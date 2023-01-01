Связка логина и пользователя SQL Server с одинаковыми именами

Быстрый ответ

Для того чтобы связать существующий логин SQL Server с соответствующим пользователем базы данных, воспользуйтесь следующей SQL-инструкцией:

USE YourDB; 
ALTER USER YourUser WITH LOGIN = YourLogin;

Укажите вместо YourDB название вашей базы данных, а вместо YourUser и YourLogin — реальные имена пользователя и логина. Теперь ваш пользователь базы данных успешно привязан к логину, обеспечивая непрерывную работу в SQL Server.

Осиротевшие пользователи: понимание ситуации

В SQL Server пользователя базы данных, не имеющего привязки к логину на сервере, называют "осиротевшим пользователем". Подобная ситуация доставляет немало проблем. Это обычно происходит, когда мы отсоединяем базу данных, перемещаем её и снова подключаем, однако при этом теряем первоначальный логин. Представьте: после переезда вы забыли ключи от дома!

Как исправить проблему осиротевших пользователей

К счастью, в SQL Server есть удобное решение проблемы осиротевших пользователей — хранимая процедура sp_change_users_login. Она помогает связать пользователя базы данных с логином в SQL Server:

USE YourDB;
EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'OrphanUser', NULL, 'UserPassword';

Вставьте актуальные значения вместо 'OrphanUser' и 'UserPassword'.

Визуализация

Логин и ключ выполняют схожие функции, как и пользователь базы данных и дом — они должны быть привязаны друг к другу, чтобы функционировать вместе. Проблемы начинают появляться, когда такой привязки нет.

| Компонент      | Представление    |
|----------------|------------------|
| SQL Login      | 🔑 (Ключ)       |
| Database User  | 🏠 (Дом)        |

Обработка ошибок

При привязке пользователя к логину возможны ошибки. Наиболее частая из них:

  • Ошибка: "Пользователь, группа или роль 'username' уже существуют в текущей базе данных."
  • Решение: ALTER USER переназначает пользователя на логин, эффективно избегая дубликатов.
USE YourDB;
ALTER USER YourUser WITH LOGIN = YourLogin;

Не забывайте использовать контекст подходящей базы данных.

Роли и разрешения

Когда речь идет о привязывании логина к пользователю, важно учесть роли и разрешения, связанные с пользователем. Это как слои в торте. Роли определяют возможные действия пользователя в базе данных.

Обновление учетных данных логина

Чтобы обновить пароль логина, выполните следующую команду:

ALTER LOGIN YourLogin WITH PASSWORD = 'NewPassword';

Как только вы выполните эту команду, у вас появится новый пароль!

Полезные материалы

  1. Инструкция SQL Server ALTER USER для переназначения пользователей логинам
  2. Как мигрировать базу данных SQL Server на более раннюю версию
  3. Использование spchangeusers_login для исправления ошибок с осиротевшими пользователями
  4. SQL Authority – Понимание и решение проблем с осиротевшими пользователями
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...