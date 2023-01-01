Статистика по датам SQL: учёт null в MIN и MAX функциях#Работа с датами и временем #NULL и обработка пропусков #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для отображения
NULL в функциях
MIN или
MAX воспользуйтесь функцией
COALESCE. Она преобразует
NULL в значения, пределы которых соответствуют вашему запросу. Для
MIN используйте "крайне высокое" число, что принудит
NULL принять наибольшее значение. Когда работаете с
MAX, действуйте наоборот — вводите "чрезвычайно низкое" число.
Для значения минимума:
SELECT MIN(COALESCE(column, 'крайне большое число')) FROM table;
-- 'Крайне большое число' замените на число, которое гарантированно больше любого значения в столбце.
Для значения максимума:
SELECT MAX(COALESCE(column, 'крайне малое число')) FROM table;
-- 'Крайне малое число' замените на число, которое меньше всех возможных значений в столбце.
Убедитесь, что выбранные значения настолько экстремальны, что очевидно превышают разумный предел значений в вашем
столбце.
Внимание к тонкостям
Заменяя
NULL, убедитесь, что используемый тип данных совместим со значениями столбца. Например, в числовых столбцах заменяйте
NULL числовыми границами:
SELECT MIN(COALESCE(startDate, '19000101')) AS СамаяРанняяДата FROM вашаТаблица;
-- Для столбцов с датами '19000101' может служить ранней границей
Если
NULL указывает на неоконченный период, функция
GETDATE() может предоставить актуальную верхнюю границу:
SELECT MAX(COALESCE(endDate, GETDATE())) AS СамаяПоздняяДата FROM вашаТаблица;
-- Воспринимайте NULL как "текущее время", что обозначит сегодняшнюю дату.
Группировка с учетом NULL
При использовании
GROUP BY совместно с
MIN и
MAX следует быть осторожным, чтобы
NULL не искажал результаты. Группируйте данные по ключевому полю для корректной обработки
NULL:
SELECT RecordID, MIN(COALESCE(startDate, '19000101')), MAX(COALESCE(endDate, GETDATE()))
FROM вашаТаблица
GROUP BY RecordID; -- В каждой группе NULL рассматривается как значимое значение.
Такой подход сохраняет телесность данных и учитывает значения
NULL при расчетах в группах.
Визуализация
Отображение процесса включения значений
NULL в функции
MIN или
MAX можно представить как ступеньки:
|Ступень
|Высота
|№1
|5 см
|№2
|NULL
|<-- Эта ступень не видна, но на самом деле это уровень пола (0 см)!
|№3
|10 см
Считая невидимую ступеньку (NULL) нулевой отметкой, мы можем учесть ее:
SELECT MIN(COAALESCE(Высота, 0)) as НаименьшаяВысотаСтупеньки FROM Лестница;
-- Таким образом, мы учитываем и скрытую ступеньку.
Или когда требуется найти самую низкую точку:
Самая нижняя точка 📉:
| |
| | №3
| | №3
| №2| №1
|___|___|
COALESCE заменяет невидимую ступеньку
NULL на действительное значение (0 см), включая ее в расчет
MIN.
Переходим к альтернативам
NULLIF в арсенале
Используйте
NULLIF для исключения определенных значений из
MIN или
MAX. Если они соответствуют определенному значению, они преобразуются в
NULL:
SELECT MIN(NULLIF(столбец, 'значение для исключения')) FROM таблица;
-- Таким образом, мы исключаем 'значение для исключения' из учета при определении минимума.
Счет идет на подсчет
COUNT(столбец) подсчитывает только не-NULL значения, в то время как
COUNT(*) учитывает все записи:
SELECT
COUNT(endDate), -- Только цифровые значения, исключая NULL
COUNT(*) -- Все записи, включая NULL
FROM вашаТаблица;
Вызовем операторы CASE
CASE может быть полезным при учете
NULL в расчетах в сложных условиях:
SELECT
MIN(CASE WHEN column IS NULL THEN 'замещающее значение' ELSE column END)
FROM table; -- С 'CASE' легко управлять обработкой NULL.
Денис Сурков
архитектор данных