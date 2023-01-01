Сумма группированных записей в SQL: подсчёт и итоговый результат#SQL для аналитиков #GROUP BY и агрегации #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для вычисления общей суммы группированных подсчетов можно воспользоваться подзапросом. Сначала следует выполнить группировку с подсчетом каждой категории в подзапросе, а после подсчитать полученные значения в основном запросе:
SELECT SUM(category_count) AS total_sum
FROM (
SELECT COUNT(*) AS category_count
FROM your_table
GROUP BY category_column
) AS counts;
Этот запрос группирует записи по столбцу
category_column, вычисляет количество записей в каждой группе и суммирует эти значения, обеспечивая получение общей суммы.
Советы и приемы эффективного запроса
Применение оконных функций
Оконные функции, такие как
OVER(), в сочетании с
SUM и
COUNT, способствуют эффективной обработке данных:
SELECT
name,
COUNT(name) AS individual_count,
SUM(COUNT(name)) OVER() AS total_count
FROM your_table
GROUP BY name;
Такой запрос выдает общее количество элементов набора данных для каждой строки.
Использование ROLLUP для итогов
Функция
ROLLUP в SQL Server позволяет создавать промежуточные и общие итоги:
SELECT
ISNULL(name, 'SUM') AS name_with_sum,
COUNT(name) AS count
FROM your_table
GROUP BY name WITH ROLLUP;
Оптимизация COUNT
В целом рекомендуется использовать
COUNT(*) для подсчета всех строк, но для увеличения скорости выполнения запроса можно применить
COUNT(1):
SELECT
name,
COUNT(1) AS count
FROM your_table
GROUP BY name;
Подробная вводная и лучшие практики
Обработка NULL и подсчет общих итогов
Как правильно обрабатывать
NULL и рассчитывать общие итоги.
Работа с NULL посредством COALESCE
Если нужно воспринимать
NULL как ноль:
SELECT
name,
COUNT(COALESCE(some_nullable_column, 0)) AS count
FROM your_table
GROUP BY name;
Вычисление итогов на уровне приложения
Иногда целесообразнее производить вычисление общей суммы (SUM of COUNT) на уровне приложения, особенно если функционал SQL ограничен.
Визуализация
Рассмотрим на примере корзин с фруктами:
Корзина 1: [🍎🍎, 🍌]
Корзина 2: [🍌🍌]
Корзина 3: [🍎, 🍌🍌🍌]
Подсчет фруктов в каждой корзине:
🧺1 COUNT: 🍎x2, 🍌x1
🧺2 COUNT: 🍌x2
🧺3 COUNT: 🍎x1, 🍌x3
Сумма одного и того же типа фруктов:
🍎: 3 яблока
🍌: 6 бананов
Темы для размышлений и предосторожности
Учет особенностей выбранной СУБД
Возможности конкретной СУБД могут требовать коррекции подхода к использованию
GROUP BY.
UNION ALL для добавления общего итога
UNION ALL позволяет добавить строку с общим итогом:
SELECT name, COUNT(name) AS count
FROM your_table
GROUP BY name
UNION ALL
SELECT 'SUM', COUNT(name)
FROM your_table;
Производительность при работе с большим количеством данных
Выбор между
COUNT(*),
COUNT(1) и
COUNT(column), а также применение индексов может существенно влиять на производительность при обработке больших массивов данных.
Практика с использованием онлайн SQL-редакторов
Использование инструментов, таких как SQL Fiddle, поможет проверить и закрепить полученные знания на практике.
Расширяем горизонты – Материалы для самостоятельного изучения
Демонстрация в SQL Fiddle
Используйте инструменты вроде SQL Fiddle DEMO, чтобы постоянно совершенствоваться.
Обеспечение поддержки предыдущих версий
Не забывайте, что использование последних версий SQL не всегда возможно. Пишите код, учитывая необходимость работы с устаревшими версиями SQL.
Полезные материалы
- GROUP BY (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – экспликация оператора
GROUP BY.
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 12.19.1 Описание функций агрегирования – обзор агрегатных функций в документации MySQL.
- Count(*) против Count(1) – SQL Server – Stack Overflow – различия между
COUNT(*)и
COUNT(1).
- Оконные функции SQL | Продвинутый SQL – Mode – вводный материал по оконным функциям в SQL.
- Функции SQL COUNT(), AVG() и SUM() – возвращение к базовым концепциям на W3Schools.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик