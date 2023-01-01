Связка логина и пользователя SQL Server с одинаковыми именами#Основы SQL
Быстрый ответ
Для того чтобы связать существующий логин SQL Server с соответствующим пользователем базы данных, воспользуйтесь следующей SQL-инструкцией:
USE YourDB;
ALTER USER YourUser WITH LOGIN = YourLogin;
Укажите вместо
YourDB название вашей базы данных, а вместо
YourUser и
YourLogin — реальные имена пользователя и логина. Теперь ваш пользователь базы данных успешно привязан к логину, обеспечивая непрерывную работу в SQL Server.
Осиротевшие пользователи: понимание ситуации
В SQL Server пользователя базы данных, не имеющего привязки к логину на сервере, называют "осиротевшим пользователем". Подобная ситуация доставляет немало проблем. Это обычно происходит, когда мы отсоединяем базу данных, перемещаем её и снова подключаем, однако при этом теряем первоначальный логин. Представьте: после переезда вы забыли ключи от дома!
Как исправить проблему осиротевших пользователей
К счастью, в SQL Server есть удобное решение проблемы осиротевших пользователей — хранимая процедура
sp_change_users_login. Она помогает связать пользователя базы данных с логином в SQL Server:
USE YourDB;
EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'OrphanUser', NULL, 'UserPassword';
Вставьте актуальные значения вместо
'OrphanUser' и
'UserPassword'.
Визуализация
Логин и ключ выполняют схожие функции, как и пользователь базы данных и дом — они должны быть привязаны друг к другу, чтобы функционировать вместе. Проблемы начинают появляться, когда такой привязки нет.
| Компонент | Представление |
|----------------|------------------|
| SQL Login | 🔑 (Ключ) |
| Database User | 🏠 (Дом) |
Обработка ошибок
При привязке пользователя к логину возможны ошибки. Наиболее частая из них:
- Ошибка: "Пользователь, группа или роль 'username' уже существуют в текущей базе данных."
- Решение:
ALTER USERпереназначает пользователя на логин, эффективно избегая дубликатов.
USE YourDB;
ALTER USER YourUser WITH LOGIN = YourLogin;
Не забывайте использовать контекст подходящей базы данных.
Роли и разрешения
Когда речь идет о привязывании логина к пользователю, важно учесть роли и разрешения, связанные с пользователем. Это как слои в торте. Роли определяют возможные действия пользователя в базе данных.
Обновление учетных данных логина
Чтобы обновить пароль логина, выполните следующую команду:
ALTER LOGIN YourLogin WITH PASSWORD = 'NewPassword';
Как только вы выполните эту команду, у вас появится новый пароль!
