Сравнение значений NULL в T-SQL для предотвращения дубликатов

Быстрый ответ

При сравнении значений, которые могут быть NULL в T-SQL, рекомендуется использовать функцию ISNULL() . Данная функция заменяет NULL на определенное значение, что позволяет сравнивать данные напрямую:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ISNULL(Value1, 'SafeValue') = ISNULL(Value2, 'SafeValue') THEN 'Равны' ELSE 'Не равны' END as Result FROM YourTable

Вместо 'SafeValue' следует вставить такое значение, которое не может появиться в контексте сравнения. Так, можно избежать некорректного совпадения. Также можно использовать функцию COALESCE() , она аналогично обрабатывает значения NULL при сравнении.

Усовершенствованные методы сравнения в T-SQL

Если в вашей работе встречаются сложные случаи, когда NULL играет особую роль, можно обратиться к более продвинутым методам сравнения. Ниже представлены несколько техник, которые помогут эффективней обрабатывать значения NULL и избегать дублирования данных.

Использование INTERSECT для учета NULL в сравнении

Оператор INTERSECT позволяет точно определить равенство значений, включая NULL. Он возвращает общие элементы двух наборов данных, учитывая при этом значения NULL:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN EXISTS( SELECT Value1 INTERSECT SELECT Value2) THEN 'Идентичны' ELSE 'Различаются' END as IntersectionResult FROM YourTable

Обращаем ваше внимание: INTERSECT расценивает значения NULL как уникальные.

Применение ограничений UNIQUE

Ограничение UNIQUE желательно использовать на полях, которые допускают значение NULL, для обеспечения целостности данных. Это предотвратит неюместное дублирование записей и улучшит качество данных:

SQL Скопировать код CREATE UNIQUE INDEX idx_your_column ON YourTable(YourColumn) WHERE YourColumn IS NOT NULL;

Наличие дубликатов в базе данных наравне бесполезно, как шоколадный чайник.

Проверка на неравенство с NULLIF

При проверке на неравенство можно использовать сочетание функций ISNULL и NULLIF для лаконичного выражения несоответствия:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN NULLIF(Value1, Value2) IS NOT NULL OR NULLIF(Value2,Value1) IS NOT NULL THEN 'Не идентичны' ELSE 'Идентичны' END as InequalityResult FROM YourTable

То, что значения не строго одинаковы, не значит, что они полностью разные.

Визуализация

Сравнение null значений в T-SQL можно сравнить с призрачным свиданием:

Markdown Скопировать код Представьте два дома 🏠🤝🏚️ В первом доме призрак (👻 или ничего): 'Бу!' или тишина... Во втором доме призрак (👻 или ничего): 'Бу!' или тишина... Совпадают ли они?

В T-SQL мы используем IS NULL или IS NOT NULL , чтобы понять, совпадают ли действия призраков:

SQL Скопировать код Призрак в первом доме (Value1) | Призрак во втором доме (Value2) | Совпадают ли? (🤔) ------------------------------- | ------------------------------- | ------------- NULL | NULL | Да (Безмолвное согласие 🤫) NULL | 👻 | Нет (Неожиданный сюрприз 🚫) 👻 | NULL | Нет (Внезапный поворот 🚫) 👻 | 👻 | Да (Общий призрак 👻)

Следующий пример иллюстрирует проверку на равенство в уединенном замке SQL:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN (Value1 IS NULL AND Value2 IS NULL) OR (Value1 IS NOT NULL AND Value2 IS NOT NULL AND Value1 = Value2) THEN 'Удивительно похожи! 👍' ELSE 'Миры различны! 👎' END

Помните, что в мире SQL каждому "призраку" свойственна уникальная история. 🔍✨

Тонкости и распространённые ошибки

Обратите внимание на ANSI_NULLS

Учтите, что обработка значений NULL в T-SQL может изменяться в зависимости от параметра ANSI_NULLS. При включенном режиме происходит сравнение значений в соответствии со стандартом SQL-92, что предохраняет от ошибок:

SQL Скопировать код SET ANSI_NULLS ON;

Эффективное индексирование

Для обеспечения высокой производительности индексов SQL следует учесть синхронизацию сравнений с индексами. Создавайте составные индексы для полей, которые сравниваются часто, а для редко встречающихся значений используйте фильтрованные индексы.

Сложные структуры данных

При работе со сложными структурами данных или большим объемом полей целесообразно вынести логику сравнения в пользовательские функции или view. Это поможет стандартизировать обработку NULL и уменьшит дублирование кода в запросах.

