, что ISNUMERIC идеально подходит для исследования, но функция может обмануть нас. Она считает числами строки с валютными обозначениями, плюсами + , минусами - и точками (используемыми как десятичные разделители). Это приводит к ложноположительным срабатываниям. Пример:

SQL Скопировать код SELECT ISNUMERIC('$123'), ISNUMERIC('-123'), ISNUMERIC('123.45'); -- Результат: 1, 1, 1 (Итак, что-то здесь не так!)

Это не подходит под наши условия, так как мы ищем строки, представляющие собой только цифры.

Настройка обработки пустых строк и пробелов: добавление точности

Использование NOT LIKE совместно с проверкой на пустую строку и пробелы поможет уточнить результаты. Это как помощник Бэтмена, который приходит нам на помощь:

SQL Скопировать код IF LEN(@TestString) > 0 AND @TestString NOT LIKE '%[^0-9]%' AND @TestString NOT LIKE '%[ ]%' PRINT 'Только цифры и нет пробелов'; -- Как книга, где лишь номера страниц. ELSE PRINT 'Есть и другие символы или пробелы'; -- Это добавляет загадочности.

Такой подход исключает редкие случаи, когда строки могут остаться не замеченными.

Визуализация

Представьте себя великим наблюдателем в духе Шерлока Холмса (SQL-запрос), который находится на тропе злодея (строка), у которого вместо пальцев только цифры (строка из цифр). Ваша задача:

SQL Скопировать код IF ЗЛОДЕЙ IS_DIGIT() = TRUE, Шерлок заявляет: "Элементарно, Ватсон! 🚨" ELSE "Игра не закончена! 🕵️‍♂️ Продолжаем искать."

Перефразируем это в терминах T-SQL:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN SUSPECT NOT LIKE '%[^0-9]%' THEN '🚨 Элементарно, все цифры на месте!' ELSE '🕵️‍♂️ Обнаружены нецифровые символы. Игра продолжается.' END

Продвинутые методы: запросы на высоте с помощью альтернативных инструментов

Изучение PATINDEX

Не только LIKE может стать вашим парнером в поисках, также существует PATINDEX . Вот демонстрация его использования:

SQL Скопировать код IF PATINDEX('%[^0-9]%', @TestString) = 0 PRINT 'Только цифры'; -- Разрешили тайну числовой последовательности! ELSE PRINT 'Обнаружены также и другие символы'; -- Вернемся к расследованию, мой дорогой Ватсон!

Изощренность T-SQL: запросы с использованием шаблонов

С помощью T-SQL возможна проведение детальной проверки по шаблону, что позволяет:

SQL Скопировать код SELECT IIF(SUM(CASE WHEN SUBSTRING(@TestString, v.number, 1) LIKE '[0-9]' THEN 0 ELSE 1 END) = 0, 'Только цифры', 'Содержит также и другие символы') FROM master.dbo.spt_values v WHERE v.type = 'P' AND v.number BETWEEN 1 AND LEN(@TestString); -- Когда необходимо до конца проверить каждый элемент, мы не согласимся с приближенными результатами.

Любопытный момент этого подхода в том, что он использует системную таблицу для буквального анализа строки.

Числа и культурный контекст: иллюзия простоты

В разных культурах числа могут быть представлены по-разному, с использованием точки (.) или запятой (,) в роли десятичного или тысячного разделителей. При проверке на "только цифры" такие символы следует признавать нарушителями порядка, так же как и все остальные нецифровые символы.

Полезные материалы