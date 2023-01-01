Сравнение строк в PostgreSQL без учета регистра: методы
Быстрый ответ
Для сравнения строк без учета регистра в PostgreSQL вы можете использовать оператор
ILIKE или функцию
LOWER():
Пример использования ILIKE:
SELECT * FROM table WHERE name ILIKE 'john';
Пример применения функции LOWER:
SELECT * FROM table WHERE LOWER(name) = 'john';
Оба этих способа позволяют приводить строки к одному регистру, что обеспечивает надежное и эффективное проведение сравнения.
Подробное изложение: Citext, индексы и экранирование
Чудесный Citext
Используйте тип данных CITEXT, предоставленный PostgreSQL, для более простого осуществления сравнений без учета регистра:
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;
CREATE TABLE users (
email CITEXT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100)
);
При использовании CITEXT сравнение строк осуществляется автоматически:
INSERT INTO users (email, name) VALUES ('Test@Example.com', 'John Doe');
SELECT * FROM users WHERE email = 'test@example.com';
Индексы: когда требуется скорость
Для ускорения поиска используйте индекс на основе функции LOWER() или создайте триграммный индекс:
CREATE INDEX idx_lower_name ON users (LOWER(name));
CREATE EXTENSION pg_trgm;
CREATE INDEX idx_gin_name ON users USING gin (name gin_trgm_ops);
Знаки подстановки и экранирование
Для обеспечения корректной работы с символами подстановки применяйте функцию
replace(), которая служит для эскейпинга:
SELECT * FROM users WHERE replace(name, '!', '!!') ILIKE '%john%';
Для достого точного сопоставления строк предпочтительно использовать COLLATE:
ALTER TABLE users ALTER COLUMN email TYPE CITEXT COLLATE "en-US-x-icu";
Визуализация
Сравнение строк без учета регистра напоминает забавную аналогию с героями в масках — они внешне могут быть разными, но сущность у них общая.
Исходный список: ['Batman', 'batman', 'BATMAN'] Независимый от регистра список 💬🔍🎭
Примеры поиска героя под именем Бэтмен:
SELECT * FROM heroes WHERE LOWER(hero_name) = LOWER('batman');
Результат поиска: ['Batman', 'batman', 'BATMAN'] 👀
Решаем сложности: типы данных, ограничения и сортировка
Танцуем с типами данных
CITEXT упрощает процесс благодаря возможности неявного приведения типов:
SELECT * FROM users WHERE email = 'TEST@example.com';
Играем с уникальными ограничениями
Триграммные индексы обеспечивают ускорение поиска и поддержку уникальности:
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_email_trgm ON users USING gin (email gin_trgm_ops);
Сортировка и сопоставление
Используйте коллации ICU для детализированного сравнения и сортировки:
CREATE COLLATION ci_collation (provider = 'icu', locale = 'en-u-ks-primary', deterministic = false);
ALTER TABLE users ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR COLLATE ci_collation;
SELECT * FROM users ORDER BY name COLLATE "en-US-x-icu";
Виктор Ермаков
SQL-разработчик