Стоит ли использовать верхний регистр для ключевых слов SQL?
Быстрый ответ
Использование верхнего регистра для ключевых слов в SQL улучшает читаемость кода, так как ключевые слова легче отличить от имен таблиц и колонок. Например:
-- Не забывайте про оформление при выборке данных!
SELECT * FROM Customers WHERE Age > 30;
Соблюдение этого стандарта при написании SQL-скриптов позволяет увеличить понятность и единообразие кода, упрощая ориентацию в нем и облегчая его поддержку. И поскольку SQL не чувствителен к регистру, использование верхнего регистра не влияет на функциональность кода.
Тем не менее, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения. Использование нижнего регистра может сосредоточить внимание на логике, а использование смешанного регистра помогает выделить отдельные элементы кода.
История и стилистика
Когда-то в прошлом, из-за технических ограничений, стало принятым использовать верхний регистр для ключевых слов в SQL. Но с появлением современных текстовых редакторов с подсветкой синтаксиса это стало менее важным.
Использование нижнего регистра может придать коду SQL больше элегантности и гармоничности, направляя внимание на бизнес-логику. Такой стиль также помогает выделить литералы и комментарии.
Баланс между читаемостью и комфортом работы
Роль последовательного стиля
Независимо от выбранного регистра, важно придерживаться одной стилистики. Это делает SQL-код более понятным и приятным для чтения, особенно при командной работе или при работе с открытым исходным кодом.
Набор текста
Если работа с SQL у вас на регулярной основе, выбор регистра, который рассчитан на то, чтобы не было необходимости нажимать Shift, может снизить усталость и повысить производительность работы.
Визуализация
SQL-ключевые слова в верхнем регистре аналогичны трафаретным знакам приметным на трассе кода:
🛣️ (Трасса): SELECT * FROM Customers WHERE age > 30 AND city = 'Seattle';
Верхний регистр = ярко выделенные ориентиры
🚧🔍🚧: [SELECT, FROM, WHERE, AND]
# SQL-ключевые слова в верхнем регистре служат наглядными ориентирами, направляющими мысли программиста.
Нижний регистр = плавность кода
🚗💨🚗: [select, from, where, and]
# SQL-ключевые слова в нижнем регистре заставляют код читать плавно, как обычные предложения.
Дорожные знаки помогают легче ориентироваться!
Имена объектов: пример использования смешанного регистра
При выборе имён для объектов базы данных можно применять смешанный регистр. Это поможет выделить эти объекты на фоне ключевых слов и остальной части кода:
-- Имена смешанногоРегистра без намека на суматоху!
SELECT MixedColumn FROM MixedTable WHERE SomeColumn IS NOT NULL;
Развенчание мифа о верхнем регистре и производительности
Распространенный миф, что использование верхнего регистра улучшает производительность запросов, не имеет под собой реальных оснований. SQL-парсеры обрабатывают запросы в любом регистре идентично, создавая одинаковые оптимизированные планы запросов.
Просто идите со временем
Гибкость в программировании — это знак профессионализма. В зависимости от проекта можно придерживаться строгого стиля, либо выбирать его самостоятельно. Будьте готовы адаптировать стиль написания SQL к ситуации.
Полезные материалы
- Руководство по стилю SQL от Саймона Холивелла — авторитетный источник информации о форматировании и стиле кода SQL.
- Регистрозависимость синтаксиса SQL – Stack Overflow — обсуждение влияния регистра на синтаксис SQL.
- Стандарты написания кода SQL – SQLShack — полезные рекомендации и стандарты, направленные на обеспечение легкости чтения и поддержки SQL-кода.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик