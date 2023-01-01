Сравнение строк с учетом регистра в SQL: 'k' и 'K' различны#SQL для аналитиков #Основы SQL #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для осуществления сравнения строк с учётом регистра применяйте
COLLATE с регистрозависимой коллацией, например, в MS SQL Server это может быть
SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS:
SELECT *
FROM your_table
WHERE your_column COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS = 'SensitiveCase';
Оператор
COLLATE выполняет точное сопоставление символов, делая важным их регистр: здесь 'A' будет отличаться от 'a'.
Обзор существенности регистра при использовании коллаций
Коллации задают правила для сравнения строк, в том числе, учёт регистра.
Latin1_General_CS_AS используется для сравнений с учётом регистра. Чтобы сделать регистр значимым для определённого столбца, используйте команду
ALTER TABLE.
ALTER TABLE your_table
ALTER COLUMN your_column VARCHAR(100) COLLATE Latin1_General_CS_AS;
-- Если бы SQL был супергероем, Latin1_General_CS_AS стал бы его незаменимым напарником.
Бинарные сравнения и методы создания хешей
Тип
VARBINARY подходит для прецизионных бинарных сравнений, однако необходимо корректно задать максимальную длину, чтобы избежать обрезания данных. Функция
HASHBYTES используется для сравнений с учётом регистра на основе хешей – это удобно, когда важно сохранить конфиденциальность данных.
-- Даже Джеймс Бонд предпочёл бы сравнение на основе хешей вместо простого сравнения!
SELECT *
FROM secret_agents
WHERE HASHBYTES('SHA1', codename) = HASHBYTES('SHA1', '007');
Обрезка для повышения точности
По возможности использования функции
LTRIM и
RTRIM перед сравнением строк помогут исключить влияние неожидаемых пробельных символов.
-- SQL-парикмахерская ждёт вас для удаления лишних пробелов.
SELECT *
FROM your_table
WHERE LTRIM(RTRIM(your_column)) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS = 'NoMoreWhitespaces';
Визуализация
Представим SQL как библиотеку, где важно найти книги, названия которых точно соответствуют регистру символов:
Поиск в SQL с учётом регистра:
Список книг: ['Moby Dick', 'moby dick', 'MOBY DICK']
Запрос: 'Moby Dick'
С помощью бинарного сравнения вы обнаружите только:
Точное совпадение: ['Moby Dick']
# Увы, 'moby dick' и 'MOBY DICK', но вам сегодня не улыбнулась удача!
Здесь SQL помогает контролировать регистр символов.
Работа с чувствительностью к регистру на различных платформах SQL
Разные платформы SQL предлагают свои подходы к работе с регистрочувствительностью. В MySQL часто используют оператор
BINARY, PostgreSQL поддерживает регистрозависимые запросы с использованием
LIKE и регулярных выражений, а SQLite позволяет настроить коллации на уровне таблицы или запроса. Изучение этой тематики позволяет глубже проникнуть в мир SQL!
Обработка регистронезависимости
Для регистронезависимого сравнения строк широко применяются функции
UPPER или
LOWER, способные преобразовать строки к единому регистру.
-- Иногда в SQL важнее учесть внутреннее сходство строк, нежели различия в регистрах символов.
SELECT *
FROM your_table
WHERE UPPER(your_column) = UPPER('IgnoreMyCase');
Гарантирование целостности данных посредством правильных типов данных столбцов
Правильно выбранные типы данных и коллации, например, varchar с регистрочувствительной коллацией – это гарантия надёжного хранения переменных символов. Для удобства работы с коллациями и проведения точных сравнений символов можно использовать инструменты, такие как SQL Server Management Studio.
Полезные материалы
- COLLATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробно о использовании COLLATE в SQL Server в официальной документации от Microsoft.
- SQL Keywords Reference – w3schools — список ключевых слов SQL от w3schools, освещающий их чувствительность к регистру.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 9.7. Pattern Matching — подробная информация о регулярных выражениях и чувствительности к регистру в официальной документации PostgreSQL.
- What does 'COLLATE SQLLatin1GeneralCP1CI_AS' do? – Stack Overflow — переписка на Stack Overflow, где подробно разъясняется влияние коллаций на регистрочувствительность.
- SQL Language Expressions – SQLite — описание использования COLLATE для задания регистрочувствительности в официальной документации SQLite.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик