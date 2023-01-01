Связывание строк в PostgreSQL: аналог GROUP_CONCAT MySQL

Быстрый ответ

В PostgreSQL для агрегации строковых значений по группам используется функция string_agg . Её аналогом в MySQL является функция GROUP_CONCAT :

SQL Скопировать код SELECT group_column, string_agg(value_column, ', ') AS combined_values FROM table_name GROUP BY group_column;

Функция string_agg склеивает значения из столбца value_column , относящиеся к одной группе, с разделителем ', ' .

Обработка конкретных сценариев

Если требуется определённый порядок

Чтобы задать порядок значений, используйте string_agg следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT group_column, string_agg(value_column, ', ' ORDER BY ordering_column) AS combined_values FROM table_name GROUP BY group_column;

В итоге, термин "порядок" обретает свой подлинный смысл!

Обработка числовых полей

Числовые поля можно преобразовать в строки, прежде чем использовать string_agg :

SQL Скопировать код SELECT group_column, string_agg(value_column::text, ', ') AS combined_values FROM table_name GROUP BY group_column;

И числа тоже заслуживают пребывать среди текстовых данных!

Если с string_agg не получается

В этом случае на помощь приходит комбинация array_agg и array_to_string :

SQL Скопировать код SELECT group_column, array_to_string(array_agg(value_column ORDER BY ordering_column), ', ') AS combined_values FROM table_name GROUP BY group_column;

Что может быть лучше массива? Разумеется, только корректно сформированный массив!

Переход с MySQL

Перешли с MySQL? Не беспокойтесь. PostgreSQL сможет предложить вам знакомые инструменты. Продолжим.

Визуализация

Представьте, что вы создаёте кулинарное блюдо, чередуя ингредиенты:

Markdown Скопировать код Ингредиенты (строки): 🍅, 🌽, 🥕, 🥦 Промежуточный элемент (разделитель): " – "

Используя string_agg , вы можете собрать из ваших данных вкуснейшее блюдо:

Markdown Скопировать код Готовое блюдо (аналог Group_Concat): 🍅 – 🌽 – 🥕 – 🥦

Стремитесь к вершинам мастерства в работе с данными в PostgreSQL!

Углубляем знания

CSV — это не только о запятых

Если вы работаете с данными в формате CSV, помните: запятая – не просто символ, а важный элемент структуры. Её использование требует осмотрительности.

Умное приведение типов

Сначала используйте array_agg , затем приводите результаты к строке после агрегации – это поможет вам оптимизировать ваши запросы.

Создание пользовательских агрегатных функций

Создание собственных агрегатных функций может показаться сложной задачей, но оно незаменимо в решении нетривиальных задач.

