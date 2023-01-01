logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Сравнение строк без учёта регистра в Oracle SQL
Перейти

Сравнение строк без учёта регистра в Oracle SQL

Быстрый ответ

Для компарации строк без учета регистра в SQL применяются функции LOWER() или UPPER(), осуществляемые к каждому из сравниваемых аргументов:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(column_name) = LOWER('my_string');
-- Настоящие профессионалы прибегают к lower(); присоединяйтесь!

Таким способом можно нейтрализовать влияние различий в регистре на результат сравнения строк.

Сопоставление с использованием подстановочных символов

Для частичного совпадения строк используйте оператор LIKE в связке с функциями LOWER() или UPPER():

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(column_name) LIKE LOWER('%my_string%');
-- Подстановочные символы делают всю работу, когда регистр не имеет значения.

Применение глобальных настроек сессии

В Oracle вы можете изменить глобальные настройки сессии так, чтобы сравнение строк выполнялось без учета регистра:

SQL
Скопировать код
ALTER SESSION SET NLS_COMP = LINGUISTIC;
ALTER SESSION SET NLS_SORT = BINARY_CI;
-- Oracle, давайте будем терпимы к регистру, может быть?

Это позволит упростить запросы, если необходимо часто игнорировать регистр.

Визуализация

Представим, что у нас есть ячейки с табличками, на которых имена написаны в разном регистре:

Markdown
Скопировать код
На табличках: [ALICE, Bob, CHARLIE, alice, BOB, charlie]

Нам нужно выявить все ячейки с именем 'Alice', не обращая внимания на регистр. Для этого используем запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM lockers WHERE LOWER(name) = LOWER('Alice');

Итогом будет список ячеек с именем Alice, без зависимости от регистра:

🔓 ALICE
🔓 alice

Таким запросом мы подтверждаем возможность сравнения строк в SQL, идентифицируя идентичные имена без учета регистра.

Учёт эффективности и специальных символов

Использование LIKE с подстановочными символами в начале может снизить производительность запроса. Если сравнения без учета регистра часты, создайте функциональный индекс по функции LOWER() или UPPER() для увеличения эффективности:

SQL
Скопировать код
CREATE INDEX IDX_LOWER_COLUMN ON my_table ((LOWER(column_name)));
-- Появляется индекс, который производит сложную работу за вас!

Будьте внимательны: стандартные функции работы с регистром могут функционировать некорректно со специальными символами и буквами, не входящими в английский алфавит. Исследуйте настройки коллации и локализации для корректной работы.

Создание индексов для поиска без учёта регистра

Индексирование, обеспечивающее поиск строк без учета регистра, улучшает производительность запросов. Приведу пример для PostgreSQL:

SQL
Скопировать код
CREATE INDEX idx_case_insensitive_column 
ON table_name ((LOWER(column_name)));
-- Пусть индекс обеспечит сохранность ресурсов системы.

Настройте запросы на использование функции LOWER(), чтобы максимально использовать преимущества индекса.

Работа с не английскими буквами

Символы, не входящие в английский язык, могут вызвать сложности, поскольку обычное преобразование регистра может работать не адекватно. В таких случаях акцент следует делать на настройках коллации и кодировки:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM my_table WHERE column_name ILIKE 'my_string';
-- 'Строка' требует глобального подхода.

Например, в PostgreSQL ILIKE обеспечивает поиск без учета регистра, учитывающий особенности локализации.

Полезные материалы

  1. COLLATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — рекомендации по работе с COLLATE для безрегистрового сравнения строк в SQL Server.
  2. PostgreSQL: Documentation: 9.7. Pattern Matching — детализация использования ILIKE для игнорирования регистра в PostgreSQL.
  3. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.8.1 String Comparison Functions and Operators — обзор функций сравнения строк в MySQL, включая моменты игнорирования регистра.
  4. Oracle Database Online Documentation – Linguistic Sorting and String Searching — руководство по лингвистической сортировке и поиску строк без учёта регистра в Oracle.
  5. SQL Server LOWER() Function — информация о функции LOWER для сравнения строк без учета регистровых различий в SQL Server.
