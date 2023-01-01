Сравнение LINQ to Entities, LINQ to SQL и LINQ to Dataset

#Разное  
Быстрый ответ

LINQ to Entities использует преимущества фреймворка Entity Framework для взаимодействия с различными типами баз данных. LINQ to SQL специализирован на работе с SQL Server, преобразуя .NET-классы в SQL-таблицы. LINQ to DataSet работает с данными, хранящимися в памяти, и не требует подключений к внешним базам данных.

// Примеры запросов с использованием лямбда-выражений:

// LINQ to Entities:
var custQuery = dbContext.Customers.Where(c => c.Name.StartsWith("A"));

// LINQ to SQL:
var custQuery = dataContext.Customers.Where(c => c.Name.StartsWith("A"));

// LINQ to DataSet:
var custQuery = dataSet.Tables["Customers"].AsEnumerable()
                .Where(c => c.Field<string>("Name").StartsWith("A"));

Выбор зависит от используемой базы данных и того, обрабатываете ли вы активные данные или нет.

Пошаговый план для смены профессии

Подробности

LINQ to Entities: универсальный переводчик

LINQ to Entities — это совокупность Entity Framework и LINQ. Он взаимодействует с данными как с объектами и способен бороться с ограничениями различных баз данных. При помощи EF можно абстрагироваться от свойств конкретных баз, рассматривая данные как объекты и преобразуя запросы в SQL для соответствующей базы данных.

Этот фреймворк скрывает подробности работы с базами данных, предоставляя упрощенную модель, подходящую для объектно-ориентированной парадигмы. Его функционал включает в себя ленивую загрузку, миграции и отслеживание изменений объектов.

LINQ to SQL: эксперт по SQL

Первый инструмент ORM от Microsoft, LINQ to SQL, обеспечивает простое взаимодействие исключительно с SQL Server. Он строит мост между реляционной базой данных и объектно-ориентированным миром .NET.

LINQ to SQL оптимизирует запросы T-SQL для повышения производительности и предлагает статическую проверку типов, что помогает избежать ошибок на этапе выполнения.

LINQ to DataSet: эксперт по памяти

LINQ to DataSet — это инструмент для работы с DataSets и DataTables, применяемый в контексте ADO.NET. Он идеально подходит для работы с данными в оффлайн-режиме и обработки информации, передаваемой между процессами, позволяя оперировать данными без постоянного подключения к источнику данных.

От общего к частному

Что предпочесть: сравнение

  • LINQ to Entities хорошо подходит для сложных приложений с абстракцией от деталей работы с базами данных.
  • LINQ to SQL лучше всего использовать для быстрого прототипирования в рамках экосистемы SQL Server.
  • LINQ to DataSet эффективен при работе с данными в оффлайн-режиме и отличает себя в обработке небольших объемов информации.

Прекрасное искусство запросов

  • Все вариации LINQ характеризуются лаконичностью и читаемостью кода.
  • Использование скомпилированных методов и деревьев выражений в LINQ лямбда-выражениях улучшает эффективность создания запросов.
  • LINQ умеет работать как с коллекциями в памяти, так и с наборами данных, управляемыми базами данных.

Визуализация

Представьте себе транспортную систему, которая соответствует миру данных:

Вид транспорта Местность
🚂 LINQ to Entities Пригороды ORM высокого класса
🚆 LINQ to SQL Городские районы SQL Server
🚅 LINQ to DataSet Отсоединенные пути данных

Каждое средство транспорта оптимально на своем пути:

  • 🚂 LINQ to Entities процветает в просторах Entity Framework, где не существует ограничений реляционных баз данных и где в фокусе – объекты.

  • 🚆 LINQ to SQL идеально подходит для работы непосредственно с базами данных SQL Server, не задействуя Entity Framework.

  • 🚅 LINQ to DataSet отлично навигирует в данных, хранящихся в оперативной памяти, где нет необходимости в прямом доступе к базам данных.

Расширьте горизонты: что еще стоит изучить

Entity Framework Core: новые горизонты

EF Core — это обновленная версия Entity Framework, которая обеспечивает более всесторонний, эффективный и переносимый на разные платформы опыт. С его помощью можно работать с множеством баз данных, при этом он предлагает улучшенные характеристики производительности и гарантирует более надёжный ORM-опыт.

LINQ за рамками баз данных: разнообразие применений

LINQ выходит за рамки работы с базами данных, предоставляя единообразный опыт обработки данных различных типов, включая XML с использованием LINQ to XML и обработку коллекций в памяти с помощью LINQ to Objects. Это подтверждает его универсальность и глубокую интеграцию.

Стратегии взаимодействия с базами данных: выбор между Code First и Database First

Entity Framework предлагает два способа сопоставления кода с базами данных. Подход Code First ориентирован на приоритет классов, в то время как Database First использует схему базы данных для генерации классов. LINQ to SQL естественно склоняется к подходу Database First, учитывая особенности схемы базы данных.

Принимайте решения, ориентируясь на будущее

Выбор подходящего инструмента:

Каждый вариант LINQ предназначен для решения определенных задач и имеет свои преимущества:

  • LINQ to Entities создает готовую к масштабированию основу кода в среде Entity Framework.
  • LINQ to SQL эффективен при работе с базами данных SQL Server.
  • LINQ to DataSet идеально подходит для решений, не требующих постоянного подключения к базе данных, особенно в небольших приложениях.

Связь с LINQ: какой выбрать?

Учитывая текущие тенденции в .NET, многие разработчики отдают предпочтение LINQ to Entities за его современность и гибкость. Понимание возможностей каждого варианта LINQ и их применения позволяет принять обоснованный выбор для своих проектов.

Применение LINQ в повседневном кодировании

LINQ позволяет разработчикам писать запросы в стиле SQL непосредственно в C#, превращая работу с данными в простой и понятный процесс, который сочетает в себе мощность и интуитивность. Используйте LINQ для оптимизированной обработки данных.

Полезные материалы

  1. Введение в Entity Framework для начинающих – CodeProject: полное руководство по LINQ to Entities в контексте Entity Framework.
  2. LINQ to SQL – ADO.NET | Microsoft Learn: обширный источник информации о LINQ to SQL.
  3. LINQ to DataSet – ADO.NET | Microsoft Learn: глубокий анализ LINQ to Dataset в контексте работы с ADO.NET DataSets.
  4. c# – Как вернуть результаты анонимного типа? – Stack Overflow: обсуждение различий между LINQ to SQL и LINQ to Entities.
  5. Начало работы с разработкой под Windows Mobile – Code Magazine: в этой статье, несмотря на название, приводится сравнение LINQ to SQL и Entity Framework.
