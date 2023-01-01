Стоит ли использовать верхний регистр для ключевых слов SQL?

Быстрый ответ

Использование верхнего регистра для ключевых слов в SQL улучшает читаемость кода, так как ключевые слова легче отличить от имен таблиц и колонок. Например:

SQL Скопировать код -- Не забывайте про оформление при выборке данных! SELECT * FROM Customers WHERE Age > 30;

Соблюдение этого стандарта при написании SQL-скриптов позволяет увеличить понятность и единообразие кода, упрощая ориентацию в нем и облегчая его поддержку. И поскольку SQL не чувствителен к регистру, использование верхнего регистра не влияет на функциональность кода.

Тем не менее, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения. Использование нижнего регистра может сосредоточить внимание на логике, а использование смешанного регистра помогает выделить отдельные элементы кода.

История и стилистика

Когда-то в прошлом, из-за технических ограничений, стало принятым использовать верхний регистр для ключевых слов в SQL. Но с появлением современных текстовых редакторов с подсветкой синтаксиса это стало менее важным.

Использование нижнего регистра может придать коду SQL больше элегантности и гармоничности, направляя внимание на бизнес-логику. Такой стиль также помогает выделить литералы и комментарии.

Баланс между читаемостью и комфортом работы

Роль последовательного стиля

Независимо от выбранного регистра, важно придерживаться одной стилистики. Это делает SQL-код более понятным и приятным для чтения, особенно при командной работе или при работе с открытым исходным кодом.

Набор текста

Если работа с SQL у вас на регулярной основе, выбор регистра, который рассчитан на то, чтобы не было необходимости нажимать Shift, может снизить усталость и повысить производительность работы.

Визуализация

SQL-ключевые слова в верхнем регистре аналогичны трафаретным знакам приметным на трассе кода:

Markdown Скопировать код 🛣️ (Трасса): SELECT * FROM Customers WHERE age > 30 AND city = 'Seattle';

Верхний регистр = ярко выделенные ориентиры

Markdown Скопировать код 🚧🔍🚧: [SELECT, FROM, WHERE, AND] # SQL-ключевые слова в верхнем регистре служат наглядными ориентирами, направляющими мысли программиста.

Нижний регистр = плавность кода

Markdown Скопировать код 🚗💨🚗: [select, from, where, and] # SQL-ключевые слова в нижнем регистре заставляют код читать плавно, как обычные предложения.

Дорожные знаки помогают легче ориентироваться!

Имена объектов: пример использования смешанного регистра

При выборе имён для объектов базы данных можно применять смешанный регистр. Это поможет выделить эти объекты на фоне ключевых слов и остальной части кода:

SQL Скопировать код -- Имена смешанногоРегистра без намека на суматоху! SELECT MixedColumn FROM MixedTable WHERE SomeColumn IS NOT NULL;

Развенчание мифа о верхнем регистре и производительности

Распространенный миф, что использование верхнего регистра улучшает производительность запросов, не имеет под собой реальных оснований. SQL-парсеры обрабатывают запросы в любом регистре идентично, создавая одинаковые оптимизированные планы запросов.

Просто идите со временем

Гибкость в программировании — это знак профессионализма. В зависимости от проекта можно придерживаться строгого стиля, либо выбирать его самостоятельно. Будьте готовы адаптировать стиль написания SQL к ситуации.

