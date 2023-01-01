Стандарт эскейпинга имен колонок SQL: MySQL, SQLite, MS SQL

Быстрый ответ

В стандартах SQL имена столбцов обычно окружаются двойными кавычками ( " ). Их использование необходимо, когда речь идет о зарезервированных словах или именах столбцов, содержащих специальные символы.

SQL
SELECT "order", "user" FROM "data";

Отметим, что различные системы управления базами данных предпочитают использовать свои знаки. Например, в MySQL используются обратные кавычки ( ), а SQL Server предпочитает квадратные скобки ( [ ] ). Прежде чем приступить к использованию, стоит ознакомиться с документацией выбранной СУБД.

Рассмотрим более подробно разграничители идентификаторов SQL

Когда вы работаете с несколькими СУБД, вам следует учитывать их особенности. Согласно стандарту SQL:1999, имена столбцов должны обозначаться двойными кавычками ( " ), однако в реальности каждая система управления базами имеет свои особенности.

Разграничители идентификаторов, специфичные для разных СУБД

MySQL : по умолчанию привычнее использовать обратные кавычки ( ), но возможно и использование двойных кавычек, если активирован режим ANSI_QUOTES .

: по умолчанию привычнее использовать обратные кавычки ( ), но возможно и использование двойных кавычек, если активирован режим . SQL Server : предпочитает использование квадратных скобок ( [ ] ), но при включении параметра QUOTED_IDENTIFIER поддерживает и двойные кавычки.

: предпочитает использование квадратных скобок ( ), но при включении параметра поддерживает и двойные кавычки. SQLite : полностью соответствует стандарту, признавая двойные кавычки.

: полностью соответствует стандарту, признавая двойные кавычки. Oracle и PostgreSQL: также, как и SQLite, они следуют стандарту и используют двойные кавычки без необходимости в дополнительной настройке.

Написание универсальных запросов

Когда вы работаете с множеством СУБД, необходимо узнавать и применять специфические для каждой системы разграничители идентификаторов, чтобы запросы работали корректно.

Визуализация

Базу данных SQL можно сравнить с музеем искусства: таблицы – это произведения искусства, а столбцы – объекты, которые они содержат:

Художественная галерея 🖼️:
| Произведение искусства (Таблица) |
|----------------------------------|
| Объект_А (Столбец) |
| Объект_2_с_рамкой (Столбец) | <<< именно эта "рамка" символизирует экранирование
| Объект#3 (Столбец) |

Экранирование обозначает для SQL-движка, что имя столбца должно быть интерпретировано буквально, как отдельный элемент, а не как часть SQL-команды.

SELECT "Объект_2_с_рамкой" FROM "Произведение искусства";

Подробная информация о разграничителях идентификаторов в SQL

Правила использования разграничителей

Соблюдение правил экранирования значительно снижает вероятность возникновения SQL-ошибок и облегчает совместимость между различными СУБД.

В каких случаях следует экранировать имена?

Зарезервированные слова: Если идентификатор совпадает с ключевым словом SQL, необходимо использовать экранирование, чтобы избежать путаницы. Специальные символы: При использовании в идентификаторах пробелов, знаков пунктуации и других символов требуется экранирование. Смешение регистров: В некоторых СУБД, включая PostgreSQL, регистр неквотированных имен влияет на то, как они интерпретируются.

Нестандартные символы – внимание к деталям

Идентификаторы, содержащие нестандартные символы, требуют особого подхода к экранированию для корректной работы SQL-запросов.

Сравнение практик экранирования в разных СУБД

Представим примеры корректного экранирования идентификаторов в некоторых наиболее известных СУБД. Запомните, что последовательность и правильность в SQL всегда важны.

MySQL (с режимом ANSI_QUOTES):

SELECT "order", "user" FROM "data";

(с режимом ANSI_QUOTES): PostgreSQL и Oracle :

SELECT "order", "user" FROM "data";

: SQL Server:

SELECT [order], [user] FROM [data];

Пишите свой код ответственно, чтобы запросы были понятными и легкими для поддержки.

