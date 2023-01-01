Сравнение времени в SQL Server: как игнорировать дату#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы произвести сравнение времени в SQL Server, используйте тип данных
TIME в условии
WHERE следующим образом:
SELECT * FROM YourTable
WHERE CAST(YourDateTimeColumn AS TIME) > '18:00:00';
Такой запрос извлечёт записи из таблицы
YourTable, время в которых превышает 18 часов. С помощью оператора
CAST достигается необходимая для сравнения временных значений точность.
Правила игры: Понимание datetime
Не забывайте, что в SQL Server значения datetime хранятся, как числа с плавающей точкой. Целая часть числа представляет собой дату, а дробная – время. Можно провести аналогию со стандартным 24-часовым форматом, где до двоеточия указаны часы, а после – минуты.
Три мушкетера времени: floor, cast и convert
Для сравнения лишь временных составляющих удобно преобразовать datetime в число с плавающей точкой, затем снова обратно в datetime, применив функции
FLOOR и
CAST. Функция
FLOOR помогает качественно отделить время от даты.
SELECT *, CAST(YourDateTimeColumn – CAST(FLOOR(CAST(YourDateTimeColumn AS FLOAT)) AS DATETIME) AS TIME) AS TimeOnly
FROM YourTable
Таким образом, вы получите колонку 'TimeOnly' для сравнения времени.
Приветствуем временной диапазон
Используйте
BETWEEN для выборки по временному диапазону. Время укажите в формате 'ЧЧ:ММ:СС'. Например, между '09:00:00' и '17:00:00'. Таким образом вы получите записи, совершенные в промежутке с 9 утра до 5 вечера.
Оформим вашего рыцаря времени: Стиль 108
С целью стандартизации вывода времени применяйте функцию
CONVERT в сочетании со стилем
108, чтобы получить время в формате
ЧЧ:ММ:СС.
SELECT CONVERT(VARCHAR, YourDateTimeColumn, 108) AS TimePortion
Жонглируем временными переменными
Упростите сложность ваших запросов, используя переменные для хранения времени при сравнении различных столбцов.
DECLARE @StartTime TIME = '08:00:00'; -- Начало дня
DECLARE @EndTime TIME = '12:00:00'; -- Время обеда
SELECT CASE
WHEN CAST(EventStart AS TIME) >= @StartTime AND CAST(EventEnd AS TIME) <= @EndTime
THEN 'Событие в установленное время'
ELSE 'Событие вне временного промежутка'
END as Status
FROM Events;
Визуализация
Можно представить процесс сравнения времени в SQL Server, как определение победителя в забеге между двумя бегунами:
Бегун A (🏃♀️): Предполагаемое время финиша: 14:00
Бегун B (🏃♂️): Предполагаемое время финиша: 14:15
Установим, кто пересечет финишную черту первым:
SELECT CASE
WHEN RunnerA.FinishTime < RunnerB.FinishTime
THEN 'Бегун A опередил 🏁'
ELSE 'Бегун B выиграл или ничья! 🏁'
END as Result
Таким образом мы сравниваем время, словно используя стоп-часы:
ЕСЛИ 14:00 < 14:15, ТО ⏱️: "Бегун A быстрее!"
ИНАЧЕ ⏱️: "Бегун B обогнал A или они пришли одновременно!"
Как обращаться с полуночными звонами
Для работы со специальными случаями, особенно в преддверии полуночи, требуется особое внимание.
-- Задача работать через полночь
SELECT *
FROM YourTable
WHERE (CAST(YourDateTimeColumn AS TIME) >= '22:00:00'
OR CAST(YourDateTimeColumn AS TIME) <= '02:00:00');
Важность деталей!
Не пренебрегайте долями секунды при сравнении времени – могут быть важны даже миллисекунды.
Часовые пояса: Не только география
Не забывайте учесть часовые пояса. Используйте смещение и AT TIME ZONE для правильного преобразования времени.
Алина Карпова
инженер по данным