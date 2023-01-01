SYSNAME в SQL Server: практическое использование и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

SYSNAME – это встроенный тип данных в SQL Server, который фактически является синонимом для NVARCHAR(128) . Его основное применение – хранение названий объектов в SQL-скриптах, что способствует обеспечению точности и консистентности данных в SQL Server.

Вот пример использования SYSNAME :

SQL Скопировать код DECLARE @ColumnName SYSNAME = N'LastName'; -- Приветствуем колонку для фамилий! 🖐️ EXEC sp_help @ColumnName; -- Добро пожаловать на помощь в SQL! 🤝

Декларируя переменную @ColumnName как SYSNAME , мы гарантируем корректное сохранение идентификатора, признанного SQL Server, тем самым снижая вероятность возникновения ошибок несоответствия.

SYSNAME по умолчанию не принимает значение NULL и часто используется в системных таблицах и хранимых процедурах для хранения имен обозреваемых объектов. Несмотря на активное использование SYSNAME внутри системы, в обычной разработке такая практика не так распространена.

Использование SYSNAME особенно полезно при работе с динамическим SQL и при выполнении операций с метаданными, поскольку оно эффективно предотвращает возникновение потенциальных ошибок, связанных с SQL-инъекциями и некорректными именами объектов.

Визуализация

SYSNAME можно сравнить с карточкой-каталогом ( 🔖 ) в библиотеке объектов SQL Server ( 📚 ):

SYSNAME = nvarchar(128): наиболее точное описание SYSNAME – это карточка-каталог ( 🔖 ), способная вместить 128 символов ( 🔠🔢🔡×128 ).

Таким образом, SYSNAME предлагает надежный и стандартизированный способ работы с объектами SQL Server:

🗃️ Именами таблиц

📂 Названиями столбцов

👩‍💼 Пользовательскими сущностями

Все они организованы и имеют четкие ограничения по длине в контексте SQL Server!

Важно помнить, что определение SYSNAME может отличаться в различных версиях SQL Server. Для обеспечения точности всегда стоит проверять sys.types для определения актуальных system_type_id и user_type_id . При выполнении соединения таблиц, следует учитывать оба этих идентификатора.

Для более эффективной работы с параметрами хранимых процедур рекомендуется сортировать запросы по parameter_id , что обеспечит логическую консистентность ваших скриптов.

Когда и зачем использовать SYSNAME

Единообразие кода

Используйте SYSNAME при декларации наименований объектов SQL, чтобы обеспечить единообразие кода и преодолеть ошибки, возникающие при ссылках на базовые объекты данных.

Динамический SQL

В контексте динамического SQL SYSNAME предоставляет дополнительные преимущества. Он автоматически проверяет правильность названий объектов, защищая от SQL-инъекций и проблем с некорректными именами. Таким образом, SYSNAME действует как личный гарант безопасности в мире SQL Server! 😎

Системные процедуры и функции

Системные процедуры, такие как sp_send_dbmail с параметром profile_name типа SYSNAME , показывают, как данный тип данных функционирует внутри системы. Выступая в качестве тактического инструмента, SYSNAME играет важную роль для операционной работы в SQL Server.

Операции с метаданными