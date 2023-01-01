Суммирование результатов операции UNION в MySQL#Основы SQL #MySQL / MariaDB #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Для подсчета результатов запросов с использованием оператора
UNION в MySQL лучше всего применить вложенный запрос. В случае необходимости учета дублирующихся значений следует использовать
UNION ALL, а при их исключении – просто
UNION. Вот примерный шаблон:
SELECT SUM(value) AS total
FROM (
SELECT value FROM table1
UNION ALL
SELECT value FROM table2
) AS union_query;
В данном примере
SUM(value) вычисляет общую сумму, и рузультат внутреннего объединения запросов посредством
UNION получает псевдоним
union_query.
Группировка и подсчет по уникальному идентификатору
Применение
GROUP BY позволяет подсчитывать значения для каждого уникального идентификатора, например,
id, что обеспечивает более детальное представление результатов:
SELECT id, SUM(value) AS total
FROM (
SELECT id, value FROM table1
UNION ALL
SELECT id, value FROM table2
) AS union_query
GROUP BY id;
Этот запрос вычисляет общую сумму для каждого
id в обеих таблицах. Положение суммирования относительно
UNION ALL можно переменить в целях оптимизации производительности запроса.
Применение подзапросов и общих табличных выражений (CTE)
Для более сложных операций с использованием
UNION подзапросы или общие табличные выражения (CTE) могут улучшить читаемость кода:
WITH CTE AS (
SELECT id, value FROM table1
UNION ALL
SELECT id, value FROM table2
)
SELECT id, SUM(value) AS total FROM CTE GROUP BY id;
CTE упрощают составление модульных запросов, действуя аналогично временным таблицам. Перед использованием CTE убедитесь, что они поддерживаются вашей версией MySQL.
Баланс между производительностью и точностью
При работе с
UNION важно учесть его влияние на производительность:
- Группировка до применения
UNION: Может уменьшить нагрузку при эффективном использовании индексов.
- Группировка после применения
UNION: Необходима для подсчета сумм по разным таблицам.
- Соответствие типов данных и столбцов: Ключевой момент для избежания неявного приведения типов и сохранения точности результатов.
Выбор стратегии применения
UNION должен определяться исходя из конкретной задачи и условий работы базы данных.
Оптимизация вашего запроса
Производительность может быть увеличена благодаря использованию свободного индексного сканирования и составных индексов.
Будьте осторожны с дубликатами
По умолчанию
UNION исключает дублирующиеся строки, в то время как
UNION ALL их сохраняет. Этот нюанс может повлиять на конечный результат и должен быть учтен при выборе метода.
Визуализация
Приведем конкретный пример использования SQL
UNION при помощи цветных блоков:
Набор A (🟥): [Блок A1, Блок A2]
Набор B (🟦): [Блок B1, Блок B2]
Сложили блоки, и получили "Башню Результатов":
🏗️ Башня:
🟥 Блок A1
🟥 Блок A2
🟦 Блок B1
🟦 Блок B2
Суммируем блоки на основе получившейся башни:
🧮 В основание добавляем **Блок Расчета** (🟨)
В итоге получаем "Башню с Подсчетом":
🏗️ Башня с Подсчетом:
🟨 Расчетный Блок (🟥+🟦)
🟥 Блок A1
🟥 Блок A2
🟦 Блок B1
🟦 Блок B2
Каждый 'блок' – это результат строки; "Расчетный блок" объединяет все значения.🏢✨
Используйте псевдонимы в SQL-запросах
Псевдонимы упрощают чтение SQL-запросов, а
UNION ALL без их использования может стать менее понятным. Относитесь к псевдонимам как к именам домашних животных: они делают процесс более индивидуализированным и приятным 🐶.
SELECT a.id, SUM(a.value) AS total_amount
FROM (
SELECT id, value FROM table1
UNION ALL
SELECT id, value FROM table2
) AS a
GROUP BY a.id;
Обработка ошибок и передовые практики
Чтобы предотвратить ошибки при работе с
UNION, важно следить за корректной последовательностью и расположением элементов в
SELECT. Также рекомендуется активировать режим FULLGROUPBY SQL для корректного применения агрегатных функций.
Полезные материалы
- Решение проблем, связанных с
GROUP BYв запросах
UNION– Отключение ONLYFULLGROUP_BY – Stack Overflow.
- Официальная документация по использованию
UNION– Руководство по MySQL 8.0: Раздел UNION.
- Оптимизация SQL-запросов с
UNION– Использование UNION для реализации свободного индексного сканирования в MySQL.
- Применение функции
SUMв контексте
UNION– Функция SQL SUM().
- Использование
UNIONв MariaDB, также применимо для MySQL – UNION – База знаний MariaDB.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных