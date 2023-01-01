logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Суммирование множественных столбцов MySQL: эффективный подход
Перейти

Суммирование множественных столбцов MySQL: эффективный подход

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы произвести суммирование значений из нескольких столбцов в MySQL, вы можете использовать функцию SUM():

SQL
Скопировать код
SELECT SUM(col1 + col2 + col3) AS TotalSum FROM your_table;

Если вам требуется получить суммы по каждому столбцу отдельно и общее значение всех столбцов:

SQL
Скопировать код
SELECT SUM(col1) AS SumCol1, SUM(col2) AS SumCol2, SUM(col3) AS SumCol3, SUM(col1 + col2 + col3) AS CombinedSum FROM your_table;

Для корректной обработки NULL-значений используйте COALESCE или IFNULL:

SQL
Скопировать код
SELECT SUM(COALESCE(col1, 0) + COALESCE(col2, 0) + COALESCE(col3, 0)) AS TotalSum FROM your_table;

Анализ данных по группам возможен с использованием GROUP BY, например, по student_id:

SQL
Скопировать код
SELECT student_id, SUM(col1 + col2 + col3) AS TotalMarks FROM your_table GROUP BY student_id;
Всемогущий динамический SQL

В случае, когда вы работаете с большим количеством столбцов, динамически формированные запросы облегчат процесс:

SQL
Скопировать код
SET @sql = NULL;
SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT('SUM(COALESCE(', COLUMN_NAME, ', 0))')) INTO @sql
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'your_table' AND COLUMN_NAME LIKE 'col%';

SET @sql = CONCAT('SELECT ', @sql, ' FROM your_table');

PREPARE stmt FROM @sql;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;

Для большей ясности результатов присваивайте агрегатам говорящие имена:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  SUM(col1) AS 'Total_Red',
  SUM(col2) AS 'Total_Green',
  SUM(col3) AS 'Total_Blue'
FROM 
  your_table;

Настройка схемы

В нормализованных базах данных с отдельными таблицами, такими как Marks, используйте JOIN:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  s.student_id,
  SUM(m.mark) AS TotalMarks
FROM 
  students s
JOIN marks m ON s.student_id = m.student_id
GROUP BY 
  s.student_id;

Ускорение производительности запроса

Индексация столбцов, которые подлежат суммированию, может улучшить производительность запросов.

Чистота кода

Обеспечивайте чистоту и простоту чтения кода, соблюдайте аккуратность отступов и форматирования.

Визуализация

Можно представить суммирование столбцов в MySQL как смешивание ингредиентов:

SQL
Скопировать код
SELECT
  col1 + col2 + col3 AS 'Total Deliciousness'
FROM
  `Recipe Ingredients`;

Сначала рассмотрим каждый ингредиент:

Ингредиент Оценка вкуса
🌶️ Col1 (Острый) 2
🍯 Col2 (Сладкий) 3
🧂 Col3 (Солёный) 1

А потом суммируем их, чтобы получить общую вкусовую оценку:

Общая вкусность
6

SQL на лету

Динамический SQL упрощает работу со сложными схемами, обеспечивая автоматическую генерацию запросов:

  1. Используйте INFORMATION_SCHEMA для получения имён столбцов.
  2. Создавайте SQL-запросы "на лету" с использованием GROUP_CONCAT() и CONCAT().
  3. Выполняйте запросы с помощью подготовленных выражений.

Такой подход делает запросы более адаптивными к изменениям в структуре таблиц.

Работаем с NULL-значениями

Учитывайте NULL в ваших запросах с помощью COALESCE() или IFNULL():

SQL
Скопировать код
SELECT COALESCE(SUM(col1), 0) as Col1NonNullSum FROM your_table;

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для суммирования значений в MySQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

