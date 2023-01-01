logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Перейти

Сравнение строк в PostgreSQL без учета регистра: методы

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для сравнения строк без учета регистра в PostgreSQL вы можете использовать оператор ILIKE или функцию LOWER():

Пример использования ILIKE:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table WHERE name ILIKE 'john';

Пример применения функции LOWER:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table WHERE LOWER(name) = 'john';

Оба этих способа позволяют приводить строки к одному регистру, что обеспечивает надежное и эффективное проведение сравнения.

Подробное изложение: Citext, индексы и экранирование

Чудесный Citext

Используйте тип данных CITEXT, предоставленный PostgreSQL, для более простого осуществления сравнений без учета регистра:

SQL
Скопировать код
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;

CREATE TABLE users (
    email CITEXT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100)
);

При использовании CITEXT сравнение строк осуществляется автоматически:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO users (email, name) VALUES ('Test@Example.com', 'John Doe');

SELECT * FROM users WHERE email = 'test@example.com';

Индексы: когда требуется скорость

Для ускорения поиска используйте индекс на основе функции LOWER() или создайте триграммный индекс:

SQL
Скопировать код
CREATE INDEX idx_lower_name ON users (LOWER(name));

CREATE EXTENSION pg_trgm;
CREATE INDEX idx_gin_name ON users USING gin (name gin_trgm_ops);

Знаки подстановки и экранирование

Для обеспечения корректной работы с символами подстановки применяйте функцию replace(), которая служит для эскейпинга:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM users WHERE replace(name, '!', '!!') ILIKE '%john%';

Для достого точного сопоставления строк предпочтительно использовать COLLATE:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE users ALTER COLUMN email TYPE CITEXT COLLATE "en-US-x-icu";

Визуализация

Сравнение строк без учета регистра напоминает забавную аналогию с героями в масках — они внешне могут быть разными, но сущность у них общая.

Исходный список: ['Batman', 'batman', 'BATMAN'] Независимый от регистра список 💬🔍🎭

Примеры поиска героя под именем Бэтмен:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM heroes WHERE LOWER(hero_name) = LOWER('batman');

Результат поиска: ['Batman', 'batman', 'BATMAN'] 👀

Решаем сложности: типы данных, ограничения и сортировка

Танцуем с типами данных

CITEXT упрощает процесс благодаря возможности неявного приведения типов:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM users WHERE email = 'TEST@example.com';

Играем с уникальными ограничениями

Триграммные индексы обеспечивают ускорение поиска и поддержку уникальности:

SQL
Скопировать код
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_email_trgm ON users USING gin (email gin_trgm_ops);

Сортировка и сопоставление

Используйте коллации ICU для детализированного сравнения и сортировки:

SQL
Скопировать код
CREATE COLLATION ci_collation (provider = 'icu', locale = 'en-u-ks-primary', deterministic = false);
ALTER TABLE users ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR COLLATE ci_collation;

SELECT * FROM users ORDER BY name COLLATE "en-US-x-icu";

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.7. Сопоставление шаблонов — прочтите подробнее о работе операторов ILIKE и LIKE.
  2. Как выполнить регистронезависимый запрос в PostgreSQL? — ознакомьтесь с мнениями и подходами знатоков сообщества.
  3. PostgreSQL: Документация: F.10. citext — здесь можно найти рекомендации по использованию CITEXT.
  4. PostgreSQL: Документация: 11.7. Индексы на выражениях — эта страница содержит инструкции по оптимизации поиска.
  5. Сопоставление шаблонов – PostgreSQL wiki — ознакомьтесь с подробностями о сопоставлении шаблонов.
  6. PostgreSQL: Документация: 24.2. Поддержка коллаций — прочтите обзор по теме коллаций в PostgreSQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие операторы можно использовать для сравнения строк без учета регистра в PostgreSQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Загрузка...