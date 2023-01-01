Связывание таблиц MySQL: множественные JOIN запросы#Разное
Быстрый ответ
Если вам необходимо выполнить множественные объединения в MySQL, используйте несколько операторов
JOIN, дополненных условиями с
ON, которые устанавливают связи между таблицами:
SELECT a.headline, a.message, c.filename
FROM dashboard_messages a
JOIN message_recipients b ON a.id = b.message_id
JOIN images c ON a.image_id = c.id;
Оператор
JOIN применяется для объединения таблиц по ключевому полю. Используйте
INNER JOIN, чтобы получать результаты только при совпадении ключей. Для обращения к колонкам удобно использовать псевдонимы таблиц.
Улучшаем объединения
При объединении таблиц важно корректно настроить сопоставление ключей, оптимизировать индексы, корректно обрабатывать
NULL-значения и ограничить выборку только необходимыми столбцами.
Обеспечиваем соответствие условий объединения
Убедитесь, что связующие ключи в условии
ON точно отображают связь между
dashboard_messages.image_id и
images.id.
-- Корректные условия объединения – залог успеха!
JOIN images ON dashboard_messages.image_id = images.id
Искусство создания индексов
Наличие индексов на полях, используемых в
JOIN, значительно ускоряет объединение.
-- Индексы как способ ускорить работы
CREATE INDEX idx_image_id ON dashboard_messages(image_id);
Обходимся без
NULL
Чтобы включить строки с возможными
NULL-значениями, полезно применить
LEFT JOIN.
-- LEFT JOIN – защитник от NULL-значений
LEFT JOIN images ON dashboard_messages.image_id = images.id
Выбираем по существу
Вызывайте в запросе только те столбцы, которые необходимы для результата, чтобы улучшить производительность.
-- Оптимальный выбор только нужных столбцов
SELECT a.headline, b.message, c.filename ...
Визуализация
Представим множественные объединения в MySQL с помощью аналогии с железнодорожными путями:
Множественные соединения: 🚂🔀🛤️🛤️🛤️
📂🔗📂 📂🔗📂 📂🔗📂
(Таблица A) (Таблица B) (Таблица C)
Каждый символ
🔗 здесь – это
JOIN, который надёжно соединяет одну таблицу с другой.
Здесь движок запросов проходит через каждую связь, словно проводник, присоединяющий вагоны.
Это упрощённое представление множественных объединений, цепи связей, создающих интегрированный поток данных.
Продвинутые приёмы
Рассмотрим различные варианты продвинутых соединений, анализ запросов, многокомпонентные связи и устранение конфликтов.
Управляем разнообразием типов соединений
Владение различными типами
JOIN позволит вам более точно организовать данные:
INNER JOIN,
LEFT JOIN,
RIGHT JOIN и
FULL OUTER JOIN.
-- INNER JOIN не покажет строки, не удовлетворяющие условиям
INNER JOIN table2 ON table1.id = table2.table1_id
Проникаем в механизм выполнения запросов
Команда
EXPLAIN раскроет путь выполнения запроса и покажет, в каких местах возможны оптимизации.
-- Анализируем механизмы выполнения запроса
EXPLAIN SELECT a.headline, b.message, c.filename ...
Объединение по нескольким ключам
Иногда требуется объединять таблицы по нескольким столбцам. Для этого задавайте необходимые условия через
ON.
-- Соединение по нескольким ключам
JOIN table3 ON table1.id = table3.table1_id AND table1.type = table3.type_id
Предотвращаем появление логических ошибок
Стройте запросы аккуратно, проверяя каждое новое соединение на логические ошибки.
-- Синхронизация соединений для точного запроса
JOIN table4 ON table3.category_id = table4.id
Полезные материалы
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2.13.2 JOIN Clause — Официальное руководство по JOIN в MySQL.
- Understanding JOINs in MySQL and Other Relational Databases — SitePoint — Глубокий анализ JOIN на примере MySQL и других СУБД.
- MySQL – Using Joins — Обзор типов JOIN и практика их использования.
- SQL Join types overview and tutorial — Обзор и руководство по типам JOIN в SQL.
- sql server – How to break SQL script execution – Database Administrators Stack Exchange — Особенности использования JOIN при разработке сложных SQL-запросов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы