Сравнение строк без учёта регистра в Oracle SQL
Быстрый ответ
Для компарации строк без учета регистра в SQL применяются функции
LOWER() или
UPPER(), осуществляемые к каждому из сравниваемых аргументов:
SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(column_name) = LOWER('my_string');
-- Настоящие профессионалы прибегают к lower(); присоединяйтесь!
Таким способом можно нейтрализовать влияние различий в регистре на результат сравнения строк.
Сопоставление с использованием подстановочных символов
Для частичного совпадения строк используйте оператор
LIKE в связке с функциями
LOWER() или
UPPER():
SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(column_name) LIKE LOWER('%my_string%');
-- Подстановочные символы делают всю работу, когда регистр не имеет значения.
Применение глобальных настроек сессии
В Oracle вы можете изменить глобальные настройки сессии так, чтобы сравнение строк выполнялось без учета регистра:
ALTER SESSION SET NLS_COMP = LINGUISTIC;
ALTER SESSION SET NLS_SORT = BINARY_CI;
-- Oracle, давайте будем терпимы к регистру, может быть?
Это позволит упростить запросы, если необходимо часто игнорировать регистр.
Визуализация
Представим, что у нас есть ячейки с табличками, на которых имена написаны в разном регистре:
На табличках: [ALICE, Bob, CHARLIE, alice, BOB, charlie]
Нам нужно выявить все ячейки с именем 'Alice', не обращая внимания на регистр. Для этого используем запрос:
SELECT * FROM lockers WHERE LOWER(name) = LOWER('Alice');
Итогом будет список ячеек с именем Alice, без зависимости от регистра:
🔓 ALICE
🔓 alice
Таким запросом мы подтверждаем возможность сравнения строк в SQL, идентифицируя идентичные имена без учета регистра.
Учёт эффективности и специальных символов
Использование
LIKE с подстановочными символами в начале может снизить производительность запроса. Если сравнения без учета регистра часты, создайте функциональный индекс по функции
LOWER() или
UPPER() для увеличения эффективности:
CREATE INDEX IDX_LOWER_COLUMN ON my_table ((LOWER(column_name)));
-- Появляется индекс, который производит сложную работу за вас!
Будьте внимательны: стандартные функции работы с регистром могут функционировать некорректно со специальными символами и буквами, не входящими в английский алфавит. Исследуйте настройки коллации и локализации для корректной работы.
Создание индексов для поиска без учёта регистра
Индексирование, обеспечивающее поиск строк без учета регистра, улучшает производительность запросов. Приведу пример для PostgreSQL:
CREATE INDEX idx_case_insensitive_column
ON table_name ((LOWER(column_name)));
-- Пусть индекс обеспечит сохранность ресурсов системы.
Настройте запросы на использование функции
LOWER(), чтобы максимально использовать преимущества индекса.
Работа с не английскими буквами
Символы, не входящие в английский язык, могут вызвать сложности, поскольку обычное преобразование регистра может работать не адекватно. В таких случаях акцент следует делать на настройках коллации и кодировки:
SELECT * FROM my_table WHERE column_name ILIKE 'my_string';
-- 'Строка' требует глобального подхода.
Например, в PostgreSQL
ILIKE обеспечивает поиск без учета регистра, учитывающий особенности локализации.
