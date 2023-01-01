logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Связывание строк в PostgreSQL: аналог GROUP_CONCAT MySQL
Перейти

Связывание строк в PostgreSQL: аналог GROUP_CONCAT MySQL

#PostgreSQL  #MySQL / MariaDB  #Агрегатные функции  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В PostgreSQL для агрегации строковых значений по группам используется функция string_agg. Её аналогом в MySQL является функция GROUP_CONCAT:

SELECT group_column, string_agg(value_column, ', ') AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;

Функция string_agg склеивает значения из столбца value_column, относящиеся к одной группе, с разделителем ', '.

Обработка конкретных сценариев

Если требуется определённый порядок

Чтобы задать порядок значений, используйте string_agg следующим образом:

SELECT group_column, string_agg(value_column, ', ' ORDER BY ordering_column) AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;

В итоге, термин "порядок" обретает свой подлинный смысл!

Обработка числовых полей

Числовые поля можно преобразовать в строки, прежде чем использовать string_agg:

SELECT group_column, string_agg(value_column::text, ', ') AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;

И числа тоже заслуживают пребывать среди текстовых данных!

Если с string_agg не получается

В этом случае на помощь приходит комбинация array_agg и array_to_string:

SELECT group_column, array_to_string(array_agg(value_column ORDER BY ordering_column), ', ') AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;

Что может быть лучше массива? Разумеется, только корректно сформированный массив!

Переход с MySQL

Перешли с MySQL? Не беспокойтесь. PostgreSQL сможет предложить вам знакомые инструменты. Продолжим.

Визуализация

Представьте, что вы создаёте кулинарное блюдо, чередуя ингредиенты:

Ингредиенты (строки): 🍅, 🌽, 🥕, 🥦
Промежуточный элемент (разделитель): " – "

Используя string_agg, вы можете собрать из ваших данных вкуснейшее блюдо:

Готовое блюдо (аналог Group_Concat): 🍅 – 🌽 – 🥕 – 🥦

Стремитесь к вершинам мастерства в работе с данными в PostgreSQL!

Углубляем знания

CSV — это не только о запятых

Если вы работаете с данными в формате CSV, помните: запятая – не просто символ, а важный элемент структуры. Её использование требует осмотрительности.

Умное приведение типов

Сначала используйте array_agg, затем приводите результаты к строке после агрегации – это поможет вам оптимизировать ваши запросы.

Создание пользовательских агрегатных функций

Создание собственных агрегатных функций может показаться сложной задачей, но оно незаменимо в решении нетривиальных задач.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: 16: 9.21. Aggregate Functions — официальная документация PostgreSQL по агрегатным функциям, включая string_agg.
  2. Aggregate Functions – PostgreSQL wiki — подробный обзор агрегатных функций PostgreSQL.
  3. String Agg – PostgreSQL wiki — практическое руководство по использованию GROUP_CONCAT в PostgreSQL.
  4. aliceinwonderland.txt · GitHub — пример реализации пользовательской функции для конкатенации строк в PostgreSQL на GitHub.
Денис Сурков

архитектор данных

Загрузка...