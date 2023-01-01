Сравнение строк без учёта регистра в Oracle SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для компарации строк без учета регистра в SQL применяются функции LOWER() или UPPER() , осуществляемые к каждому из сравниваемых аргументов:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(column_name) = LOWER('my_string'); -- Настоящие профессионалы прибегают к lower(); присоединяйтесь!

Таким способом можно нейтрализовать влияние различий в регистре на результат сравнения строк.

Сопоставление с использованием подстановочных символов

Для частичного совпадения строк используйте оператор LIKE в связке с функциями LOWER() или UPPER() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(column_name) LIKE LOWER('%my_string%'); -- Подстановочные символы делают всю работу, когда регистр не имеет значения.

Применение глобальных настроек сессии

В Oracle вы можете изменить глобальные настройки сессии так, чтобы сравнение строк выполнялось без учета регистра:

SQL Скопировать код ALTER SESSION SET NLS_COMP = LINGUISTIC; ALTER SESSION SET NLS_SORT = BINARY_CI; -- Oracle, давайте будем терпимы к регистру, может быть?

Это позволит упростить запросы, если необходимо часто игнорировать регистр.

Визуализация

Представим, что у нас есть ячейки с табличками, на которых имена написаны в разном регистре:

Markdown Скопировать код На табличках: [ALICE, Bob, CHARLIE, alice, BOB, charlie]

Нам нужно выявить все ячейки с именем 'Alice', не обращая внимания на регистр. Для этого используем запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM lockers WHERE LOWER(name) = LOWER('Alice');

Итогом будет список ячеек с именем Alice, без зависимости от регистра:

🔓 ALICE 🔓 alice

Таким запросом мы подтверждаем возможность сравнения строк в SQL, идентифицируя идентичные имена без учета регистра.

Учёт эффективности и специальных символов

Использование LIKE с подстановочными символами в начале может снизить производительность запроса. Если сравнения без учета регистра часты, создайте функциональный индекс по функции LOWER() или UPPER() для увеличения эффективности:

SQL Скопировать код CREATE INDEX IDX_LOWER_COLUMN ON my_table ((LOWER(column_name))); -- Появляется индекс, который производит сложную работу за вас!

Будьте внимательны: стандартные функции работы с регистром могут функционировать некорректно со специальными символами и буквами, не входящими в английский алфавит. Исследуйте настройки коллации и локализации для корректной работы.

Создание индексов для поиска без учёта регистра

Индексирование, обеспечивающее поиск строк без учета регистра, улучшает производительность запросов. Приведу пример для PostgreSQL:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_case_insensitive_column ON table_name ((LOWER(column_name))); -- Пусть индекс обеспечит сохранность ресурсов системы.

Настройте запросы на использование функции LOWER() , чтобы максимально использовать преимущества индекса.

Работа с не английскими буквами

Символы, не входящие в английский язык, могут вызвать сложности, поскольку обычное преобразование регистра может работать не адекватно. В таких случаях акцент следует делать на настройках коллации и кодировки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE column_name ILIKE 'my_string'; -- 'Строка' требует глобального подхода.

Например, в PostgreSQL ILIKE обеспечивает поиск без учета регистра, учитывающий особенности локализации.

