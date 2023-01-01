Table vs View в SQL: различия, плюсы, минусы, примеры

Быстрый ответ

Верно понимать представление как «виртуальную таблицу», создающуюся на основе запроса к существующим таблицам. Таблица же — это "единица хранения" данных, физическая структура с реальными данными.

Краткий обзор отличий:

Стабильность данных : В таблицах сохраняется информация , представления же извлекают данные по запросу .

Модифицируемость : Данные в таблицах можно изменять , представления обычно только для чтения , хотя есть исключения.

Скорость доступа : Данные в таблицах доступны быстрее , поскольку обращение к представлениям требует каждый раз обрабатывать запрос.

Управление доступом: Представления могут служить фильтрами данных, обеспечивая защиту структуры и конфиденциальных данных.

SQL Скопировать код -- Таблица: Простое хранилище данных о сотрудниках CREATE TABLE employees ( id INT, name VARCHAR(50), dept_id INT ); -- Представление: Отбор сотрудников из IT-отдела CREATE VIEW it_dept_names AS SELECT name FROM employees WHERE dept_id = 10;

Таблицы — это основа хранения данных в SQL, а представления — инструмент для извлечения конкретной информации.

Трактовка понятий Представлений и Таблиц

Безопасность и Абстракция с Представлениями

Представления обеспечивают возможность визуализации данных без изменения структуры исхдных таблиц, создавая уровень абстракции и упрощая сложные запросы для удобного использования. Такое разделение данных от их хранения способсвтует оптимизации архитектуры приложений при многозадачной обработке.

Представления также помогают защищать данные, позволяя отображать только определенные поля и скрывая сенситивную информацию. Это полезно при настройке доступа в соответствии с ролями пользователей.

Производительность: Плюсы и Минусы

Представления с одной стороны уменьшают дублирование кода запросов и упрощают процессы. Но с другой стороны они могут добавлять нагрузку на систему, так как требуют перевыполнения запросов при каждом обращении. Однако индексированные представления могут обеспечить баланс, сохраняя результаты запросов для ускорения обработки за счет добавления места на диске.

Гибкость и Логическая Структура

Представления являются неотъемлемой частью концептуального проектирования баз данных, отражая бизнес-логику и предлагая удобную структуру для взаимодействия с данными. Изменения в представлениях часто менее затратны и могут обеспечить гибкость в управлении данными без значительной модификации основной структуры таблиц.

Визуализация

Сравните таблицу с кладовой на вашей кухне и представление с рецептом блюда:

Кухня (🍳): | Элемент | Аналог в SQL | | -------------- | --------------- | | Кладовая | Таблица (🗄) | | Рецепт | Представление (📃)|

Таблица — это кладовая с полным ассортиментом ингредиентов. Представление — список продуктов для приготовления конкретного блюда.

🗄: [Картофель, Курица, Рис, Брокколи] 📃: [Курица, Брокколи]

В таблице сохранены все продукты, тогда как представление указывает, какие из них требуются для приготовления блюда.

🗄: Полный набор ингредиентов под рукой! 📃: Выбранное сочетание для "Курицы с Брокколи".

Представление — это скорее указатель, чем физическая единица, оно направляет нас к нужным данным в таблице, действуя как специализированный фильтр.

Представления: Когда и Как Использовать

Представления особенно полезны, когда требуется:

Структурировать и упростить комплексные запросы.

Установить ограничение доступа к определённым полям данных.

Осигурить стабильный интерфейс для приложений, независимо от изменений в структуре таблиц.

Потенциальные Подводные Камни Представлений

Важно помнить об возможных сложностях:

Зависимость : Изменения в основных таблицах могут оказать негативное влияние на представления.

: Изменения в основных таблицах могут оказать негативное влияние на представления. Дополнительная нагрузка : Это особенно важно при использовании сложных или неиндексированных представлений.

: Это особенно важно при использовании сложных или неиндексированных представлений. Ограничения на внесение изменений в данные: Некоторые представления не поддерживают операции вставки, обновления или удаления.

Продвинутая информация о Представлениях

Индексирование: Увеличение Производительности

Индексированные представления оптимизируют процесс чтения, сохраняя результаты запросов и организовывая более быстрый доступ к данным, подобно физическим таблицам. Они наиболее эффективны, когда данные не подвергаются частым изменениям.

Манипуляция данными с использованием Представлений

Использование триггеров INSTEAD OF в представлениях позволяет выполнять операции вставки, обновления и удаления. Этот подход позволяет реализовывать сложные CRUD-операции, сохраняя бизнес-логику и целостность данных.

Представления в DSL (Domain-Specific Language)

Представления играют роль DSL при моделировании данных, формализуя бизнес-правила и связи, и служат логической базой для структурирования информации. Они упрощают сложность прикладного кода, инкапсулируя его в базу данных.

