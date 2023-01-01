Stored Proc на SQL Server: Обновление или вставка

Быстрый ответ

В SQL Server для одновременного обновления существующих строк и вставки новых применяется оператор MERGE . За счёт выполнения действий upsert в рамках одного запроса, MERGE становится оптимальным решением для условного выполнения операций, в зависимости от наличия записи в базе данных:

SQL Скопировать код MERGE TargetTable AS T USING SourceTable AS S ON T.Key = S.Key WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T.Value = S.Value WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (Key, Value) VALUES (S.Key, S.Value);

Изучение Upsert: основные принципы

Отдаем предпочтение обновлениям: повышаем производительность

Стратегия, основанная на приоритете обновления, помогает минимизировать количество обращений к таблице. Если запись предположительно имеется, то сначала выполняем обновление, а затем, с использованием @@rowcount , производим проверку на необходимость вставки:

SQL Скопировать код UPDATE TargetTable SET Value = S.Value FROM SourceTable AS S WHERE TargetTable.Key = S.Key; IF @@ROWCOUNT = 0 BEGIN INSERT INTO TargetTable (Key, Value) SELECT Key, Value FROM SourceTable WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM TargetTable WHERE Key = SourceTable.Key ); END;

Работаем с параллельностью

При одновременном взаимодействии нескольких процессов с данными важно использовать транзакции с правильно установленными уровнями блокировок, чтобы поддержать целостность данных:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; MERGE TargetTable WITH (HOLDLOCK) AS T ... COMMIT TRANSACTION;

Рекомендуется также использовать уровень изоляции SERIALIZABLE для управления параллельными доступами.

Правильная обработка ошибок

Реализуйте стратегии обработки ошибок, чтобы при возникновении сбоя откатить транзакции и сохранить целостность данных:

SQL Скопировать код BEGIN TRY BEGIN TRANSACTION; -- Логика upsert COMMIT TRANSACTION; END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK TRANSACTION; -- Обработка ошибки END CATCH;

Точный подход к проверкам существования

Перед реализацией проверки на существование с помощью SELECT оцените влияние на производительность и соответствие логики вашим требованиям.

Визуализация

Определите хранимую процедуру как набор инструментов для работы с базой данных, состоящий из двух основных элемнтов:

Markdown Скопировать код Набор инструментов (🧰): [Инструмент Вставки (🔨), Инструмент Обновления (🔧)]

Когда появляется новый объект для вставки (🔩):

Markdown Скопировать код Если объект соответствует существующей записи: Используем Инструмент Обновления (🔧) 🔧 + 🔩 -> Запись обновлена! (🕳️) Иначе: Используем Инструмент Вставки (🔨) 🔨 + 🔩 -> Создана новая запись! (🕳️🆕)

Процедура выбирает инструмент на основе того, имеется ли для объекта соответствующая запись:

Markdown Скопировать код 🧰🔍🔩 -> (🔧 или 🔨?) -> 🕳️ (🔄 или 🆕)

В результате выполнения процедуры:

Markdown Скопировать код Входные данные: [🔩, 🔩🆕, 🔩🆕] С использованием 🧰: Для существующего '🔩' применено: 🔧🔄🕳️ Для '🔩🆕' использовано: 🔨🆕🕳️ Для еще одного '🔩🆕' применено: 🔨🆕🕳️

Выбирая подходящий инструмент, вы можете максимально эффективно проводить операции вставки и обновления, обновляя базу данных без лишних действий.

Продвинутые подходы для мастеров Upsert

Улучшение производительности для Upsert

Любой подход upsert влияет на производительность. Мощный оператор MERGE , если его использовать неправильно, может оказаться ресурсоемким. Отслеживайте планы запросов и статистику, чтобы убедиться, что оператор действительно подходит для задачи.

Ожидайте новых функций SQL Server

Следите за обновлениями SQL Server, включающими улучшения выполнения операций upsert. Новые версии могут предлагать усовершенствования синтаксиса и производительности.

Преимущества знаний сообщества

Обращайтесь к блогам, форумам и другим источникам, чтобы узнать о реальной практике применения upsert в продвинутом производственном контексте.

Полезные материалы