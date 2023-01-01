logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сравнение UNION и OR в SQL: влияние на производительность
Перейти

Сравнение UNION и OR в SQL: влияние на производительность

#Оптимизация запросов  #UNION / UNION ALL  #Производительность и тюнинг  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В SQL правильный выбор между UNION и OR во многом зависит от эффективности применения индексов. UNION оптимизирует обращение к индексам, выполняя запросы независимо:

SQL

-- Вперёд, команда UNION!
SELECT column FROM table WHERE conditionA
UNION ALL
SELECT column FROM table WHERE conditionB;

При использовании UNION ALL нет необходимости делать проверку на дубли, что дает преимущество в скорости. Вместе с тем, OR может приводить к полному сканированию таблицы, что тормозит выполнение запроса. Однако производительность зависит от конкретного набора данных, поэтому важно проводить тестирование запросов на реальных датасетах.

Замена команды 'OR' на 'IN'

Для увеличения производительности можно заменить OR на IN, когда приходится выбирать несколько конкретных значений из одного столбца:

SQL

-- На подмогу приходит команда IN!
SELECT column FROM table WHERE column IN (value1, value2, ...);

Такой подход упрощает запрос и может повысить его производительность, особенно в таблицах InnoDB при правильном индексировании.

Оценка исполнительских данных

При выборе между UNION и OR нельзя опираться исключительно на скорость выполнения. Следует учесть следующие аспекты:

  • Объем обрабатываемых строк: UNION эффективно работает с меньшим количеством строк благодаря использованию индексов.
  • Читаемость запроса: OR делает запрос более читабельным при использовании в одном столбце, тогда как UNION структурирует различные условия более ясно.
  • Управление сложностью подзапросов: Сложные подзапросы с использованием OR могут быть более трудозатратными, чем их версия на UNION.
  • Понимание поведения оптимизатора: Проводите тестовые запуски и профилирование запросов, учитывая особенности оптимизаторов и распределение данных.

Визуализация

Применение UNION и OR можно визуально представить таким образом:

UNION использует разведчиков, каждый из которых следует своим путем:

Markdown

🕵️🕵️🕵️
🛣️  🛤️  🚦
# Разведчики действуют независимо, иногда их информация пересекается.

OR предпочитает одного гида, который ищет оптимальный путь:

Markdown

  👤
 /  |  \
🛣️  🛤️  🚦
# Гид выбирает наилучший путь, обрабатывая информацию оперативно.

Эффективность одного гида (OR) может превзойти результаты разведчиков (UNION).

Профессиональные ходы – бенчмаркинг

Бенчмаркинг помогает оценить и улучшить эффективность запросов:

  • Используйте профайлер запросов MySQL для анализа производительности.
  • Сравнивайте время выполнения UNION, UNION ALL и OR.
  • Обратите внимание на планы выполнения запросов для выявления возможных улучшений.
  • Анализируйте количество обработанных строк для оценки нагрузки на сервер.

Следите за обновлениями СУБД

Следите за обновлениями СУБД, так как они могут влиять на производительность операторов UNION и OR:

  • Будьте в курсе улучшений в оптимизаторе, которые могут повысить производительность использования OR.
  • Проверяйте результаты бенчмаркинга после каждого обновления СУБД.

Используйте UNION для избежания полного сканирования таблиц

Чтобы помочь UNION избежать полного сканирования:

  • Применяйте принцип "разделяй и властвуй", разделяя большие запросы.
  • Используйте временные таблицы для сбора информации.
  • Выполняйте фильтрацию данных при помощи индексированных подзапросов.

Полезные материалы

  1. SQL Indexing and Tuning e-Book for developers: Use The Index, Luke — детальное руководство по индексированию и настройке производительности SQL.
  2. UNION (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное описание оператора UNION в SQL Server.
  3. What's the difference between a temp table and table variable in SQL Server? – Database Administrators Stack Exchange — дискуссия о временных структурах в SQL Server и их влиянии на производительность.
  4. Questions – Ask TOM | Oracle — мнения экспертов и обсуждение вопросов производительности SQL, включая сравнение UNION и OR.
  5. PostgreSQL: Documentation: 16: Chapter 14. Performance Tips — официальное руководство PostgreSQL с советами по улучшению производительности.
  6. SQL Sentry | SolarWinds — инструмент для мониторинга и оптимизации производительности SQL, включая сравнение UNION и OR.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой из операторов SQL оптимизирует использование индексов наиболее эффективно?
1 / 5

Мария Шереметьева

DBA-консультант

