logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сумма группированных записей в SQL: подсчёт и итоговый результат
Перейти

Сумма группированных записей в SQL: подсчёт и итоговый результат

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Агрегатные функции  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для вычисления общей суммы группированных подсчетов можно воспользоваться подзапросом. Сначала следует выполнить группировку с подсчетом каждой категории в подзапросе, а после подсчитать полученные значения в основном запросе:

SQL
Скопировать код
SELECT SUM(category_count) AS total_sum
FROM (
    SELECT COUNT(*) AS category_count
    FROM your_table
    GROUP BY category_column
) AS counts;

Этот запрос группирует записи по столбцу category_column, вычисляет количество записей в каждой группе и суммирует эти значения, обеспечивая получение общей суммы.

Пошаговый план для смены профессии

Советы и приемы эффективного запроса

Применение оконных функций

Оконные функции, такие как OVER(), в сочетании с SUM и COUNT, способствуют эффективной обработке данных:

SQL
Скопировать код
SELECT
  name,
  COUNT(name) AS individual_count,
  SUM(COUNT(name)) OVER() AS total_count
FROM your_table
GROUP BY name;

Такой запрос выдает общее количество элементов набора данных для каждой строки.

Использование ROLLUP для итогов

Функция ROLLUP в SQL Server позволяет создавать промежуточные и общие итоги:

SQL
Скопировать код
SELECT
  ISNULL(name, 'SUM') AS name_with_sum,
  COUNT(name) AS count
FROM your_table
GROUP BY name WITH ROLLUP;

Оптимизация COUNT

В целом рекомендуется использовать COUNT(*) для подсчета всех строк, но для увеличения скорости выполнения запроса можно применить COUNT(1):

SQL
Скопировать код
SELECT
  name,
  COUNT(1) AS count
FROM your_table
GROUP BY name;

Подробная вводная и лучшие практики

Обработка NULL и подсчет общих итогов

Как правильно обрабатывать NULL и рассчитывать общие итоги.

Работа с NULL посредством COALESCE

Если нужно воспринимать NULL как ноль:

SQL
Скопировать код
SELECT
  name,
  COUNT(COALESCE(some_nullable_column, 0)) AS count
FROM your_table
GROUP BY name;

Вычисление итогов на уровне приложения

Иногда целесообразнее производить вычисление общей суммы (SUM of COUNT) на уровне приложения, особенно если функционал SQL ограничен.

Визуализация

Рассмотрим на примере корзин с фруктами:

Markdown
Скопировать код
Корзина 1: [🍎🍎, 🍌]
Корзина 2: [🍌🍌]
Корзина 3: [🍎, 🍌🍌🍌]

Подсчет фруктов в каждой корзине:

Markdown
Скопировать код
🧺1 COUNT: 🍎x2, 🍌x1
🧺2 COUNT: 🍌x2
🧺3 COUNT: 🍎x1, 🍌x3

Сумма одного и того же типа фруктов:

Markdown
Скопировать код
🍎: 3 яблока
🍌: 6 бананов

Темы для размышлений и предосторожности

Учет особенностей выбранной СУБД

Возможности конкретной СУБД могут требовать коррекции подхода к использованию GROUP BY.

UNION ALL для добавления общего итога

UNION ALL позволяет добавить строку с общим итогом:

SQL
Скопировать код
SELECT name, COUNT(name) AS count
FROM your_table
GROUP BY name
UNION ALL
SELECT 'SUM', COUNT(name)
FROM your_table;

Производительность при работе с большим количеством данных

Выбор между COUNT(*), COUNT(1) и COUNT(column), а также применение индексов может существенно влиять на производительность при обработке больших массивов данных.

Практика с использованием онлайн SQL-редакторов

Использование инструментов, таких как SQL Fiddle, поможет проверить и закрепить полученные знания на практике.

Расширяем горизонты – Материалы для самостоятельного изучения

Демонстрация в SQL Fiddle

Используйте инструменты вроде SQL Fiddle DEMO, чтобы постоянно совершенствоваться.

Обеспечение поддержки предыдущих версий

Не забывайте, что использование последних версий SQL не всегда возможно. Пишите код, учитывая необходимость работы с устаревшими версиями SQL.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую SQL-функцию можно использовать для подсчета общей суммы группированных записей?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

