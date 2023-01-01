Сравнение UNION и OR в SQL: влияние на производительность

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQL правильный выбор между UNION и OR во многом зависит от эффективности применения индексов. UNION оптимизирует обращение к индексам, выполняя запросы независимо:

SQL
-- Вперёд, команда UNION! SELECT column FROM table WHERE conditionA UNION ALL SELECT column FROM table WHERE conditionB;

При использовании UNION ALL нет необходимости делать проверку на дубли, что дает преимущество в скорости. Вместе с тем, OR может приводить к полному сканированию таблицы, что тормозит выполнение запроса. Однако производительность зависит от конкретного набора данных, поэтому важно проводить тестирование запросов на реальных датасетах.

Замена команды 'OR' на 'IN'

Для увеличения производительности можно заменить OR на IN , когда приходится выбирать несколько конкретных значений из одного столбца:

SQL
-- На подмогу приходит команда IN! SELECT column FROM table WHERE column IN (value1, value2, ...);

Такой подход упрощает запрос и может повысить его производительность, особенно в таблицах InnoDB при правильном индексировании.

Оценка исполнительских данных

При выборе между UNION и OR нельзя опираться исключительно на скорость выполнения. Следует учесть следующие аспекты:

Объем обрабатываемых строк : UNION эффективно работает с меньшим количеством строк благодаря использованию индексов.

: эффективно работает с меньшим количеством строк благодаря использованию индексов. Читаемость запроса : OR делает запрос более читабельным при использовании в одном столбце, тогда как UNION структурирует различные условия более ясно.

: делает запрос более читабельным при использовании в одном столбце, тогда как структурирует различные условия более ясно. Управление сложностью подзапросов : Сложные подзапросы с использованием OR могут быть более трудозатратными, чем их версия на UNION .

: Сложные подзапросы с использованием могут быть более трудозатратными, чем их версия на . Понимание поведения оптимизатора: Проводите тестовые запуски и профилирование запросов, учитывая особенности оптимизаторов и распределение данных.

Визуализация

Применение UNION и OR можно визуально представить таким образом:

UNION использует разведчиков, каждый из которых следует своим путем:

🕵️🕵️🕵️ 🛣️ 🛤️ 🚦 # Разведчики действуют независимо, иногда их информация пересекается.

OR предпочитает одного гида, который ищет оптимальный путь:

👤 / | \ 🛣️ 🛤️ 🚦 # Гид выбирает наилучший путь, обрабатывая информацию оперативно.

Эффективность одного гида ( OR ) может превзойти результаты разведчиков ( UNION ).

Профессиональные ходы – бенчмаркинг

Бенчмаркинг помогает оценить и улучшить эффективность запросов:

Используйте профайлер запросов MySQL для анализа производительности.

Сравнивайте время выполнения UNION , UNION ALL и OR .

, и . Обратите внимание на планы выполнения запросов для выявления возможных улучшений.

Анализируйте количество обработанных строк для оценки нагрузки на сервер.

Следите за обновлениями СУБД

Следите за обновлениями СУБД, так как они могут влиять на производительность операторов UNION и OR :

Будьте в курсе улучшений в оптимизаторе, которые могут повысить производительность использования OR .

. Проверяйте результаты бенчмаркинга после каждого обновления СУБД.

Используйте UNION для избежания полного сканирования таблиц

Чтобы помочь UNION избежать полного сканирования:

Применяйте принцип "разделяй и властвуй", разделяя большие запросы.

Используйте временные таблицы для сбора информации.

Выполняйте фильтрацию данных при помощи индексированных подзапросов.

