Связывание строк в PostgreSQL: аналог GROUP_CONCAT MySQL#PostgreSQL #MySQL / MariaDB #Агрегатные функции
Быстрый ответ
В PostgreSQL для агрегации строковых значений по группам используется функция
string_agg. Её аналогом в MySQL является функция
GROUP_CONCAT:
SELECT group_column, string_agg(value_column, ', ') AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;
Функция
string_agg склеивает значения из столбца
value_column, относящиеся к одной группе, с разделителем
', '.
Обработка конкретных сценариев
Если требуется определённый порядок
Чтобы задать порядок значений, используйте
string_agg следующим образом:
SELECT group_column, string_agg(value_column, ', ' ORDER BY ordering_column) AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;
В итоге, термин "порядок" обретает свой подлинный смысл!
Обработка числовых полей
Числовые поля можно преобразовать в строки, прежде чем использовать
string_agg:
SELECT group_column, string_agg(value_column::text, ', ') AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;
И числа тоже заслуживают пребывать среди текстовых данных!
Если с string_agg не получается
В этом случае на помощь приходит комбинация
array_agg и
array_to_string:
SELECT group_column, array_to_string(array_agg(value_column ORDER BY ordering_column), ', ') AS combined_values
FROM table_name
GROUP BY group_column;
Что может быть лучше массива? Разумеется, только корректно сформированный массив!
Переход с MySQL
Перешли с MySQL? Не беспокойтесь. PostgreSQL сможет предложить вам знакомые инструменты. Продолжим.
Визуализация
Представьте, что вы создаёте кулинарное блюдо, чередуя ингредиенты:
Ингредиенты (строки): 🍅, 🌽, 🥕, 🥦
Промежуточный элемент (разделитель): " – "
Используя
string_agg, вы можете собрать из ваших данных вкуснейшее блюдо:
Готовое блюдо (аналог Group_Concat): 🍅 – 🌽 – 🥕 – 🥦
Стремитесь к вершинам мастерства в работе с данными в PostgreSQL!
Углубляем знания
CSV — это не только о запятых
Если вы работаете с данными в формате CSV, помните: запятая – не просто символ, а важный элемент структуры. Её использование требует осмотрительности.
Умное приведение типов
Сначала используйте
array_agg, затем приводите результаты к строке после агрегации – это поможет вам оптимизировать ваши запросы.
Создание пользовательских агрегатных функций
Создание собственных агрегатных функций может показаться сложной задачей, но оно незаменимо в решении нетривиальных задач.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: 9.21. Aggregate Functions — официальная документация PostgreSQL по агрегатным функциям, включая
string_agg.
- Aggregate Functions – PostgreSQL wiki — подробный обзор агрегатных функций PostgreSQL.
- String Agg – PostgreSQL wiki — практическое руководство по использованию
GROUP_CONCATв PostgreSQL.
- aliceinwonderland.txt · GitHub — пример реализации пользовательской функции для конкатенации строк в PostgreSQL на GitHub.
Денис Сурков
архитектор данных