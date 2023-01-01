Связка логина и пользователя SQL Server с одинаковыми именами

Быстрый ответ

Для того чтобы связать существующий логин SQL Server с соответствующим пользователем базы данных, воспользуйтесь следующей SQL-инструкцией:

SQL Скопировать код USE YourDB; ALTER USER YourUser WITH LOGIN = YourLogin;

Укажите вместо YourDB название вашей базы данных, а вместо YourUser и YourLogin — реальные имена пользователя и логина. Теперь ваш пользователь базы данных успешно привязан к логину, обеспечивая непрерывную работу в SQL Server.

Осиротевшие пользователи: понимание ситуации

В SQL Server пользователя базы данных, не имеющего привязки к логину на сервере, называют "осиротевшим пользователем". Подобная ситуация доставляет немало проблем. Это обычно происходит, когда мы отсоединяем базу данных, перемещаем её и снова подключаем, однако при этом теряем первоначальный логин. Представьте: после переезда вы забыли ключи от дома!

Как исправить проблему осиротевших пользователей

К счастью, в SQL Server есть удобное решение проблемы осиротевших пользователей — хранимая процедура sp_change_users_login . Она помогает связать пользователя базы данных с логином в SQL Server:

SQL Скопировать код USE YourDB; EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'OrphanUser', NULL, 'UserPassword';

Вставьте актуальные значения вместо 'OrphanUser' и 'UserPassword' .

Визуализация

Логин и ключ выполняют схожие функции, как и пользователь базы данных и дом — они должны быть привязаны друг к другу, чтобы функционировать вместе. Проблемы начинают появляться, когда такой привязки нет.

Markdown Скопировать код | Компонент | Представление | |----------------|------------------| | SQL Login | 🔑 (Ключ) | | Database User | 🏠 (Дом) |

Обработка ошибок

При привязке пользователя к логину возможны ошибки. Наиболее частая из них:

Ошибка: "Пользователь, группа или роль ' username ' уже существуют в текущей базе данных."

' уже существуют в текущей базе данных." Решение: ALTER USER переназначает пользователя на логин, эффективно избегая дубликатов.

Не забывайте использовать контекст подходящей базы данных.

Роли и разрешения

Когда речь идет о привязывании логина к пользователю, важно учесть роли и разрешения, связанные с пользователем. Это как слои в торте. Роли определяют возможные действия пользователя в базе данных.

Обновление учетных данных логина

Чтобы обновить пароль логина, выполните следующую команду:

SQL Скопировать код ALTER LOGIN YourLogin WITH PASSWORD = 'NewPassword';

Как только вы выполните эту команду, у вас появится новый пароль!

