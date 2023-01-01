Сравнение строк с учетом регистра в SQL: 'k' и 'K' различны

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для осуществления сравнения строк с учётом регистра применяйте COLLATE с регистрозависимой коллацией, например, в MS SQL Server это может быть SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS :

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS = 'SensitiveCase';

Оператор COLLATE выполняет точное сопоставление символов, делая важным их регистр: здесь 'A' будет отличаться от 'a'.

Обзор существенности регистра при использовании коллаций

Коллации задают правила для сравнения строк, в том числе, учёт регистра. Latin1_General_CS_AS используется для сравнений с учётом регистра. Чтобы сделать регистр значимым для определённого столбца, используйте команду ALTER TABLE .

SQL Скопировать код ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_column VARCHAR(100) COLLATE Latin1_General_CS_AS; -- Если бы SQL был супергероем, Latin1_General_CS_AS стал бы его незаменимым напарником.

Бинарные сравнения и методы создания хешей

Тип VARBINARY подходит для прецизионных бинарных сравнений, однако необходимо корректно задать максимальную длину, чтобы избежать обрезания данных. Функция HASHBYTES используется для сравнений с учётом регистра на основе хешей – это удобно, когда важно сохранить конфиденциальность данных.

SQL Скопировать код -- Даже Джеймс Бонд предпочёл бы сравнение на основе хешей вместо простого сравнения! SELECT * FROM secret_agents WHERE HASHBYTES('SHA1', codename) = HASHBYTES('SHA1', '007');

Обрезка для повышения точности

По возможности использования функции LTRIM и RTRIM перед сравнением строк помогут исключить влияние неожидаемых пробельных символов.

SQL Скопировать код -- SQL-парикмахерская ждёт вас для удаления лишних пробелов. SELECT * FROM your_table WHERE LTRIM(RTRIM(your_column)) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS = 'NoMoreWhitespaces';

Визуализация

Представим SQL как библиотеку, где важно найти книги, названия которых точно соответствуют регистру символов:

Markdown Скопировать код Поиск в SQL с учётом регистра: Список книг: ['Moby Dick', 'moby dick', 'MOBY DICK'] Запрос: 'Moby Dick'

С помощью бинарного сравнения вы обнаружите только:

Markdown Скопировать код Точное совпадение: ['Moby Dick'] # Увы, 'moby dick' и 'MOBY DICK', но вам сегодня не улыбнулась удача!

Здесь SQL помогает контролировать регистр символов.

Работа с чувствительностью к регистру на различных платформах SQL

Разные платформы SQL предлагают свои подходы к работе с регистрочувствительностью. В MySQL часто используют оператор BINARY , PostgreSQL поддерживает регистрозависимые запросы с использованием LIKE и регулярных выражений, а SQLite позволяет настроить коллации на уровне таблицы или запроса. Изучение этой тематики позволяет глубже проникнуть в мир SQL!

Обработка регистронезависимости

Для регистронезависимого сравнения строк широко применяются функции UPPER или LOWER , способные преобразовать строки к единому регистру.

SQL Скопировать код -- Иногда в SQL важнее учесть внутреннее сходство строк, нежели различия в регистрах символов. SELECT * FROM your_table WHERE UPPER(your_column) = UPPER('IgnoreMyCase');

Гарантирование целостности данных посредством правильных типов данных столбцов

Правильно выбранные типы данных и коллации, например, varchar с регистрочувствительной коллацией – это гарантия надёжного хранения переменных символов. Для удобства работы с коллациями и проведения точных сравнений символов можно использовать инструменты, такие как SQL Server Management Studio.

