Суммирование результатов операции UNION в MySQL

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Для подсчета результатов запросов с использованием оператора UNION в MySQL лучше всего применить вложенный запрос. В случае необходимости учета дублирующихся значений следует использовать UNION ALL, а при их исключении – просто UNION. Вот примерный шаблон:

SQL

SELECT SUM(value) AS total
FROM (
    SELECT value FROM table1
    UNION ALL
    SELECT value FROM table2
) AS union_query;

В данном примере SUM(value) вычисляет общую сумму, и рузультат внутреннего объединения запросов посредством UNION получает псевдоним union_query.

Группировка и подсчет по уникальному идентификатору

Применение GROUP BY позволяет подсчитывать значения для каждого уникального идентификатора, например, id, что обеспечивает более детальное представление результатов:

SQL

SELECT id, SUM(value) AS total
FROM (
    SELECT id, value FROM table1
    UNION ALL
    SELECT id, value FROM table2
) AS union_query
GROUP BY id;

Этот запрос вычисляет общую сумму для каждого id в обеих таблицах. Положение суммирования относительно UNION ALL можно переменить в целях оптимизации производительности запроса.

Применение подзапросов и общих табличных выражений (CTE)

Для более сложных операций с использованием UNION подзапросы или общие табличные выражения (CTE) могут улучшить читаемость кода:

SQL

WITH CTE AS (
    SELECT id, value FROM table1
    UNION ALL
    SELECT id, value FROM table2
)
SELECT id, SUM(value) AS total FROM CTE GROUP BY id;

CTE упрощают составление модульных запросов, действуя аналогично временным таблицам. Перед использованием CTE убедитесь, что они поддерживаются вашей версией MySQL.

Баланс между производительностью и точностью

При работе с UNION важно учесть его влияние на производительность:

  • Группировка до применения UNION: Может уменьшить нагрузку при эффективном использовании индексов.
  • Группировка после применения UNION: Необходима для подсчета сумм по разным таблицам.
  • Соответствие типов данных и столбцов: Ключевой момент для избежания неявного приведения типов и сохранения точности результатов.

Выбор стратегии применения UNION должен определяться исходя из конкретной задачи и условий работы базы данных.

Оптимизация вашего запроса

Производительность может быть увеличена благодаря использованию свободного индексного сканирования и составных индексов.

Будьте осторожны с дубликатами

По умолчанию UNION исключает дублирующиеся строки, в то время как UNION ALL их сохраняет. Этот нюанс может повлиять на конечный результат и должен быть учтен при выборе метода.

Визуализация

Приведем конкретный пример использования SQL UNION при помощи цветных блоков:

Markdown

Набор A (🟥): [Блок A1, Блок A2]
Набор B (🟦): [Блок B1, Блок B2]

Сложили блоки, и получили "Башню Результатов":

Markdown

🏗️ Башня:
🟥 Блок A1
🟥 Блок A2
🟦 Блок B1
🟦 Блок B2

Суммируем блоки на основе получившейся башни:

Markdown

🧮 В основание добавляем **Блок Расчета** (🟨)

В итоге получаем "Башню с Подсчетом":

Markdown

🏗️ Башня с Подсчетом:
🟨 Расчетный Блок (🟥+🟦)
🟥 Блок A1
🟥 Блок A2
🟦 Блок B1
🟦 Блок B2

Каждый 'блок' – это результат строки; "Расчетный блок" объединяет все значения.🏢✨

Используйте псевдонимы в SQL-запросах

Псевдонимы упрощают чтение SQL-запросов, а UNION ALL без их использования может стать менее понятным. Относитесь к псевдонимам как к именам домашних животных: они делают процесс более индивидуализированным и приятным 🐶.

SQL

SELECT a.id, SUM(a.value) AS total_amount
FROM (
    SELECT id, value FROM table1
    UNION ALL
    SELECT id, value FROM table2
) AS a
GROUP BY a.id;

Обработка ошибок и передовые практики

Чтобы предотвратить ошибки при работе с UNION, важно следить за корректной последовательностью и расположением элементов в SELECT. Также рекомендуется активировать режим FULLGROUPBY SQL для корректного применения агрегатных функций.

Полезные материалы

  1. Решение проблем, связанных с GROUP BY в запросах UNIONОтключение ONLYFULLGROUP_BY – Stack Overflow.
  2. Официальная документация по использованию UNIONРуководство по MySQL 8.0: Раздел UNION.
  3. Оптимизация SQL-запросов с UNIONИспользование UNION для реализации свободного индексного сканирования в MySQL.
  4. Применение функции SUM в контексте UNIONФункция SQL SUM().
  5. Использование UNION в MariaDB, также применимо для MySQL – UNION – База знаний MariaDB.
Какой оператор используется в MySQL для суммы значений из нескольких таблиц?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

