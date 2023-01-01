logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сумма значений по группам в MySQL: использование GROUP BY
Перейти

Сумма значений по группам в MySQL: использование GROUP BY

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #GROUP BY и агрегации  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы произвести операцию суммирования значений одного столбца с группировкой по другому, в SQL стоит использовать комбинацию функции SUM() и конструкции GROUP BY:

SQL
Скопировать код
SELECT category, 
       SUM(amount) AS total_amount
FROM orders
GROUP BY category;

Вышеуказанный запрос подсчитывает общую сумму amount для каждой уникальной category в таблице orders. Проверьте точное написание названий столбцов и таблиц, учитывайте регистр, и при необходимости окружите имена столбцов обратными апострофами.

Пошаговый план для смены профессии

Группировка: обратите внимание на корректность названий колонок

При формулировании условий для группировки убедитесь в точности указания названий столбцов и корректности использования регистра. Следует помнить, что MySQL может быть чувствителен к регистру, особенно при работе на сервере Windows. Всегда проверяйте эти моменты, поскольку поведение базы данных может оказаться непредсказуемым:

SQL
Скопировать код
SELECT `Word`,
       SUM(`Amount`) AS Total_Amount
FROM `Data`
GROUP BY `Word`;

Несоответствие типов данных: кошмар разработчика SQL

Тщательно проверьте совместимость типов данных столбцов, по которым проводится группировка и суммирование. Попытка группировки по числовой колонке или сложения строк может привести к некорректным и неожиданным результатам. Недостающая точка с запятой в SQL не самая большая проблема. 😉

Псевдонимы: использование для более удобного чтения результатов

Псевдонимы существенно улучшают восприятие результатов SQL-запросов, делая их легче для чтения. Они помогают лучше понять сложные запросы:

SQL
Скопировать код
SELECT category AS 'Item Category', 
       SUM(amount) AS 'Total Amount'
FROM orders
GROUP BY 'Item Category';

Дублирующиеся значения: когда хорошего становится слишком много

Дублирование данных может исказить результаты. Внимательно отслеживайте этот момент, чтобы случайно не суммировать все фрукты вместо отдельного вида:

SQL
Скопировать код
-- Суммирование уникальных значений amount для каждой категории
SELECT category,
       SUM(DISTINCT amount) AS unique_total
FROM orders
GROUP BY category;

Тестовые примеры: подготовка – это половина успеха

Протестируйте запрос на образце данных перед работой с полной базой. Это позволит обнаружить и устранить возможные проблемы заранее.

Визуализация

Заглянем-ка в мир представлений. Представьте, что группировка и суммирование в MySQL – это как сортировка корзины с фруктами:

Markdown
Скопировать код
Корзина до: [🍌🍌, 🍎, 🍌, 🍏🍏🍏, 🍎🍎]

С помощью GROUP BY мы просто распределяем фрукты по разным корзинкам в соответствии с их типом:

Markdown
Скопировать код
Корзина 🍌: [🍌🍌, 🍌]
Корзина 🍎: [🍎, 🍎🍎]
Корзина 🍏: [🍏🍏🍏]

А функция SUM подсчитывает общее количество фруктов в каждой из корзин:

Markdown
Скопировать код
| Тип фрукта | Количество |
| ---------- | --------- |
| 🍌         | 3         |
| 🍎         | 3         |
| 🍏         | 3         |

В данном контексте каждая корзина соответствует определённой группировке GROUP BY, а количество фруктов – результату работы функции SUM.

Фильтрация агрегатов: выборочный SELECT

Используйте HAVING для фильтрации сгруппированных данных. Это как скрупулёзный охранник на входе в ночной клуб, который тщательно пропускает посетителей на вечеринку:

SQL
Скопировать код
SELECT category, 
       SUM(amount) AS total
FROM orders
GROUP BY category
HAVING total > 100;

Таким образом, отображаются только те категории, где суммарное значение amount превышает 100. В противном случае впуск будет закрыт.

Значения NULL: сомнения Шекспира

Остерегайтесь значений NULL при выполнении группировки: они могут считать себя уникальными и необходимо обходиться с ними соответствующим образом.

SQL знает, когда делать rollup

Использование WITH ROLLUP в дополнение к GROUP BY позволяет получать итоговые значения как для отдельных групп, так и для всей выборки данных. Это своеобразный финальный аккорд вашей статистической истории:

SQL
Скопировать код
SELECT category, 
       SUM(amount) AS total
FROM orders
GROUP BY category WITH ROLLUP;

Полезные материалы

  1. SQL COUNT(), AVG() and SUM() Functions — обзор основных агрегатных функций, включая SUM().
  2. Newest 'group-by' Questions – Database Administrators Stack Exchange — коллекция обсуждений о сложных запросах с использованием GROUP BY.
  3. 12 Practical MySQL Use Cases for GROUP BY – Vertabelo — практические примеры использования GROUP BY.
  4. SQL GROUP BY | Intermediate SQL – Mode — обучающее пособие по возможностям GROUP BY для анализа данных.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для подсчета общей суммы значений одного столбца с группировкой по другому?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...