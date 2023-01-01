Сумма значений по дате, без учета времени в SQL

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы извлечь дату из поля DATETIME, примените функцию CAST в SQL для приведения типа:

SQL

SELECT CAST(datetime_col AS DATE) FROM table;

Этот пример преобразует значение 2023-01-01 10:00:00 в 2023-01-01, отбрасывая информацию о времени. Обязательно учитывайте корректное составление запросов при решении других задач, таких как агрегирование данных или их отбор по заданным условиям.

Пошаговый план для смены профессии

Вариативность сценариев

Работа с данными типа DATETIME может отличаться в зависимости от используемых систем управления базами данных. Вот примеры подходов для разных систем:

SQL Server

В SQL Server для обрезки времени часто используется функция CONVERT:

SQL

-- Если возникнут сложности – прибегните к CONVERT
SELECT CONVERT(DATE, datetime_col) FROM table;

MySQL и PostgreSQL

В MySQL и PostgreSQL можно использовать CAST, как это было продемонстрировано в предыдущем разделе.

Oracle

В системе Oracle для отделения информации о времени от даты применяется функция TRUNC:

SQL

-- Специфический метод Oracle для отделения временной составляющей, не прикладывая спортивные усилия
SELECT TRUNC(datetime_col) FROM table;

Влияние часовых поясов

Обратите внимание на часовые поясы! Они могут исказить результат работы запроса:

SQL

-- Часовой пояс может сыграть свою роль
SELECT CONVERT_TZ(datetime_col,'GMT','America/New_York') AS converted_datetime 
FROM table;

После этих манипуляций столбец datetime_col можно будет преобразовать в дату.

Арифметика дат

Пример ниже демонстрирует выполнение операций агрегирования данных за сегодняшний день:

SQL

-- Суммируем сегодняшние операции по карте
SELECT SUM(transaction_amount) FROM transactions 
WHERE CAST(transaction_date AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)
AND Card_No = '1234567890';

Такой запрос подсчитает сумму транзакций по определенному номеру карты, проведенных сегодня.

Вопросы производительности

Не забывайте индексировать столбец datetime_col, если он часто используется в запросах, чтобы увеличить производительность.

Визуализация

Тип данных DATETIME можно представить как апельсин 🍊 со своей кожурой:

  • DATETIME: [ 2023-04-15 08:30:00 ]

А теперь выделим из него только "плод" — DATE:

SQL

SELECT CAST(your_datetime_column AS DATE) FROM your_table;

В результате мы получаем только дату:

  • 🍊(DATE): [ 2023-04-15 ]

Кожура вместе с временем остается позади – мы выделили в DATE самое главное.

🍊(DATETIME) --> 🗡️CAST--> 🍊(DATE) Всего один чёткий разрез – и дата готова!

Изучаем продвинутые методы извлечения дат

Форматирование дат

Есть проблемы с форматами? В SQL Server, начиная с версии 2012, можно использовать функцию FORMAT:

SQL

-- Элегантное отображение даты
SELECT FORMAT(datetime_col, 'yyyy-MM-dd') AS formatted_date FROM table;

Но, имейте в виду, что производительность функции FORMAT может быть ниже в сравнении с функциями CAST или CONVERT.

Подзапросы и CTE

Подзапросы и Общие Табличные Выражения (CTE) помогут в решении более сложных задач, связанных с агрегированием и фильтрацией данных:

SQL

-- С применением CTE для эффективного анализа данных
WITH DateTransactions AS (
    SELECT *,
    CAST(datetime_col AS DATE) AS transaction_date
    FROM transactions
)
SELECT Card_No, SUM(transaction_amount)
FROM DateTransactions
WHERE transaction_date = '2023-01-01'
GROUP BY Card_No;

Полезные материалы

  1. Как в SQL Server получить только дату из типа данных DateTime – Stack Overflow — подробное обсуждение и различные способы извлечения даты из DateTime в рамках SQL.
  2. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.7 Функции дат и времени — официальная документация о функциях работы с датами в MySQL.
  3. Oracle / PLSQL: Функция TRUNC (для дат) — использование функции TRUNC Oracle для преобразования DateTime в дату.
  4. PostgreSQL: Документация: 9.9. Функции и операторы для работы с датами и временем — учебный ресурс по функциям работы с датой и временем в PostgreSQL.
  5. Преобразования даты и времени в SQL Server — рекомендации по преобразованию и извлечению дат в SQL Server.
  6. SQL Функции — всестороннее руководство Oracle по функциям SQL, связанными с работой с датами.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для извлечения только даты из поля DATETIME?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

