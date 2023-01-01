logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сравнение значений NULL в T-SQL для предотвращения дубликатов
Перейти

Сравнение значений NULL в T-SQL для предотвращения дубликатов

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #NULL и обработка пропусков  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

При сравнении значений, которые могут быть NULL в T-SQL, рекомендуется использовать функцию ISNULL(). Данная функция заменяет NULL на определенное значение, что позволяет сравнивать данные напрямую:

SQL
Скопировать код
SELECT CASE 
         WHEN ISNULL(Value1, 'SafeValue') = ISNULL(Value2, 'SafeValue') THEN 'Равны'
         ELSE 'Не равны'
       END as Result
FROM YourTable

Вместо 'SafeValue' следует вставить такое значение, которое не может появиться в контексте сравнения. Так, можно избежать некорректного совпадения. Также можно использовать функцию COALESCE(), она аналогично обрабатывает значения NULL при сравнении.

Пошаговый план для смены профессии

Усовершенствованные методы сравнения в T-SQL

Если в вашей работе встречаются сложные случаи, когда NULL играет особую роль, можно обратиться к более продвинутым методам сравнения. Ниже представлены несколько техник, которые помогут эффективней обрабатывать значения NULL и избегать дублирования данных.

Использование INTERSECT для учета NULL в сравнении

Оператор INTERSECT позволяет точно определить равенство значений, включая NULL. Он возвращает общие элементы двух наборов данных, учитывая при этом значения NULL:

SQL
Скопировать код
SELECT CASE 
         WHEN EXISTS(
              SELECT Value1 
              INTERSECT 
              SELECT Value2)
         THEN 'Идентичны' 
         ELSE 'Различаются' 
       END as IntersectionResult
FROM YourTable

Обращаем ваше внимание: INTERSECT расценивает значения NULL как уникальные.

Применение ограничений UNIQUE

Ограничение UNIQUE желательно использовать на полях, которые допускают значение NULL, для обеспечения целостности данных. Это предотвратит неюместное дублирование записей и улучшит качество данных:

SQL
Скопировать код
CREATE UNIQUE INDEX idx_your_column 
ON YourTable(YourColumn) 
WHERE YourColumn IS NOT NULL;

Наличие дубликатов в базе данных наравне бесполезно, как шоколадный чайник.

Проверка на неравенство с NULLIF

При проверке на неравенство можно использовать сочетание функций ISNULL и NULLIF для лаконичного выражения несоответствия:

SQL
Скопировать код
SELECT CASE
         WHEN NULLIF(Value1, Value2) IS NOT NULL OR NULLIF(Value2,Value1) IS NOT NULL
         THEN 'Не идентичны'
         ELSE 'Идентичны'
       END as InequalityResult
FROM YourTable

То, что значения не строго одинаковы, не значит, что они полностью разные.

Визуализация

Сравнение null значений в T-SQL можно сравнить с призрачным свиданием:

Markdown
Скопировать код
Представьте два дома 🏠🤝🏚️

В первом доме призрак (👻 или ничего): 'Бу!' или тишина...
Во втором доме призрак (👻 или ничего): 'Бу!' или тишина...

Совпадают ли они?

В T-SQL мы используем IS NULL или IS NOT NULL, чтобы понять, совпадают ли действия призраков:

SQL
Скопировать код
Призрак в первом доме (Value1) | Призрак во втором доме (Value2) | Совпадают ли? (🤔)
------------------------------- | ------------------------------- | -------------
NULL                            | NULL                            | Да (Безмолвное согласие 🤫)
NULL                            | 👻                              | Нет (Неожиданный сюрприз 🚫)
👻                              | NULL                            | Нет (Внезапный поворот 🚫)
👻                              | 👻                              | Да (Общий призрак 👻)

Следующий пример иллюстрирует проверку на равенство в уединенном замке SQL:

SQL
Скопировать код
SELECT CASE
         WHEN (Value1 IS NULL AND Value2 IS NULL) OR
              (Value1 IS NOT NULL AND Value2 IS NOT NULL AND Value1 = Value2) 
         THEN 'Удивительно похожи! 👍' 
         ELSE 'Миры различны! 👎' 
       END

Помните, что в мире SQL каждому "призраку" свойственна уникальная история. 🔍✨

Тонкости и распространённые ошибки

Обратите внимание на ANSI_NULLS

Учтите, что обработка значений NULL в T-SQL может изменяться в зависимости от параметра ANSI_NULLS. При включенном режиме происходит сравнение значений в соответствии со стандартом SQL-92, что предохраняет от ошибок:

SQL
Скопировать код
SET ANSI_NULLS ON;

Эффективное индексирование

Для обеспечения высокой производительности индексов SQL следует учесть синхронизацию сравнений с индексами. Создавайте составные индексы для полей, которые сравниваются часто, а для редко встречающихся значений используйте фильтрованные индексы.

Сложные структуры данных

При работе со сложными структурами данных или большим объемом полей целесообразно вынести логику сравнения в пользовательские функции или view. Это поможет стандартизировать обработку NULL и уменьшит дублирование кода в запросах.

Полезные материалы

  1. SQL: Функции, связанные с NULL — Обзор функций обработки NULL в T-SQL.
  2. Сравнение значений NULL в T-SQL – ANSI_NULLS — Анализ особенностей сравнения значений NULL в синтаксисе T-SQL.
  3. Лучшие практики при сравнении NULL в SQL Server — Сборник лучших методик и частых ошибок при работе с NULL в SQL Server.
  4. Оптимизатор SQL Server и NULL — Рассмотрение обработки значений NULL оптимизатором SQL Server.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию рекомендуется использовать для сравнения значений, которые могут быть NULL в T-SQL?
1 / 5

Денис Сурков

архитектор данных

