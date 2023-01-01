Стандарты кодирования SQL для улучшения читаемости

Быстрый ответ

Чтобы улучшить производительность SQL-запросов, следуйте стандартам написания кода. Используйте понятные алиасы таблиц, обозначьте ключевые слова SQL ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ для увеличения читабельности кода. Применяйте систематический подход к именованию объектов: 't' для таблиц, 'vw' для представлений, 'proc' для хранимых процедур. Старайтесь не использовать префикс "sp_", чтобы не спутать ваши процедуры с системными.

Следуйте принципу простоты в названии — имена таблиц лучше использовать в единственном числе, чтобы предотвратить путаницу. Располагайте ключевые слова SQL на отдельных строках, отделяйте строки кода отступами для удобства отладки. Если вы собираетесь использовать префиксы для таблиц, то лучше обойтись без них, за исключением случаев, когда структура организована по схемам. Разместите запятые после признаков в списке колонок, что придаст вашему коду аккуратность. SQL-программирование — это искусство, требующее четкости и пространства для каждого элемента.

SQL Скопировать код -- Получить список активных пользователей SELECT u.UserID, u.FirstName, u.LastName FROM dbo.Users AS u WHERE u.IsActive = 1 ORDER BY u.LastName ASC;

В сфере хранимых процедур существуют свои особенности. Используйте SET NOCOUNT ON для улучшения работы, а имена процедур позволяйте отражать тип операции: 'SEL' для чтения, 'UPD' для обновления и т.д. Для эффективного управления кодом логически группируйте объекты и используйте информативные префиксы.

Тонкости создания удобочитаемого и производительного SQL-кода заключаются в поддержании баланса между читаемостью кода, скоростью выполнения операций и следованием стандартам.

Стандарты написания SQL кода для улучшения понятности и упрощения поддержки

Эффективная стратегия именования алиасов и префиксов

Присваивайте алиасы таблицам и представлениям, используя краткие и понятные обозначения, например, 'cust' для клиентов и 'ord' для заказов. Это упростит читаемость кода, особенно при работе с несколькими сущностями и объединениями.

Использование заглавных букв в ключевых словах SQL и форматирование кода с помощью пробелов

Выделите ключевые слова SQL типа SELECT, FROM, WHERE заглавными буквами для их более легкого визуального восприятия и упрощения чтения запросов. Следите за последовательностью форматирования, размещая ключевые части запроса на отдельных строках. Это особенно актуально для больших блоков кода.

Достойное обращение с NULL

Обработка NULL в SQL может быть сложнейшей. Воспользуйтесь функцией COALESCE для определения альтернативного значения в случае NULL. Это будет способствовать предотвращению непредвиденных ошибок.

SQL Скопировать код -- Делаем противостояние NULL адекватным SELECT COALESCE(ColName, 'Default Value') FROM dbo.Table;

Структурирование кода для достижения высокой производительности и упрощения отладки

Следуйте строгим правилам при написании процедур. Используйте префикс 'proc' для их обозначения и называйте их в соответствии с выполняемыми задачами. Включайте проверенные методы оптимизации, такие как правильное использование индексов и типов объединений, чтобы улучшить производительность. Отделяйте каждую операцию на новой строке для упрощения отладки. Такой подход поможет быстрее находить и исправлять ошибки.

Визуализация

Стандарты SQL – это ваш личный архитектурный проект кода. Создание инструкции по написанию SQL похоже на разработку чертежа здания:

Соглашения об именовании 🏷️ – это ориентиры вашего кода.

Правила форматирования 📐 – это настройки для стандартизации.

Стандарты комментирования 💬 – это ваши направляющие заметки.

Оптимизация запросов ⚙️ – это детали эффективного дизайна.

Контроль версий 🕘 – это сохранение вашей истории изменений.

Практики безопасности 🔒 – это приемы для защиты.

Помните, каждая строка кода в SQL — это ваш вклад в создание мощной и эффективной базы данных:

Высококачественный кирпич (🧱) = Содержательная строка кода

Основание (📑) = Базовый стандарт SQL

Убедитесь, что ваши запросы к данным надежны, поддерживаются и функциональны.

Подробное руководство по эффективному и удобочитаемому SQL

Упрощение сложных запросов для большего понимания

Для упрощения сложных запросов используйте Общие Табличные Выражения (CTE) или подзапросы. Это не только поможет в понимании запросов, но и может повысить производительность.

SQL Скопировать код -- Простота — ключ к пониманию SQL WITH OrderedCustomers AS ( SELECT CustomerID, FirstName, LastName FROM Customers WHERE Country = 'Germany' ) SELECT * FROM OrderedCustomers ORDER BY LastName ASC;

Защитите ваши запросы

Безопасность – это приоритет №1. Обеспечьте защиту ваших запросов, используя параметризованные запросы для предотвращения SQL-инъекций, и избегайте прямого соединения данных от пользователей с SQL-выражениями.

Проекты с историей важны! Используйте контроль версий

Ведите систему контроля версий для составления истории изменений. Это позволит вам управлять кодом эффективнее, а также спланировать будущее для схем баз данных и процедур, придерживаясь принципов стабильности и надежности.

